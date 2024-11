LG 65C4 : cet excellent TV OLED et 144 Hz de 65 pouces est à un super prix pour le Black Friday

À la recherche d’un très bon téléviseur et d’une bonne occasion ? Ça tombe bien, le LG OLED65C4, modèle milieu de gamme de LG qui confirme la position de leader du fabricant sur le marché des téléviseurs OLED pour son rapport qualité/prix, est en promotion à l’occasion du Black Friday. Au lieu de 2 190 euros au moment de sa sortie, il est affiché à 1 490 euros à la Fnac.

Les tĂ©lĂ©viseurs C4 de chez LG font partie des modèles dĂ©voilĂ©s lors du CES 2024. Ils n’ont donc mĂŞme pas encore un an et pourtant, ils sont dĂ©jĂ si grands… Du moins, sur l’Ă©chelle des tĂ©lĂ©viseurs OLED milieu de gamme avec un excellent rapport qualitĂ©/prix. Sur ce crĂ©neau, LG règne en maitre et le modèle OLED65C4 le prouve. Un modèle qui devient encore plus intĂ©ressant durant le Black Friday puisque son prix baisse de 700 euros Ă la Fnac et mĂŞme de 1 100 euros pour la version 77 pouces, chez le mĂŞme marchant.

Trois points remarquables du LG OLED65C4

QualitĂ© d’image, avec sa dalle OLED evo 4K rafraĂ®chie Ă 144 Hz

Interface utilisateur très complète et réactive

Performances gaming

Au lieu de 2 190 euros, le TV LG OLED65C4 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 490 euros Ă la Fnac.

Sachez que la version de 77 pouces est, elle aussi, disponible en promotion chez le même marchand durant le Black Friday. Au lieu de 3 290 euros, le LG OLED77C4 est disponible en promotion à 2 190 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le LG OLED65C4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une qualitĂ© d’image sans compromis

Le LG OLED65C4 se distingue par sa qualitĂ© d’image Ă©poustouflante. Son Ă©cran de 65 pouces offre des couleurs riches et une clartĂ© impressionnante, garantissant une expĂ©rience visuelle immersive. Grâce Ă une luminositĂ© et un traitement d’image amĂ©liorĂ©s par rapport Ă son prĂ©dĂ©cesseur, le tĂ©lĂ©viseur offre des images nettes mĂŞme dans des pièces lumineuses, sans perdre en profondeur.

Par ailleurs, son affichage offre une grande précision dans les détails, rendant chaque scène plus réaliste. Les noirs sont d’une intensité remarquable, donnant un contraste saisissant entre lumière et obscurité, essentiel pour une immersion totale dans les films, mais aussi dans les jeux vidéo où le LG OLED65C4 excelle également.

Performances et fonctionnalités avancées

Le LG OLED65C4 est Ă©quipĂ© pour proposer une expĂ©rience utilisateur optimale, tant lors d’une utilisation « traditionnelle » qu’en mode gaming, grâce notamment Ă une grande fluiditĂ©. De plus, les diffĂ©rents paramètres d’affichage en temps rĂ©el de l’appareil permettent de rĂ©duire les bruits d’image et d’amĂ©liorer le dĂ©tail et donc, d’assurer une expĂ©rience visuelle impressionnante.

CĂ´tĂ© fonctionnalitĂ©s, ce tĂ©lĂ©viseur propose une compatibilitĂ© avec les dernières technologies, y compris HDMI 2.1, qui est idĂ©al pour les joueurs de consoles de nouvelle gĂ©nĂ©ration. On notera Ă©galement qu’il ne manque de rien en termes de connectiques, avec notamment 4 entrĂ©es HDMI plein dĂ©bit. Avec des temps de rĂ©ponse rapides et un taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ©, il assure une expĂ©rience de jeu fluide, sans artefacts visuels. Il s’agit d’une option idĂ©ale pour les passionnĂ©s de cinĂ©ma et de gaming.

Enfin, d’une incroyable finesse, ce téléviseur présente un profil vraiment atypique avec seulement 4 mm en haut et une base plus large. Son design fait que le LG OLED65C4 s’intègrera dans la plupart des intérieurs avec brio.

Sur le test complet du téléviseur LG OLED65C4, vous pouvez en apprendre plus sur tout ce qu’il a à proposer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.