Nouvelle gamme de barres de son Philips : qualité audio et design minimaliste

La marque Philips, sous l’égide de TP Vision, vient de présenter sa nouvelle gamme de barres de son pour 2025, comprenant trois modèles distincts : B8500, B8200 et B6100. Ces nouveaux produits veulent répondre à tous les besoins, notamment pour se glisser sous un TV et sont accompagnés d’un caisson de basses sans fil.

Source : Philips

Lors d’un évènement organisé à Barcelone, comme tous les ans, la marque Philips a dévoilé sa nouvelle gamme de barres de son. Le modèle B8500 représente le haut de gamme. Elle sera disponible en septembre. Elle propose des dimensions de 900 x 105 mm pour 65 mm de hauteur. Elle peut donc être placée devant un téléviseur monté sur des pieds en position haute, sans gêner le récepteur infrarouge servant à l’allumage et l’extinction du TV.

Cette barre de son propose une configuration 5.1 avec une puissance de sortie de 300W RMS, selon la marque. Son système audio s’appuie sur des canaux LCR équipés de haut-parleurs de 2,25 pouces, complétés par deux canaux latéraux dotés de haut-parleurs de 2 pouces. Le caisson de basses, positionnable horizontalement ou verticalement, embarque un haut-parleur de 8 pouces délivrant 150W.

La barre de son Philips B8200, le modèle le plus fin et la B6100, au format compact

Le modèle B8200 se démarque par son profil particulièrement fin avec une hauteur de seulement 37 mm. Cette barre de son de 811 mm de largeur propose une finition chrome satinée, comme la barre B8500. Elle propose une configuration 2.1 développant une puissance totale de 160W RMS, selon la marque. Chaque canal de la barre principale bénéficie d’un tweeter dédié et d’un haut-parleur large-bande. Le caisson de basses, équipé de deux haut-parleurs, fournit 120W de puissance.

Philips B8200 // Source : Philips

De son côté, destinée plutôt à accompagner des téléviseurs de 48 à 55 pouces, la B6100 affiche une largeur contenue de 600 mm et une hauteur de 65 mm pour une profondeur de 105 mm. Ce modèle adopte une finition métal Gun afin de s’harmoniser avec les TV de la marque. La configuration 2.1 développe une puissance totale de 200W RMS, toujours d’après le fabricant, répartie entre les deux haut-parleurs de 2,25 pouces (40W chacun) et le caisson de basse (120W).

Philips B6100 // Source : Philips

Les points communs de ces barres de son Philips

Les trois modèles partagent des caractéristiques techniques communes. Ainsi, ils sont compatibles avec les formats audio Dolby Atmos et DTS:X et DTS:Virtual X. On peut compter sur une connectique HDMI 2.1 eARC. La connectivité sans fil est assurée par le Bluetooth 5.4 (5.3 pour la B8200) avec support de l’Audio Bluetooth LE.

Le contrôle des barres de son s’effectue via une télécommande fournie ou l’application Philips Entertainment. Des indicateurs LED intégrés, à l’avant, permettent de visualiser le mode de fonctionnement actif.

Disponibilité et prix des barres de son Phililps B6100, B8200 et B8500

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Philips n’a pas encore communiqué sur les prix des nouvelles barres de son. Toutefois, on sait que la B8500 sera disponible courant septembre, alors que la B8200 sera commercialisée en août et le modèle B6100 sera proposée en mai 2025.