Philips va aussi proposer des TV Mini LED et LED en 2025 avec les séries MLED950, MLED910 et PUS9000

La marque Philips annonce le renouvellement de sa gamme de téléviseurs pour 2025, avec une attention particulière portée aux technologies Mini-LED et QLED. Les nouvelles séries MLED950, MLED910 et PUS9000 illustrent la volonté du fabricant de proposer des solutions adaptées à différents segments du marché en plus de ces modèles OLED.

Philips PUS9000 // Source : Philips

Lors d’un évènement organisé à Barcelone pour présenter ses nouveaux téléviseurs et barres de son pour 2025, TP Vision a dévoilé les nouvelles séries Philips OLED mais également les modèles LCD dotés d’un système de rétroéclairage Mini-LED et LED.

Ainsi, la série MLED950 représente le haut de gamme embarquant la technologie Mini-LED chez Philips. Prévu pour septembre 2025, ce modèle sera disponible en 65 et 75 pouces. Il intègre le processeur P5 AI de 7ème génération associé à une dalle Wide Color Gamut DCI couvrant 98% de l’espace colorimétrique, capable d’atteindre une luminosité maximale de 1200 cd/m², selon la marque. Cette série est compatible HDR10+, Dolby Vision et supporte la fréquence de 144 Hz avec la technologie Freesync Premium Pro.

L’une des innovations majeures du MLED950 réside dans son système Ambilight Plus. Inaugurée sur les modèles haut de gamme de l’année dernière, cette version améliorée ajoute des lentilles en forme de dôme aux LED situées à l’arrière de l’écran. Le système compte désormais 192 zones LED et peut projeter jusqu’à quatre halos différents, créant ainsi un effet multidimensionnel. Le système audio 4.1 de 60W comprend quatre haut-parleurs, dont deux orientés vers le bas et deux vers les côtés, complétés par un caisson de basses arrière.

Cette série est dotée d’un pied central pivotant pour la version de 65 pouces et de pieds en forme d’arches en chrome satiné pour la version de 75 pouces.

La série MLED910 : l’équilibre performance-prix

La série MLED910 sera proposée en quatre tailles d’écran : 55, 65, 75 et 85 pouces. Ce modèle LCD avec un système de rétroéclairage Mini-LED serait capable d’atteindre une luminosité maximale de 1000 cd/m², selon la marque. Cette série intègre une dalle 144 Hz couvrant 93% de l’espace colorimétrique DCI, d’après le fabricant. La partie audio varie selon les dimensions : les versions 55 et 65 pouces sont équipées d’un système 4.0 de 40W, tandis que les modèles 75 et 85 pouces disposent d’un système 2.1 de 50W avec caisson de basses intégré. Côté design, on peut compter sur un cadre très fin, une petite bande en bas de l’écran avec une finition noir brillant et des pieds bâton.

La série PUS9000 : la démocratisation du QLED

Baptisée « The One », la série PUS9000 sera commercialisée dans six tailles d’écran, de 43 à 85 pouces. Cette série QLED intègre une dalle LCD Quantum Dot avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une définition Ultra HD. Le système Ambilight est de la partie, sur 3 côtés.

Philips PUS9000 // Source : Philips

L’équipement audio varie selon les modèles : 20W en 2.0 pour le 43 pouces, 40W en 4.0 pour les versions 50, 55 et 65 pouces, et 50W en 2.1 pour les 75 et 85 pouces. Les modèles jusqu’au 65 pouces inclus disposent d’un pied central pivotant tandis que les plus grandes tailles ont des pieds métalliques fins et étroits en métal foncé.

Les fonctionnalités communes aux trois séries MLED950, MLED910 et PUS9000

Les trois séries partagent plusieurs caractéristiques, dont le système d’exploitation Titan OS proposant des applications de streaming ainsi que l’intégration de la Game Bar 2.0, donnant accès aux services de cloud gaming Blacknut et Boosteroid. On peut également compter sur la présence de 4 entrées HDMI 2.1 supportant la bande passante 48 kHz/144 Hz sur chaque modèle. Comme sur les modèles OLED 2025 de Philips, ceux-ci proposent l’application Moments qui permet le transfert et l’amélioration de photos depuis les appareils mobiles vers le téléviseur. Côté audio, le processeur Intellisound utilise l’intelligence artificielle pour optimiser automatiquement les réglages audio en fonction du contenu visionné.

Disponibilité et prix des séries MLED950, MLED910 et PUS9000

La série de téléviseurs Philips PUS9000 « The One » sera disponible en avril, tandis que la série MLED910 sera proposée courant mai et il faudra patienter jusqu’en septembre pour voir la série MLED950. Aucun prix n’a été communiqué à l’heure de l’écriture de ces lignes.