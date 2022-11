Test de la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus : la nouvelle référence pour le Dolby Atmos

Sennheiser frappe un grand coup avec la barre Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, capable de créer une scène sonore surround épatante sans enceintes arrière, ni caisson de basses. Avec ses neufs transducteurs, elle promet un son Dolby Atmos 7.1.4 aux petits oignons pour les séries et films, mais aussi pour la musique en AirPlay, Tidal Connect ou Spotify Connect. Sa connectique est hyper complète.

Petite soeur de l’Ambeo Soundbar Max proposée à 1000 € de plus, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est plus compacte, embarque moins de transducteurs et a vocation à jouer moins fort. Elle convient aux petites pièces de vie comme aux grandes, mais à condition d’en attendre un volume sonore maximum plus réduit. Sennheiser y a installé quatre microphones de sa conception et promet un son ultra-immersif après calibration, grâce à sa technologie maison Ambeo 3D Sound. S’il existe un caisson de basses sans fil optionnel pour accompagner la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, cette barre se suffit à elle-même pour offrir un son puissant et charpenté.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Fiche technique

Modèle Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Nombre de canaux 7.1.4 Puissance 400 watts Audio spatial DTS:X, Dolby Atmos Nombre de port HDMI 3 HDMI e-ARC Oui Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Caisson de basse Déporté Enceintes arrières Non Dimensions 1051 x 77 x 121 mm Prix 1 499 € Fiche produit

La barre de son testée a été prêtée par le constructeur.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Design

Nettement moins haute que l’Ambeo Max, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Plus mesure un peu plus d’un mètre de largeur, pour seulement 7,7 cm de hauteur et 12 cm de profondeur. Sennheiser lui a donné des lignes élégantes, courbes et incurvées vers le haut. Le premier contact visuel avec l’enceinte laisse entrevoir un produit réalisé avec soin. L’abondance de tissu acoustique sur toutes les faces réduit la présence du plastique, essentiellement visible au niveau de panneau de commandes tactiles supérieur.

La barre de son Sennheiser Ambeo Plus abrite au total neuf transducteurs, dont 7 identiques de 5 cm de diamètre et deux de 10 cm de diamètre (woofers). Ils sont positionnés de la façon suivante :

3 large-bande en façade, pour les canaux gauche, centre et droit (LCR)

2 large-bande sur les flancs, légèrement tournés vers le point d’écoute, pour les effets surround latéraux (SL, SR)

2x large-bande en face supérieure, orientés vers le haut pour les effets Atmos

2x woofers en face supérieure, chargés en clos, pour les sons graves et les effets Atmos

Selon le fabricant, la Sennheiser Ambeo Plus délivre un son 7.1.4, soit 7 canaux horizontaux, un canal de grave (LFE/.1) et 4 canaux verticaux Atmos. Au total, ce sont donc 11 canaux que restituerait l’enceinte… avec seulement 9 transducteurs. Passons cette bizarrerie arithmétique, probable tentation marketing d’allécher le client avec de gros chiffres, sans conséquence sur les performances de l’enceinte. Nous y reviendrons plus loin.

La télécommande fournie donne accès à toutes les fonctions basiques de la barre : volume, mode Ambeo, profils de spatialisation, choix de l’entrée et même lancement de la calibration.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Connectique

L’Ambeo Soundbar Plus réussit le sans faute côté connectique. Outre la prise HDMI pour le retour audio depuis un téléviseur, la barre propose deux entrées au standard HDMI 2.0a, auxquelles on peut connecteur lecteur Blu-ray ou boîtier multimédia. Il y a même un port USB d’alimentation (1A) exploitable par un Chromecast ou un Fire TV Stick. Quelques limitations toutefois, puisque la résolution maximale supportée est la 4K HDR à 60 images par secondes, ce qui est largement suffisant pour les films et séries, mais ne permet pas d’exploiter le framerate plus élevé des dernières consoles de jeux vidéo. Pour celles-ci, une connexion directe au téléviseur est donc préférable.

Les protocoles HDMI ARC, eARC et CEC sont supportés, ce qui permet de récupérer du téléviseur les formats audio jusqu’au 5.1 lossy (Dolby, DTS) en ARC, et les formats audio HD et 7.1 Dolby Atmos en eARC.

On trouve également une prise optique pour récupérer le son d’un lecteur DVD ou de toute source numérique (192 kHz). Et ce n’est pas tout, Sennheiser ayant pensé à intégrer une entrée ligne analogique stéréo RCA, pour brancher par exemple une platine vinyle (avec préamp intégré) et profiter du processeur d’ambiance de l’Ambeo Soundbar Plus en écoutant de vieux disques. Pour être tout à fait complet, cette entrée permet de brancher n’importe quelle source audio disposant d’une sortie casque. Sennheiser a même pensé aux possesseurs de caissons de basses traditionnels à entrée ligne et la barre dispose ainsi d’une sortie LFE RCA mono. Bien vu.

