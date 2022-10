Quinze ans après le lancement de ses premiers amplificateurs hi-fi Expert, Devialet propose sa première barre de son, nommée Dione. Outre le look atypique que lui confère sa petite sphère dédiée aux dialogues, la Dione se distingue par l’intégration d’un vrai caisson de basses et d’un son de qualité exceptionnelle, qui ne cesse de surprendre l’auditeur.

Devialet ne fait décidément rien comme les autres. Après les enceintes Phantom aux lignes et aux performances sonores épatantes, le fabricant français se lance sur le marché des barres de son avec une enceinte ambitieuse, autant capable en home-cinéma qu’en hi-fi. Et s’il y a bien un point qui distingue nettement la Devialet Dione de ses concurrentes, c’est bien cette aisance équivalente à reproduire les pistes audio des films et séries en 5.1 ou en Dolby Atmos, que la musique en simple stéréo.

Au coeur de cette réussite, l’emploi de haut-parleurs exclusifs, de modules d’amplification, de DAC et d’alimentations maison. C’est d’ailleurs le coeur du savoir-faire de Devialet depuis 15 ans. Car si Devialet est connu pour les enceintes sans fil Phantom, l’entreprise possède à son catalogue une myriade d’amplis hi-fi premium, pour lesquels un nombre assez incroyable de brevets ont été déposés. Nous y reviendrons plus loin, tant l’expertise de Devialet sur ces domaines se traduit dans les performances acoustiques de la Devialet Dione.

Devialet Dione Fiche technique

Modèle Devialet Dione Nombre de canaux 5.1.2 Puissance 950 watts Audio spatial Dolby Atmos Nombre de port HDMI 1 HDMI e-ARC Oui Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Caisson de basse Intégré Enceintes arrières Non Dimensions 1200 x 88 x 165 mm Prix 2 299 € Fiche produit Voir le test

La barre de son testée a été prêtée par le constructeur.

Devialet Dione Design

La petite touche d’originalité de la barre de son Devialet Dione, c’est sa petite sphère centrale, ou orbe, qui abrite un transducteur dédié aux dialogues. Si Devialet n’a pas logé ce dernier dans la face avant, c’est que ce petit haut-parleur est assisté par deux radiateurs passifs, qui renforcent l’incarnation des voix humaines et diffusant certaines fréquences latéralement. Pour le reste, la barre adopte des lignes classiques et élégantes. La caisse combine aluminium et PVC et est recouverte de panneaux en tissu acoustique, aux endroits où se trouvent les transducteurs.

La Devialet Dione mesure 1m20 de large pour 16,5 cm de profondeur et seulement 7,7 cm de hauteur.

La face supérieure accueille une zone de contrôle tactile, pour ajuster le volume d’écoute, changer de source ou mettre la lecture en pause par exemple. La connectique est logée à l’arrière, dans une niche. Quant à la face inférieure, elle dispose de pieds en silicone et de supports de fixation murale.

La barre de son Devialet Dione peut ainsi être installée à plat ou fixée au mur. Dans ce dernier cas, le gyroscope intégré détecte son positionnement et invite l’utilisateur, par le biais de l’app Devialet, à effectuer une rotation de la sphère centrale, afin d’orienter son transducteur vers le point d’écoute. La distribution du son sur l’ensemble des 17 transducteurs est alors reprogrammée. Nous y reviendrons plus loin.

Devialet Dione Connectique

Devialet a fait une croix sur la possibilité de raccorder des sources audio HDMI à la Dione, qui n’est donc équipée que d’une prise HDMI pour le retour audio, depuis un téléviseur ou un vidéoprojecteur. Pour écouter un disque Blu-ray avec la Dione, il faut obligatoirement brancher son lecteur au téléviseur, ce dernier se chargeant d’adresser le signal audio à la Dione. La prise HDMI est compatible avec les deux protocoles de retour audio ARC et eARC. Le premier supporte les flux Dolby et DTS 5.1 classiques, ainsi que PCM stéréo, tandis que le second est compatible avec l’audio HD et le Dolby Atmos, très largement utilisé par les plateformes de SVOD.

On trouve également une entrée audio numérique optique au format Toslink, pour laquelle Devialet fournit un câble (avec adaptateur Toslink vers mini-jack optique). Cette entrée peut être notamment associée à un téléviseur, un lecteur CD ou un lecteur DVD, pour l’écoute des programmes en Dolby Digital et DTS 5.1.

L’unique prise HDMI est compatible ARC/eARC et CEC Une entrée optique permet d’associer une source additionnelle, un lecteur optique par exemple.

