Soldes audio : Notre sélection des 14 meilleures offres sur les casques Bluetooth, les écouteurs sans fil, les barres de son et les enceintes

Votre casque ou vos écouteurs ont rendu l’âme? Si c’est arrivé juste avant les soldes d’hiver, c’est un mal pour un bien puisque vous pouvez faire une bonne affaire sur son successeur. Voici les meilleures offres sur les équipements audio pour l’occasion.

La dernière démarque des soldes d’hiver approche de la fin mais de nombreuses promotions sur les produits high-tech sont toujours disponibles : smartphones, TV, PC portables, vélos électriques, mais aussi tout ce qui concerne l’audio. Besoin d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil ou d’une barre de son dernier cri ? C’est ici que se joue la douce mélodie des réductions.

Les meilleures offres audio des soldes d’hiver

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont les derniers écouteurs haut de gamme de la firme sud-coréenne. Ces true wireless excelle sur de nombreux points et sont actuellement moins chers pendant les soldes, et même pour les membres Prime.

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs confortables qui gagnent en ergonomie

Une réduction de bruit et mode transparent très efficaces

Un rendu audio de très bonne qualité avec une large plage dynamique

Au lieu de 249 euros, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont proposés en promotion à 199 euros sur Amazon. Et si vous êtes membres Prime, ils peuvent vous revenir à 179 euros en appliquant le code B3PROSOLDES.

Denon PerL Pro

Discret auprès du grand public, Denon n’en est pas moins un très bon spécialiste des équipements audio, en témoignent ses écouteurs sans fil PerL Pro notés 9/10 dans nos colonnes. Malgré un prix élevé, on craque pour ses qualités acoustiques, leur réduction de bruit et leur immersion ajustable. Dommage que l’ANC ne soit pas échelonnée sur plusieurs niveaux. Mais c’est pardonné maintenant que ces écouteurs sont soldés à moitié prix.

Les points forts des Denon PerL Pro

Un son puissant et équilibré, quel que soit le volume

Une spatialisation ajustable d’une qualité inégalée

Une réduction de bruit active impeccable sur les graves

Au lieu de 349 euros, les Denon PerL Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à 163,69 euros sur Amazon.

Beats Studio Buds +

Dévoilés il y a deux ans, les Beats Studio Buds Plus sont des écouteurs sans fil qui promettent une réduction de bruit active très efficace et un mode transparence meilleur que celui proposé par leurs prédécesseurs, les Beats Studio Buds.

Les points forts des Beats Studio Buds +

Un format intra-auriculaire

Une réduction de bruit active

Une autonomie de 36 heures

Au lieu de 199,99 euros, les Beats Studio Buds + sont aujourd’hui disponibles en promotion à 139,99 euros sur Amazon.

Beats Studio Pro

Bonne réduction de bruit active, autonomie plus que généreuse, compatibilité avec les iPhone ET Android, connexion filaire par USB-C… On ne peut pas dire que le Beats Studio Pro est un casque qui manque d’atouts. Toutefois, il n’est pas exempt de défauts, d’où sa note de 6/10. Ce casque devient néanmoins bien plus recommandable quand il est soldé à moitié prix.

Un casque pour iOS et Android

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 30 heures avec ANC

Lancé à 399,95 euros, le Beats Studio Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros chez Darty.

Apple AirPods 4

Les Apple AirPods 4 sont les derniers écouteurs sans fil open fit de la marque à la pomme, ils se déclinent avec ou sans réduction de bruit. Si les modèles intra-auriculaires ne vous conviennent pas, et si vous êtes un adepte de l’écosystème Apple, alors ces écouteurs sont ceux qui vous conviennent le mieux. Ils sont aussi compatibles avec l’audio spatial et le Dolby Atmos et tiennent bien en place malgré leur format.

Les points forts des Apple AirPods 4

Ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

Au lieu de 149 euros, les Apple AirPods 4 (sans ANC) sont aujourd’hui disponibles en promotion à 129 euros chez Amazon.

Huawei FreeBuds 4 Pro

Comme à leur habitude, les écouteurs premium de Huawei ont eu droit à leur mise à jour annuelle en décembre dernier. Une nouvelle édition qui marque une montée en gamme des FreeBuds Pro, avec un design peaufiné et plusieurs améliorations ici et là.

Que retenir des Huawei FreeBuds 4 Pro

Technologie avancée de réduction de bruit active

Qualité audio haute résolution

Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec le boitier

Au lieu de 199,99 euros, les Huawei FreeBuds Pro 4 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 169,99 euros sur le site officiel Huawei, grâce à un code promo A30HWPRO4.