La Sennheiser Ambeo Plus peut fonctionner avec un à quatre caissons sans fil optionnels, qui communiquent en Bluetooth LE (codec SC3) avec la barre. Enfin, des câbles d’alimentation, HDMI et optique Toslink sont fournis.

Côté liaison sans fil et réseau, la Sennheiser Ambeo Plus n’est pas en reste, avec un contrôleur Bluetooth (SBC/AAC) pour l’écoute musicale, mais aussi Wi-Fi et Ethernet pour transmettre à la barre du son de qualité CD ou HD, sans perte. La barre est compatible AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect et même Tidal Connect, avec, pour ce dernier service de streaming, un support des titres en Dolby Atmos.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Fonctionnalités

Sennheiser n’a pas lésiné sur le support des formats multicanaux et l’Ambeo Plus gère tous les formats Dolby : Dolby Digital, Dolby Digital Plus (avec Atmos), Dolby True-HD (avec Atmos) et PCM multicanal avec Atmos (utilisé par l’Apple TV 4K). Le DTS est également supporté, ainsi que ses versions HD (DTS-HD MA) et immersive (DTS:X). Même le format MPEG-H 3D Audio est supporté.

Enfin, la technologie de spatialisation 360 Reality Audio, utilisée sur Tidal ou Amazon Music, est supposément prise en charge. Bref, la Sennheiser Ambeo Plus offre une compatibilité exhaustive avec les formats audio multicanaux et permet de profiter des productions Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ ou Disney + dans des conditions sonores idéales.

Une calibration à forte valeur ajoutée

Positionnement premium oblige, la barre de son Sennheiser Ambeo Plus peut être calibrée en fonction de la pièce d’écoute. Cette étape, bien que facultative, mérite d’être réalisée tant il est nécessaire que les caractéristiques de la pièce d’écoute soient mesurées, afin d’une part d’adapter la courbe de réponse de l’enceinte, mais aussi d’ajuster les variations de phase dans le signal sonore, qui permettront de positionner les sons surround tout autour de l’auditeur. Pas moins de quatre microphones à longue portée sont présents pour calibrer l’Ambeo Plus.

La calibration acoustique est immédiatement proposée. Elle dure plusieurs minutes. Si la barre est changée de place, il est impératif de la calibrer à nouveau.

L’opération se déroule dans l’app Smart Control et dure quelques minutes, avec l’émission de nombreux sons depuis la gauche, le centre et la droite de la barre. Autant le dire toute de suite, les résultats sont époustouflants !

Ambeo 3D Sound : bluffant

Comme de très nombreux films disposent de pistes en stéréo — ou en mono pour les plus anciens — Sennheiser n’a pas manqué de développer une technologie de spatialisation artificielle. Baptisée Ambeo, celle-ci exploite l’ensemble des transducteurs présents pour délivrer un son immersif, proche de celui obtenu avec des programmes en Dolby Atmos natifs. D’ailleurs, même les contenus en 5.1, 7.1, Dolby Atmos ou DTS:X peuvent profiter d’un surcroît de spatialisation en activant le mode Ambeo. Qui plus est, l’utilisateur se voit proposer des possibilités de réglages très poussées, avec l’app Sennheiser Smart Control.

Le choix des modes Ambeo est accessible sur la page principale de l’app. Chaque profil Ambeo peut être finement modifié Le mode Adaptive, un peu dur dans le médium mérite quelques ajustements, notamment dans le bas médium qu’on peut booster.

Si vous vous demandez comment il est possible de positionner des sons derrière l’auditeur, sans enceintes surround, il faut savoir qu’il est possible de tromper l’oreille humaine sur le point d’émission, en modifiant légèrement certaines fréquences. En pratique, la barre Sennheiser utilise des processeurs pour modifier la phase (le sens du signal électrique) des sons à positionner sur les côtés ou derrière l’auditeur. Et cela fonctionne redoutablement bien.

Sennheiser Smart Control, une app précieuse

Si la télécommande fournie donne accès aux fonctions essentielles (entrée, volume, activation d’Ambeo…), c’est bien l’app Sennheiser Smart Control qui offre le plus de possibilités. Les réglages du mixage Ambeo 3D Sound sont assez savoureux, avec plusieurs profils spatiaux en fonction de type de contenu (musiques, films, dialogues…) et même un mode intelligent qui ajuste la spatialisation en fonction du contenu joué. Chaque profil peut être édité, avec trois niveaux d’intensité (Light, Regular, Boost) et 4 clés d’ajustement tonal : « fondation » pour les sons graves, « bas-médium » pour l’incarnation des voix, clarté (médium) et brillance (aigu). En fonction de ses goûts, on peut très facilement — et très efficacement — modifier la signature de la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus. Et les résultats sont spectaculaires.