Par ailleurs, la Dione est équipée d’une prise Ethernet RJ-45 et d’un contrôleur WiFi, qui seront mis à profit pour la contrôler avec son application mobile, mais aussi pour écouter de la musique en streaming. Spotify est pris en charge via son protocole Spotify Connect, et il suffit donc d’utiliser l’application du service pour écouter de musique sur la Devialet Dione. Pour les autres services, il faudra s’en remettre au protocole AirPlay 2 et donc utiliser un iPhone, un iPad ou un Mac. Avec toute autre source sans fil, il faudra passer par le Bluetooth, la Dione étant équipée d’un récepteur. Reste la possibilité d’utiliser l’application pour téléviseur des services de musique et d’écouter de la musique en ARC.

Enfin, le protocole Upnp est supporté par l’app Devialet sous iOS et Android, ce qui permet d’écouter les fichiers audio, notamment HD, d’un serveur DLNA (ordinateur ou NAS avec Plex, Serviio…) connecté au réseau domestique.

Devialet Dione Fonctionnalités

La Devialet Dione dispose de toutes les fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’une barre de son, notamment un calibration acoustique, un upmix des programmes en stéréo ou encore une gestion dynamique du volume. Seul bémol, le fabricant a fait l’impasse sur le DTS, qui n’est pas supporté. Rien de grave dans l’absolu, ce format pouvant être converti par la source en signaux PCM voire Dolby, puis remixé par le processeur de la Dione sur l’ensemble des transducteurs, même ceux d’élévation.

Devialet SPACE technology : de la stéréo au 5.1.2

Ainsi, Devialet a développé un procédé d’élargissement de la scène sonore nommé Space Technology, qui peut être appliqué à n’importe quel flux audio. Pour en profiter, il suffit d’activer le profil audio Cinéma depuis l’application Devialet, voire d’en programmer l’activation automatique pour l’entrée de son choix (optique, HDMI, Bluetooth, Spotify…). Space Technology analyse alors le signal entrant et le distribue sur l’ensemble des transducteurs, ceux d’élévation y compris.

On profite alors d’un son en 5.1.2 même à partir d’un programme en stéréo. Le niveau d’immersion dépend toutefois de la nature du programme joué, mais une série Netflix mixée en Dolby Atmos et transmise en stéréo à la Dione profite immédiatement d’une ambiance surround immersive.

Devialet Adaptive Volume Level

La Devialet Dione dispose d’un système d’adaptation automatique du volume, qui permet d’optimiser l’intelligibilité du message sonore et de limiter les écarts dynamiques trop importants, susceptibles de perturber le confort d’écoute. En théorie, ce type de procédé peut dénaturer le son, sinon trahir l’intention de l’ingénieur du son. En pratique, c’est remarquablement naturel. L’AVL ne peut pas être désactivé et fait partie du fonctionnement de la Dione. Par ailleurs, un mode nuit est proposé dans l’app, pour réduire le volume de basses fréquences et tasser la marge dynamique, afin de ne pas déranger son voisinage.

La calibration acoustique

La Devialet Dione est équipée d’un système de calibration acoustique, pour tenir compte des particularités de la pièce où elle est utilisée. Rappelons que chaque pièce possède une acoustique propre, amplifie certains sons, en atténue d’autres et induit des retards dans la propagation de certaines fréquences. Tout l’intérêt de la calibration acoustique est de corriger ces aspects.

Pour cela, la Devialet Dione émet un son de référence, qu’elle capte avec ses microphones pour en analyser les défauts. Ensuite, tout signal audio entrant, stéréo ou Dolby Atmos, est automatiquement corrigé numériquement avant sa diffusion.

L’application Devialet : simple et ergonomique

Aucune télécommande n’est livrée avec la Devialet Dione et il faut s’en remettre à l’application mobile Devialet pour la contrôler totalement, ou bien à la télécommande du téléviseur associé pour le réglage du volume. Toutefois, la barre de son est compatible avec la télécommande circulaire optionnelle du fabricant, qui sert également à piloter ses amplificateurs Expert.

L’application guide facilement l’utilisateur dans la mise en oeuvre de la barre, principalement sa connexion au réseau WiFi. L’interface de l’app propose un potentiomètre de volume et trois boutons pour activer les modes musique (stéréo), cinéma (5.1.2) et Voix (renforcement des dialogues). Pour chaque entrée, l’utilisateur a la possibilité de pré-attribuer un mode de restitution différent (musique, cinéma, voix), qu’il peut éventuellement changer en cours d’écoute.

L’app est très simple à utiliser : on choisit une entrée et éventuellement un mode d’écoute et c’est tout. Il n’existe aucun réglage de tonalité ou de niveau par canal, dans la mesure où la Dione peut se calibrer elle-même et que Devialet estime que c’est suffisant. L’idée est d’offrir à l’utilisateur une solution clé-en-main : on installe l’enceinte et on l’écoute sans devoir trifouiller des dizaines de paramètres.

