Test de la Sony Bravia Theatre Bar 9 : une immersion sonore convaincante

Avec sa nouvelle Bravia Theatre Bar 9, Sony franchit un cap significatif dans sa gamme de barres de son premium. Plus aboutie que ses devancières, elle combine son vertical et spatialisation innovante dans un design raffiné pour redéfinir l'expérience Home-Cinéma.

La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Tristan Jacquel

La quête du son immersif parfait — façon salle de cinéma — oblige les constructeurs à repenser leurs barres de son haut de gamme. Sony relève le défi avec sa Bravia Theatre Bar 9, une enceinte qui marque une rupture avec les générations précédentes. Sa technologie 360 Spatial Sound Mapping promet de créer des « enceintes fantômes » pour une spatialisation plus convaincante que jamais. Équipée de treize transducteurs et d’une connectique résolument moderne, cette imposante barre de 1,30 mètre peut également s’enrichir d’enceintes surround et d’un caisson de basses sans fil. Une approche modulaire qui permet à chacun de construire son système sur mesure, dans un segment prémium où la Sonos Arc Ultra ou la Samsung HW-Q995D ont déjà établi de solides références.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 Spécifications techniques

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 Un design élégant et discret

La Bravia Theatre Bar 9 est une grande barre de son d’un mètre trente pour 6 cm de hauteur et 11 cm de profondeur. Sony a consenti de gros efforts de design et adopté des lignes plus fluides et une finition plus flatteuse que les modèles précédents. C’est désormais le tissu acoustique qui domine et l’enceinte avec ses coins arrondis se fond davantage dans la déco d’une pièce. Aucun bouton n’est apparent et il faut chercher celui de mise sous tension à la base du flanc droit, à l’abri des regards. Hormis une discrète LED qui s’active lors de l’initialisation de la barre, rien ne vient perturber une séance ciné ou série.

Coins arrondis et tissu acoustique, le nouveau look des barres de son Sony // Source : Tristan Jacquel

La connectique est logée dans deux petites niches, l’une pour les entrées vidéos et l’autre pour le câble d’alimentation.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 Connectique : le strict nécessaire

Sony a fait le choix d’une connectique limitée et résolument moderne. Seules deux prises HDMI sont présentes, l’une compatible avec n’importe quelle source (lecteur Blu-ray, Apple TV, Chromecast avec Google TV…) et l’autre dédiée au retour eARC/ARC du téléviseur associé. Pour rappel, le retour audio permet de faire transiter dans un câble HDMI le son du programme visionné sur le téléviseur. La norme eARC accepte les signaux audio HD, ainsi que les formats immersifs comme le Dolby Atmos et le DTS:X.

La connectique de la Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Tristan Jacquel

Bonne nouvelle pour les joueurs, l’entrée HDMI est compatible avec les signaux 4K jusqu’à 120 Hz, ainsi qu’avec les protocoles VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Automatic Low Latence Mode). Quant aux sources vidéo, elles pourront faire transiter les flux HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision jusqu’au téléviseur. Bref, la connectique HDMI coche toutes les cases.

On trouve également un connecteur propriétaire S-Center OUT, qui peut être utilisé avec un téléviseur Sony Bravia compatible, afin de diffuser le canal central au travers de ses transducteurs. Cela peut être particulièrement intéressant pour les modèles Acoustic Surface qui utilisent leur dalle en verre pour transmettre le son, les dialogues semblant alors sortir de l’image. Cette fonction est également prise en charge par HDMI avec les téléviseurs Sony les plus récents.

Le dos de la Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Tristan Jacquel

Seule manque à l’appel la traditionnelle entrée optique, qui permettrait de brancher un lecteur CD ou toute autre source audio équipée d’une prise Toslink optique.