En revanche, lorsque le mode Ambeo n’est pas enclenché, aucune correction tonale n’est permise et seul un mode d’amélioration des voix est disponible. Ce dernier fonctionne quelle que soit la nature du programme joué (mono, stéréo 5.1, Atmos…) et peut être combiné avec le réglage du niveau du canal central (-3 dB à +6 dB par incréments d’un décibel), lequel ne fonctionne par contre uniquement sur les programmes multicanaux contenant une piste centrale.

La gestion du volume et de la marge dynamique est très poussée. Outre un mode nuit qui compresse fortement la dynamique et dégraisse le bas du spectre pour ne pas déranger le voisinage, l’utilisateur dispose d’un loudness intelligent, qui réduit seulement les forts pics d’intensité — avec quelques effets de pompage néanmoins. Ce n’est pas tout, puisque l’app propose également des réglages spécifiques aux signaux Dolby et DTS, pour, là encore, ajuster la dynamique ou mieux exposer les dialogues. Évidemment, tous ces réglages sont optionnels et par défaut la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Control restitue une plage dynamique complète.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Audio

Sennheiser a utilisé deux types de transducteurs dans sa barre. Les plus petits (5 cm) disposent d’une membrane en aluminium, un matériau fréquemment utilisé pour concevoir les tweeters des enceintes hi-fi, car il permet une montée en fréquence rigoureuse et exempte d’acidité. Ces petits transducteurs ayant la lourde tâche de positionner précisément le son tout autour de l’auditeur, ils sont débarrassés de la reproduction des basses fréquences, confiées aux deux transducteurs de 10 cm, installés au sommet de la barre. Ces derniers possèdent une membrane en cellulose (papier) capable d’excursions nettement plus importantes pour descendre plus bas en fréquence.

Chaque transducteur dispose de sa propre amplification, avec un total de 400 W RMS. C’est beaucoup, mais nécessaire pour reproduire avec rigueur une piste Dolby ou DTS avec tenue. Sennheiser communique une plage de reproduction de 38 Hz à 20 kHz, soit la plupart des fréquences que peuvent entendre nos oreilles. Après mesure dans mon salon, ça descend avec beaucoup de volume jusqu’à 50 Hz et bien moins de jus à 40 Hz. Mais c’est impressionnant pour une simple paire de 10 cm.

Signature sonore

Le son de la barre Sennheiser Ambeo Soundbar Plus possède un très bel équilibre, avec un grave généreux et homogène, un médium doux et détaillé, relayé par un aigu soyeux. C’est un son immédiatement plaisant, peu fatigant dans le temps. En activant le mode Ambeo, l’équilibre évolue considérablement, mais de façon sensée avec un renforcement global du registre médium en mode cinéma, pour apporter de la présence aux voix et du relief aux différents éléments. C’est très bien fait et, comme expliqué plus haut, on peut ajuster finement la balance du mode Ambeo. Il semble que Sennheiser ait mis en place une égalisation dynamique du son, avec un renforcement (modéré) du grave à bas volume : c’est très plaisant, notamment en écoute musicale.

La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus sait jouer fort sans déséquilibre flagrant et convient sans aucun problème à une pièce de 30 m², la position idéale de l’auditeur se situant probablement à 3 mètres environ de l’enceinte.

Scène surround horizontale et verticale Dolby Atmos

Sur signal 5.1 ou Atmos, et sans activer le mode Ambeo, la scène horizontale est plutôt vaste, mais le son a tendance à demeurer frontal, sans élévation verticale par ailleurs. Mode Ambeo actif, c’est le jour et la nuit. Tout à coup la scène s’approfondit dans l’axe frontal, s’élargit énormément et certains sons sont bel et bien positionnés sur les côtés et même derrière l’auditeur. Il y a un sacré effet « waouhhh ». Quant aux effets verticaux, sans égaler le « ciel sonore » d’une salle de cinéma Dolby Atmos, il faut reconnaître à la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, une vraie capacité à élever le son près de l’auditeur.

Quoiqu’il en soit, l’immersion du spectateur est très forte et c’est un plaisir. D’autant que l’on n’est pas plongé dans une ambiance anarchique, mais au cœur d’une scène dont les éléments sont précisément positionnés et où chaque plan sonore est bien séparé des autres.