Devialet Dione Audio

Nous avons pu évoquer avec Devialet les solutions acoustiques mises en oeuvre dans Dione. Tout d’abord, il faut savoir que l’ensemble des composants embarqués dans l’enceinte sont conçus par Devialet. Le fabricant n’a donc pas sélectionné des transducteurs dans le catalogue d’un fournisseur, les amplis chez un autre et fait en sorte que tout fonctionne au mieux. La démarche était inverse : concevoir des transducteurs dans le but d’obtenir une signature sonore et un comportement dynamique bien précis.

Deux caissons de basses intégrés

La barre Dione utilise 8 transducteurs oblongs de 13 cm de largeur pour la reproduction des basses fréquences. Ils sont répartis dans deux caissons de basses séparés, installés de part et d’autre de la sphère centrale. Devialet a exclu de recourir à une charge accordée (bass-reflex ou radiateurs passifs) afin de conserver un régime transitoire optimal. En effet, « ouvrir » le volume des haut-parleurs vers l’extérieur (par un évent ou des radiateurs) provoque des retards de propagation et fait traîner le grave. En charge close, seule la membrane des haut-parleurs diffuse le son et le grave est bien plus rapide. Les transducteurs de 13 cm disposent d’une membrane en aluminium avec des renforts anti-déformation, montée sur une suspension en caoutchouc à longue excursion. Autrement dit, les membranes peuvent se déplacer de façon importante d’avant en arrière. La motorisation des transducteurs fait appel à d’imposants aimants au néodyme pour délivrer un son puissant et, surtout, maîtriser les mouvements de membrane. Les 12 kg de la Devialet Dione s’expliquent largement par la présence de ces gros aimants.

Pour que ces 8 transducteurs diffusent des sons graves aussi précis que possible, Devialet a mesuré les retards de propagation de son transducteur fréquence par fréquence, afin de réaliser un alignement temporel parfait. C’est la technologie Devialet SAM (Speaker Active Matching). Le principe est plutôt simple : si le haut-parleur diffuse la fréquence de 44 Hz, par exemple, avec 70 ms de retard, le SoC (maison) intégré à la barre modifie le signal audio entrant afin que cette fréquence soit adressée au haut-parleur avec 70 ms d’avance. Et ainsi de suite pour toutes les fréquences à diffuser. Disons-le clairement, cela s’entend clairement : les basses fréquence sont mieux articulées et l’on suit facilement le jeu d’une guitare basse ou la propagation d’une déflagration.

Neuf transducteurs pour les voix et effets Dolby Atmos

Les 9 autres transducteurs sont des modèles circulaires de 4 cm de diamètre environ, avec dômes en aluminum. Là encore, ils sont très solidement motorisés, chargés en clos et disposent d’amplificateurs dédié et de la technologie SAM pour optimiser leur fonctionnement. Deux de ces transducteurs sont installés en face avant, aux extrémités gauche et droite et dans le cas d’une écoute en stéréo simple, ils sont les seuls à fonctionner (avec le caisson de basses). Deux autres sont installés chacun sur les flancs de la Dione pour les effets surround (5.1), tandis que la face supérieure en abrite quatre pour verticaliser le son (5.1.2). Les effets surround sont diffusés vers l’auditeur grâce à la technologie ADE (Advanced Dimensional Expérience) qui combine placement des transducteurs et filtres numériques pour mieux diriger les faisceaux sonores.

L’ultime haut-parleur de 4 cm est logé dans la sphère (orbe) de l’enceinte. Ce transducteur fonctionne sur une plage de fréquences un peu plus large que les autres et pour mieux incarner les voix humaines, est assisté par deux radiateurs passifs latéraux.

101 dB : la Dione peut jouer très fort

Les différents amplificateurs peuvent délivrer jusqu’à 450 Watts en continu et près du double en crête, ce qui est colossal mais nécessaire pour tenir la cadence dans le grave, d’autant que la Devialet Dione plonge jusqu’à 30 Hz pour donner de la profondeur à la scène sonore. L’enceinte est ainsi capable de délivrer une pression acoustique de 101 dB à 1 mètre de distance. Au point d’écoute, disons à 3 ou 4 mètres, cela correspond à 90 dB environ. Avec un tel volume, il faut crier pour se parler. Reste que si la Dione peut jouer très fort, elle sait surtout distiller un son de grande qualité dès le plus faible volume d’écoute.

Signature sonore

J’ai écouté la barre de son Devialet Dione en visionnant des films et séries en Dolby Atmos depuis Netflix et depuis un serveur Plex avec des films en mono, stéréo ou encore Dolby Digital et DTS 5.1. Pour la partie musicale, j’ai écouté en AirPlay depuis un iPhone des titres en qualité lossless depuis Apple Music.