Bose QC Ultra Earbuds

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds, avec leur technologie de réduction de bruit active, offrent une expérience d’écoute immersive. C’est l’idéale pour les environnements bruyants ou pour se concentrer.

Que retenir des Bose QC Ultra Earbuds ?

Une réduction de bruit exceptionnelle

Un design super bien pensé pour permettre tous les usages

Une bonne autonomie pour des écouteurs sans fil

Initialement lancés au prix de 349,95 euros, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont désormais affichés à 189 euros sur Cdiscount.

Samsung HW-Q995D

La Samsung HW-Q995D est la barre de son la plus aboutie du constructeur sud-coréen. Entre une belle puissance, des médiums maîtrisés pour des voix parfaitement incarnées et sa capacité à créer une scène surround dense et précise dans n’importe quelle configuration ont de quoi séduire. D’autant plus qu’elle profite en ce moment même d’une remise de 400 euros, ce qui permet de l’avoir à un prix plus correct.

Les points forts de la Samsung HW-Q995D

Puissance sonore importante

Bonne incarnation des voix

Scène surround dense et précise

Au lieu de 1 490 euros, la Samsung HW-Q995D est aujourd’hui disponible en promotion à 1 090 euros sur Son-Vidéo.

Bose Smart Soundbar Ultra

Cette barre de son succède à la SoundBar 900 et en reprend tous les codes, aussi bien en termes de design que de technique. Bien sûr, il y a des évolutions, sinon elle ne servirait à rien, donc vous bénéficiez d’un son de meilleure qualité, d’une IA plus poussée qui travaille surtout sur les dialogues et une puissance qui cache bien son jeu.

Les points forts de la Bose Smart Soundbar Ultra

Une excellente restitution sonore

Conçue avec des matériaux de qualité

Simple à utiliser

Au lieu de 999 euros, la Bose Smart Soundbar Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Boulanger.

Sony Bravia Theatre Bar 9

Disponible depuis le mois de mai 2024, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 est un modèle qui est disponible ici sans caisson de basses. Mais avec ses 13 haut-parleurs, elle suffit amplement pour proposer un son de qualité supérieure, qui se hisse à la hauteur d’une Samsung HW-Q995D ou encore d’une Sonos Arc Ultra. Si vous la guettiez depuis sa sortie pour l’avoir à son meilleur prix, vous avez bien fait d’attendre les soldes d’hiver 2025.

Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Frandroid

Les points forts du Sony Bravia Theatre Bar 9

13 haut-parleurs au total, pour un son Dolby Atmos, DTS X et Hi-Res

Un super travail sur les voix, idéal pour les films

La technologie 360 Spatial Sound Mapping et le rendu vertical à leur firmament

Au lieu de 1 390 euros, la Sony Bravia Theatre Bar 9 est aujourd’hui disponible en promotion à 990 euros sur Boulanger.

Idem pour le modèle inférieur, la Sony Bravia Theatre Bar 8 qui est disponible à 790 euros au lieu de 990 euros chez le même marchand.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

Un modèle qui nous a particulièrement séduit. Notée 9/10 dans nos colonnes, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est une excellente barre de son pour accompagner un TV 4K, peut-être acquis durant ces soldes d’hiver. Avec seulement neuf transducteurs, elle est capable de proposer une immersion exceptionnelle ainsi qu’un son Dolby Atmos convaincant. Pour finir de convaincre, elle n’a même pas besoin du caisson de basses optionnel, les graves sont déjà suffisamment généreux et profonds.

Les points forts du Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

Des performances audio exceptionnelles

Une expérience Dolby Atmos convaincante

Une signature sonore équilibrée

Au lieu de 1 290 euros, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 990 euros sur Boulanger.

Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est disponible depuis presque cinq ans et pourtant : il reste un classique absolu. Confortable, avec une autonomie solide, un son équilibré et une réduction de bruit active dont les concurrents se comptent sur les doigts d’une main (dont un qui est de la même marque, le Sony WH-1000XM5).

Les points forts du Sony WH-1000XM4

Une autonomie monstre de30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Au lieu de 379 euros lors de son lancement, le Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible en promotion à 206,99 euros sur Boulanger avec le code promo AUDIO10.

JBL Flip 5

La JBL Flip 5 reste une référence incontournable sur le marché des enceintes Bluetooth portables. Ce modèle a été conçu de manière à pouvoir être transporté facilement et emmené partout, autant au bord de la piscine qu’en randonnée dans les montagnes.

Les points forts de la JBL Flip 5

Un rendu sonore équilibré et puissant

Une autonomie de 12 heures

Étanche avec une certification IPX7

Au lieu de 139 euros, la JBL Flip 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour).