Impressions d’écoutes en home-cinéma

On commence avec Top Gun Maverick et la scène du chrono, avec son lot de crépitements de réacteurs qui fusent de part et d’autre de l’auditeur. L’Ambeo Soundbar Plus captive. Non seulement les effets surround sont saisissants, mais le centre de la scène sonore est captivant (bruits des instruments du cockpit, halètements de Tom Cruise…), la musique planante (bien détachée du reste) et le tapis de sons sourds est puissant. On pousse volontiers le volume et la barre ne bronche pas. Dans Le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l’anneau, la scène des mines de la Moria est restituée avec beaucoup du punch. Lorsque le troll de cavernes fait son apparition, sa chaîne tournoie dans l’espace et ses coups de masse ont un impact réaliste. Plus loin, l’arrivée du Balrog permet d’évaluer la capacité de séparation des plans sonores de la barre : la musique est bien détachée, les flèches sifflent près des oreilles et les nappes de grave sont convenablement articulées. Dans Blade Runner, la scène de la poursuite à pieds dans le marché nocturne plonge l’auditeur dans une ambiance d’une richesse incroyable (bruits de pas, clameur, sirènes, moteurs, pluie…).

Des voix bien incarnées

La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus excelle dans la restitution des dialogues, toujours clairs et intelligibles, même avec de très vieux films.

Impressions d’écoute pour la musique

La surprise du chef, ce sont les capacités musicales de la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus. Bien des barres capables en home-cinéma se montrent très mauvaises en musique, mais l’Ambeo Plus échappe à la règle. Outre une balance tonale adaptée à l’écoute musicale, le support du Dolby Atmos depuis Apple Music (avec une Apple TV 4k) ou Tidal, directement depuis un smarphone, fait découvrir tout ce qu’on écoute sous un jour nouveau. Même avec le mode Ambeo inactif, les titres en Atmos sont tout simplement superbes : la ligne de basses de Psycho Killer des Talking Heads depuis Tidal est bluffante.

Depuis l’app Tidal, la barre est automatiquement détectée. L’app Sennheiser reprend les informations de lecture depuis Tidal Quelques réglages supplémentaires sont proposés pour les flux Dolby.

Tout ce qui est mixé en Atmos est absolument savoureux et donne envie de taper du pied. À partir de sources stéréo, pas d’effet bœuf, mais un petit coup du mode Ambeo et c’est parti pour une (très) longue session d’écoute, à redécouvrir de vieux albums remixés en Atmos.

Un caisson de basses optionnel qui mériterait une mise à jour

Sennheiser nous a prêté un caisson Ambeo Sub en complément de sa barre de son. Il s’agit d’un modèle sans fil, qui peut fonctionner avec les barres Ambeo Plus et Ambeo Max. D’ailleurs, jusqu’à quatre caissons Ambeo Sub peuvent fonctionner avec une même barre, ce qui peut être utile pour les très grandes pièces de vie. L’Ambeo Sub est un caisson animé par un haut-parleur de 20 cm et une amplification de 350 Watts. Un coup d’œil à l’intérieur de la bête laisse découvrir un transducteur avec une membrane lourde et rigide, doté d’une énorme suspension à demi-rouleau et un très gros aimant ferrite à l’arrière. Autrement dit, ce haut-parleur est taillé pour produire de puissantes nappes de graves, jusqu’à 27 Hz d’après Sennheiser et mettre beaucoup de poids dans la scène sonore.

Le caisson Sennheiser Ambeo Sub. Le haut-parleur de 20 cm spécialement conçu pour le home-cinéma. L’énorme aimant en ferrite assure une forte tenue en puissance.

Ayant écouté la barre Sennheiser Ambeo Plus dans un premier temps sans son caisson optionnel, et vu les performances épatantes de la barre seule, j’étais assez excité à l’idée d’un grave encore plus costaud. Pas de chance, l’expérience du caisson sans fil optionnel est décevante et même carrément frustrante. Son utilisation est même néfaste, tant les basses fréquences émises par la barre et le caisson s’annulent partiellement, probablement à cause de rotations de phase mal maîtrisées. La calibration n’y change rien et le son perd toute sa générosité lorsque le caisson est activé. Il y a un creux important sur la plage 60-100 Hz environ et c’est franchement frustrant. Gageons que Sennheiser se penchera sur ce problème et le règlera par une mise à jour de firmware, car, en l’état, le potentiel du caisson Ambeo Sub est largement sous-exploité.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Prix et date de sortie

La barre Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est disponible au prix de 1499 €. Le caisson optionnel Sennheiser Ambeo Sub est facturé 699 €.