Sennheiser Ambeo Soundbar Plus : une barre de son dotée d’un système 7.1.4

Sennheiser a annoncé, durant l'IFA de Berlin, sa nouvelle barre de son Ambeo. La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus embarque une compatibilité Dolby Atmos, DTS:X et un système audio 7.1.4.

Alors que s’ouvre cette semaine le salon IFA 2022 à Berlin, les constructeurs en profitent pour dévoiler leurs principales nouveautés attendues d’ici à la fin de l’année 2022. Si le salon est l’occasion de présenter de nouveaux ordinateurs portables, téléviseurs ou montres connectées, le domaine de l’audio n’est pas en reste.

Sennheiser a ainsi profité du salon de Berlin pour dévoiler sa nouvelle barre de son haut de gamme, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus. Celle-ci fait suite au lancement, trois ans auparavant, de l’Ambeo Soundbar première du nom, désormais rebaptisée Sennheiser Ambeo Soundbar Max. Pour rappel, la première barre de son du constructeur allemand se caractérisait par un positionnement particulièrement haut de gamme et une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X grâce à un système audio 5.1.4 tout-en-un, sans même de caisson déporté.

Avec sa nouvelle Ambeo Soundbar Plus, Sennheiser propose une barre de son plus compacte tout en parvenant à augmenter le nombre de voix pour passer à un système audio 7.1.4. Si les images fournies par Sennheiser permettent de découvrir une barre de son effectivement bien plus discrète que la massive Ambeo Soundbar Max, les dimensions soulignent bien cette réduction de taille : 105,1 x 7,7 x 12,1 cm contre 126,5 x 13,5 x 17,1 cm.

Sennheiser indique cependant que sa nouvelle barre de son permet de positionner sept enceintes virtuelles « autour » de l’auditeur. Pour ce faire, l’Ambeo Soundbar Plus profite de deux woofers de 4 pouces, de sept woofers de 2 pouces pour une puissance totale de 400 W. La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est également compatible avec les formats Dolby Atmos, DTS:X, Sony 360 Reality Audio et MPEG-H Audio. Un système va de plus permettre de spatialiser davantage des sources stéréo ou 5.1 pour profiter de l’ensemble des voix proposées par la barre de son.

Du côté de la connectivité, l’Ambeo Soundbar Plus est compatible avec AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect et propose un Chromecast intégré. La barre de son profite par ailleurs d’une sortie HDMI eARC 2.1, de deux entrées HDMI 2.0a, d’une entrée audio optique S/PDIF, d’une entrée auxiliaire RCA, d’une prise RJ45 et d’une connectique USB-A pour alimenter d’autres appareils jusqu’à 5 W. Notons également une compatibilité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6.

Un caisson de basse qui descend fort dans les graves

Sennheiser accompagne sa nouvelle barre Ambeo Soundbar Plus d’un nouveau caisson de basses. Optionnel, le Sennheiser Ambeo Sub permettra aux utilisateurs de profiter de plus de graves avec des fréquences pouvant descendre jusqu’à 27 Hz.

La barre de son Ambeo Soundbar Plus est disponible en précommande dès aujourd’hui avec des livraisons prévues le 22 septembre. Il en va de même pour le caisson Ambeo Sub. La barre de son seule sera proposée au prix de 1499 euros tandis que le caisson sera disponible à 699 euros.

