Le prix de ce grand TV 4K Mini LED de 65″ en 144 Hz devient plus attractif chez Darty et la Fnac

Si vous préférez les écrans très grands pour un téléviseur, on a le bon plan qu’il vous faut. Ce TV Hisense 65UXKQ à 144 Hz se négocie à un bien meilleur prix : 811 euros au lieu de 999 euros chez la Fnac et Darty.

Hisense 65UXKQ

Si le modèle 65UXKQ de la marque Hisense date de 2024, ce téléviseur reste une excellente référence que l’on recommande chaudement. Il ne manque pas de qualité entre sa dalle Mini LED de 65 pouces jusqu’à 144 Hz et sa foule fonctionnalités pour les gamers. Il propose des caractéristiques techniques solides sans pour autant faire flamber le prix final. Aujourd’hui, il coûte près de 190 euros de moins grâce à cette offre.

Les atouts du TV Hisense 65UXKQ

Une grande dalle Mini LED de 65″ à 144 Hz

Les formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ et Atmos

Des ports HDMI 2.1, FreeSync Premium, VRR et ALLM

Avec un prix barré à 999,99 euros, le téléviseur Hisense 65UXKQ se négocie aujourd’hui à 899,99 euros sur le site Darty. Une remise de 10 % s’applique au panier faisant ainsi passer le prix du TV à 811,51 euros. Et si vous choisissez d’être livré à domicile, il faudra débourser 850,11 euros.

Un TV bourrée de fonctionnalités

Avec le Hisense 65UXKQ, vous êtes assurée d’avoir une bonne image. Pour cela, le TV prend en charge les formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ. Résultat : on a des images détaillées et réalistes, que ce soit dans les scènes sombres ou très lumineuses. Quant à sa dalle 4K avec rétroéclairage Mini-LED ULED, elle offre un contraste très élevé, des noirs profonds et une bonne luminosité.

Sur la partie audio, le TV est livré avec un système audio de 7 haut-parleurs d’une puissance de 90 W compatible Dolby Atmos. Pour une plus grande immersion, vous pouvez y ajouter une barre de son.

La partie gaming n’a pas été négligée non plus. Ce modèle dispose d’une connectique HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On y retrouve aussi les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possibles ou encore la technologie AMD FreeSync Premium. Il propose une dalle avec un rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz.

Une grande smart TV

La référence 65UXKQ d’Hisense prend un aspect premium avec un pied central métallique pour adapter ce grand écran à tous les salons. Il ne manque pas d’élégance et profite d’une diagonale de 65 pouces qui est bien plus que confortable pour regarder ses séries et films dans les meilleures conditions. Un écran de 165 centimètres dépourvu de bords sur quatre côtés, afin de profiter d’une expérience visuelle immersive.

Côté système d’exploitation, Hisense a choisi d’inclure son OS maison : Vidaa U. Un OS où l’on navigue très facilement dans les menus et dont la page d’accueil regroupant les applications les plus souvent utilisées peut être organisée selon vos besoins. Il propose la plupart des applications de streaming les plus populaires (Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, etc.). Enfin, on a droit à l’assistant vocal Alexa ou Vidaa Voice pour contrôler votre TV avec votre voix.

