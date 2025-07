Ça vous dit un TV Oled Samsung 55 pouces et 144 Hz à moitié prix ? C’est l’offre du jour à ne pas louper

Le Samsung TQ55S90D est un téléviseur OLED 4K de 55 pouces, compatible Dolby Atmos, qui brille à tous les niveaux, même sur son prix puisque ce dernier passe de 1 999 euros au lancement à seulement 849,15 euros aujourd’hui.

TV TQ55S90D // Source : Samsung

Le Samsung TQ55S90D est un téléviseur OLED qui se veut axé grand public et qui vise une audience large. Que ce soit pour regarder des films et séries, les programmes classiques ou jouer aux jeux vidéo : il peut tout faire, et il le fait bien. L’image et le son sont bien soignés, l’antireflet est un confort rapidement indispensable et aussi, il est super fin. Son prix en promo sur Ubaldi le rend encore plus attractif puisqu’il est disponible avec plus de 1 000 euros de remise si vous utilisez le code promo du site.

Les points forts du Samsung TQ55S90D

L’image OLED lumineuse

L’expérience gaming 144 Hz, VRR, ALLM et FreeSync Premium

L’audio Dolby Atmos fonctionne très bien

Le téléviseur Samsung TQ55S90D est sorti à 1 999 euros, mais il est affiché à 999 euros en ce moment sur Ubaldi. Et, avec le code promo W15JF2625, il passe à 849,15 euros. Notez que le prix actuel sur le site officiel de Samsung est de 1 490 euros, donc c’est clairement une bonne affaire !

Ubaldi offre même 10 euros en bon d’achat par tranche de 100 euros. Ce qui vous fait 80 euros dans la poche.

Du grand spectacle, même en plein jour

Avec sa dalle OLED de 55 pouces, le Samsung TQ55S90D offre une image de qualité, peu importe le moment de la journée. Chaque pixel s’illumine de manière autonome, donc il n’y a pas de fuites de lumière. Ça permet aussi un contraste infini, des noirs d’une profondeur abyssale et des couleurs éclatantes. L’intelligence artificielle maison optimise en temps réel l’upscaling, la gestion du HDR (jusqu’au HDR10+ Gaming) et même la calibration selon l’environnement lumineux, notamment grâce au mode EyeComfort. Résultat : même en pleine journée ou dans une pièce lumineuse, le rendu est excellent, sans oublier l’antireflet qui fonctionne très bien.

Le téléviseur fonctionne avec l’OS Tizen et regroupe toutes les fonctions essentielles d’une Smart TV moderne. Streaming, TV en direct, assistants vocaux Bixby, Alexa, Google Assistant, SmartThings et AirPlay 2. Le design ultra-fin et le pied central peu encombrant permettent une intégration élégante, que vous l’accrochiez à un mur ou que vous la posiez sur un meuble. Une télécommande solaire vient compléter l’ensemble, sans pile à changer, toujours prête à l’emploi.

Le téléviseur des joueurs exigeants

Pensé aussi pour le jeu vidéo, le TQ55S90D coche toutes les cases d’un téléviseur haut de gamme : dalle 144 Hz, compatibilité FreeSync Premium Pro, VRR, ALLM, faible latence, et même une GameBar pour régler à la volée le ratio, activer un zoom sur la minicarte ou basculer en format ultra-large. Que vous soyez sur PS5, Xbox Series X ou PC, l’expérience reste fluide, réactive et totalement immersive.

Le son n’est pas en reste avec une configuration 2.1 de 40 W, Dolby Atmos sans fil et technologies Q-Symphony et son adaptatif Pro. Et malgré une classe énergétique G, inévitable sur ce type d’écran très lumineux, Samsung compense avec une excellente réparabilité, l’indice étant de 7,9/10. Ce qui fait de ce téléviseur une très bonne pioche pour un usage polyvalent.

