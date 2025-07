« Seulement » 769 € pour un géant TV 4K QLED 4K de 75 pouces compatible 144 Hz, c’est par ici que ça se passe !

C’est une promotion à retrouver sur le site de PC Componentes : le téléviseur Thomson Q70 de 75 pouces, QLED Pro, est affiché à 769 euros au lieu de 1190,90 euros à son lancement.

C’est à l’occasion de l’IFA 2024 que Thomson a dévoilé sa gamme de téléviseurs QLED Pro avec Google TV, dont fait partie ce modèle 75QG7C14. Il a l’avantage de se décliner dans plusieurs tailles, allant de 43 pouces à 100 pouces et propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui fait qu’il est particulièrement à l’aise quand il s’agit de gaming. Ici il est question de la version 75 pouces que vous retrouvez avec 422 euros de réduction.

Les points forts du Thomson Q70 75″

Vraiment bien pensé pour le gaming

La qualité de l’image QLED et la gestion des couleurs

Le pied pivotant permet de bien orienter le téléviseur

Comme nous l’avons précisé plus haut, le Thomson Q70 de 75 pouces est sorti en 2024 pour 1190,90 euros. Mais, en ce moment chez PC Componentest, vous le retrouvez à 769 euros.

Un téléviseur QLED Pro 4K de 75″ qui a tout pour séduire

Ce téléviseur QLED 75 pouces signé Thomson propose une diagonale de 75 pouces sur une dalle QLED 4K UHD qui affiche 3 840 x 2 160 pixels, avec rétroéclairage Direct LED. Il prend en charge le Dolby Vision, HDR10 et HLG, et affiche un taux de rafraîchissement maximal de 144Hz ce qui est un excellent point pour le visionnage sportif ou le jeu vidéo. L’image bénéficie des apports de la technologie Quantum Dot pour afficher des couleurs vives et des contrastes profonds.

Le design est épuré avec un pied central pivotant ce qui facilite l’installation sur différents supports et surtout son orientation. La TV fonctionne sous Google TV avec Android 11 et offre un accès fluide à toutes les applications de streaming majeures, avec l’assistance vocale Google et Chromecast intégrés. Côté connectique, le Thomson 75QG7C14 propose 4 ports HDMI dont 2 en version 2.1, eARC inclus, 2 ports USB 2.0 et 1 port USB 3.0, une sortie optique, un port Ethernet, ainsi que le Bluetooth et le Wi-Fi.

Un téléviseur bien équipé avec un son Dolby Atmos

L’audio du Thomson 75QG7C14 est assuré par deux haut-parleurs de 12W chacun, avec prise en charge des formats de son immersif comme le Dolby Atmos. Cette compatibilité permet, sur les contenus adaptés, de profiter d’une spatialisation audio améliorée, ce qui apporte davantage de relief aux films, séries et jeux vidéo.

Malgré tout, comme souvent sur ce type de téléviseur, la restitution sonore reste plutôt correcte, mais limitée : les haut-parleurs intégrés manquent de puissance dans les basses et peuvent montrer leurs limites dès qu’il s’agit de restituer des scènes d’action dynamiques ou d’offrir une ambiance cinéma convaincante. Pour obtenir une expérience audio vraiment immersive ou profiter pleinement du format XXL de l’écran, l’ajout d’une barre de son ou d’un système home cinema reste recommandé.

Si vous voulez en apprendre plus sur ce téléviseur, vous pouvez lire le test de la version 43 pouces, qui peut très bien s’appliquer à la version 75 pouces.