Ce qui frappe dès les premières mesures jouées par la Dione, c’est sans surprise sa reproduction des basses fréquences. Même en écoutant à volume confidentiel, le grave est généreux, profond et surtout, son articulation remarquable. Les deux petits caissons de basses intégrés sont tout simplement exceptionnels, bien meilleurs que les caissons séparés qui accompagnent la plupart des barres concurrentes. De plus, les basses fréquences étant émises depuis la barre, elles se répandent dans la pièce avec homogénéité. Le médium se caractérise par sa grande douceur et sa précision. L’aigu est dans le prolongement, bien placé, doux et soyeux. Pas une once d’acidité n’est à déplorer.

Scène surround 5.1 et Dolby Atmos 5.1.2

En l’absence d’enceintes surround dédiées, la Devialet Dione joue la carte des faisceaux sonores pour diffuser le son sur les côtés et au-dessus de l’auditeur, avec une précision nécessairement toute relative. Elle combine pour cela plusieurs de ses transducteurs latéraux et verticaux. La scène sonore est très large, et certains sons semblent glisser sur les côtés. Toutefois, aucun son ne semble venir de derrière soi, comme avec des enceintes surround séparées.

Lorsqu’on visionne un programme en Dolby Atmos ou que le mode Cinéma est appliqué à une source stéréo — et que l’ensemble des transducteurs fonctionne donc en mode 5.1.2 — le son gagne alors en ampleur et en verticalité. Pour autant, il ne semble pas venir du plafond. La Devialet Dione n’échappe pas à la règle : on ne retrouve pas l’expérience immersive d’une salle de cinéma Dolby Atmos avec des enceintes au plafond. Reste que les films en Dolby Atmos ou ceux en stéréo écoutés en mode Cinéma sont captivants avec cette barre.

Lorsque l’enceinte est en position verticale, ses performances varient un peu. Puisque les quatre transducteurs de la face supérieure sont orientés vers l’auditeur, la scène horizontale gagne encore de l’ampleur.

Impressions d’écoute en home-cinéma

J’ai débuté mes sessions de visionnage par le Seigneur des Anneaux, la communauté de l’anneau et la scène des mines de la Moria, lorsque la communauté tente d’échapper aux Gobelins et au Balrog. Premier point, la musique et les choeurs qui accompagnent toute la scène sont proprement détachés des effets sonores et des dialogues. Les rugissements du Balrog sont restitués avec beaucoup d’énergie et de maîtrise — ça descend très très bas — et les chocs entre les blocs de pierre, autant que les impacts des pas de la créature, sont saisissants. Tout cela est si fluide qu’on se repasse volontiers la scène un peu plus fort encore. Dans 1917, coups de feu, explosions et pluie de terre et de graviers sont très réalistes à fort volume et prennent aux tripes. La scène finale de Batman v Superman est jouée avec une énergie assez jouissive : la musique s’extirpe là encore de l’action, malgré des déflagrations massives qui doivent faire souffrir l’amplification. Et si l’on pousse le volume franchement, tout reste à sa place : l’enceinte ne montre aucun signe de faiblesse.

Quant aux dialogues, ils sont toujours intelligibles, à faible comme à fort volume, et il n’y a guère que pour les programmes de la TNT ou les très vieux films (aux mauvaises prises de son), que le mode Voix s’impose. Dans ce cas, la sphère centrale joue plus fort et souligne mieux les dialogues.

Impressions d’écoute pour la musique

La Devialet Dione fait preuve d’une grande polyvalence et se montre aussi convaincante en écoute musicale qu’en home-cinéma. Là encore, elle surprend par sa capacité à créer un son équilibré et plein d’énergie, même au murmure. La Dione impressionne par sa capacité à restituer les titres les plus denses — ceux que l’on considère parfois comme agressifs — avec une systématique décontraction. C’est toujours bon et on en redemande. On peut convoquer des titres infernaux comme Heavy Cross de Gossip, Rock is Dead de Marylin Manson ou Wake Up de Rage Against The Machine, qu’on écoute sans inconfort, ni fatigue. Dans un registre plus paisible, Is it a Crime de Sade, est un titre souvent difficile à écouter : le pied de batterie est mixé avec peu de poids, à l’inverse des caisses claires et cymbales, ce qui crée un déséquilibre, aggravé par les envolées du saxophone. La Dione remet tout en ordre, fait planer la voix de l’artiste au-dessus de la mêlée, rend le sax et les synthés aériens. Il y a un savoir-faire indéniable.

Devialet Dione Prix et date de sortie

La barre de son Devialet Dione est proposée au prix de 2300 euros. Un tarif élevé, qu’on peut relativiser en considérant qu’elle brille autant en home-cinéma qu’en hi-fi — ce qui est une qualité rare — et que son rapport performances/encombrement est excellent.