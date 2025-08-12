Ce TV QD-Mini LED 55″ signé Philips, avec Ambilight, est doté d’un meilleur rapport qualité-prix grâce à cette offre Boulanger

Le TV Philips 55MLED910 cumule les atouts : dalle QD-Mini LED, Ambilight, taux de rafraîchissement de 144 Hz… Son autre point positif, c’est son prix qui passe de 1 099 euros à 829 euros chez Boulanger.

Le TV Philips 55MLED910 avec Ambilight. // Source : Boulanger

Cette année, Philips a lancé plusieurs téléviseurs dotés de sa technologie phare, l’Ambilight, qui promet une immersion hyper agréable. Le modèle 55MLED910 fait partie de ceux qui en bénéficient, et ce n’est pas son seul point positif. N’oublions pas sa dalle QD-Mini LED rafraîchie à 144 Hz, ses compatibilités Dolby Atmos et DTS:X ou encore son prix, qui ne dépasse pas les 830 euros en ce moment.

Les points forts du TV Philips 55MLED910

Une dalle 4K QD-Mini LED de 55 pouces + 144 Hz

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTS:X

Des ports HDMI 2.1

Lancé à 1 099 euros, puis réduit à 899 euros, le TV Philips 55MLED910 est aujourd’hui disponible en promotion à 829 euros chez Boulanger grâce à une remise dans le panier.

Le prix réduit du TV Philips 55MLED910 une fois ajouté au panier sur le site de Boulanger.

Une immersion au top et des contrastes profonds

Le TV Philips 55MLED910 est un modèle particulièrement élégant avec son cadre ultra-fin et ses pieds latéraux discrets. Le vrai point fort de son design ? Son réseau de LEDs placées sur trois côtés, dans son dos, qui réagissent à l’image affichée sur l’écran. Concrètement, le TV projette un halo lumineux coloré dynamique sur le mur. Cette technologie, c’est l’Ambilight, qui renforce l’immersion et plonge l’utilisateur au cœur de l’action.

Ce modèle embarque par ailleurs une dalle 4K QD-Mini LED de 55 pouces, qui associe le Quantum Dot et le rétroéclairage Mini LED. En somme, les couleurs sont plus vives, les noirs plus profonds, les contrastes plus marqués et la luminosité améliorée. En bref, on se rapproche presque du graal, à savoir l’OLED. Le Philips 55MLED910 intègre également le processeur P5 Perfect Picture Engine, qui s’occupe notamment de l’upscaling de tous les contenus en 4K.

Et pour couronner le tout, le TV prend en charge les formats HDR HLG,Dolby Vision et HDR10+ ; il offre ainsi des images plus contrastées, avec des détails mieux restitués dans les zones sombres et les zones plus lumineuses. Côté audio, Philips a misé sur des compatibilités Dolby Atmos et DTS:X, qui promettent un son 3D bien enveloppant. Mais retenez que vous aurez de bien meilleurs résultats avec une barre de son.

Le TV parfait pour les gamers

Le Philips 55MLED910 est idéal pour les joueurs exigeants puisqu’il est équipé de quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent bel et bien la 4K@120fps. Celles et ceux qui détiennent un PC gamer avec une configuration suffisamment solide pourront même jouer en 4K@144Hz ; oui, le TV dispose d’une fréquence de balayage native de 144 Hz, ce qui augure une fluidité exemplaire et une absence totale de flou de mouvement dans les images rapides. Les films, les matchs ou encore vos sessions gaming auront donc une tout autre saveur.

Les gamers pourront aussi profiter des modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que de la technologie AMD FreeSync Premium. Enfin, le téléviseur est animé par Titan OS, un système d’exploitation qui offre un accès rapide à toutes les plateformes de streaming phares. Les compatibilités avec Matter, Alexa, Google Assistant et AirPlay sont également de la partie.