Côté connectivité, des contrôleurs Bluetooth et Wi-Fi sont présents, avec pour ce dernier le support des protocoles de streaming musicaux AirPlay et Spotify Connect. Sony fait donc l’impasse sur la fonction Chromecast et les possesseurs de smartphones Android devront passer par le Bluetooth pour écouter de la musique avec cette barre.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 Une architecture interne pensée pour l’immersion

Pas moins de treize transducteurs équipent la Sony Bravia Theater Bar 9, positionnés sur la face avant, aux extrémités latérales et sur la face supérieure.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

À l’avant se trouvent quatre transducteurs de grave-médium (boomers) associés à trois tweeters en charge des sons aigus, pour les canaux frontaux principaux gauche, centre et droit, le canal central bénéficiant de deux boomers pour mieux reproduire les dialogues. Deux autres tweeters sont installés à l’avant, montés sur de petits pavillons afin de créer des faisceaux sonores et positionner finement certains sons très haut et loin devant. Ce sont eux, combinés aux transducteurs latéraux et verticaux, qui vont permettre de virtualiser les canaux verticaux et surround arrière, avec à la clé un son 7.0.2 (7 canaux à plat, pas de caisson de basses intégré, 2 canaux verticaux).

Les flancs de l’enceinte abritent un transducteur pour élargir la scène sonore // Source : Tristan Jacquel

D’autres transducteurs sont présents, mais non comptabilisés dans les treize car il s’agit de radiateurs passifs, associés aux boomers pour renforcer la partie haute seulement du registre des basses fréquences. Autrement dit, cette barre ne peut se passer de caisson de basses pour offrir une expérience Home-Cinéma complète, avec un grave profond (sous 100 Hz).

L’amplification embarquée développe environ 60 Watts, ce qui peut sembler modeste mais est en réalité suffisant, dès lors que les plus basses fréquences ne sont pas reproduites.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 Une télécommande minimaliste et une application intuitive

Sony a réduit drastiquement la taille de la télécommande livrée et c’est plutôt bien. Celle-ci n’a toutefois pas le gabarit d’une carte de crédit et s’avère pratique à manipuler. On y trouve les commandes essentielles, de volume, de son immersif, de compression pour l’écoute nocturne ou bien de sélection d’entrée. Pour aller plus loin dans le contrôle de la barre, il faut utiliser l’application Sony Bravia Connect.

Cette application est moderne, son interface légère et les réglages proposés bien agencés. La page d’accueil n’est pas surchargée et donne accès aux réglages basiques tels que le mode nuit, le renforcement des dialogues ou le mode immersif. Pour aller plus loin, il faut passer par le sous-menu réglages où se trouvent des ajustements plus poussés, notamment pour la hauteur des effets immersifs ou la qualité des dialogues des programmes en DTS.

La télécommande de la Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Tristan Jacquel

La technologie 360 Reality Audio, chère à Sony, n’est désormais prise en charge qu’à partir d’une source HDMI externe, capable de lire les fichiers audio spatial encore disponibles sur Tidal. Autre fonction de niche, la Bar 9 gère les pistes audio IMAX Enhanced de certains films et adapte alors une signature sonore plus dynamique.

Des enceintes fantômes

La technologie 360 Spatial Sound Mapping développée par Sony permet de positionner des sons au-dessus de l’auditeur et même derrière lui. Marketing ou réalité ? Objectivement, les résultats sont saisissants, en nets progrès comparativement aux précédentes barres du fabricant, qui évoque désormais la création d’ « enceintes fantômes ». Le procédé semble dépasser la simple réflexion du son sur les murs et plafond pour s’appuyer sur une modification de la phase des sons.

Screenshot Screenshot Screenshot

Le principe n’est pas nouveau : en modifiant numériquement le sens de certaines fréquences moyennes et aiguës de quelques degrés, on trompe l’oreille sur la provenance des sons. Avec un ajustement précis de la phase, on peut donc donner l’illusion que certains effets viennent du plafond, des côtés ou de derrière soi. Pour que cela fonctionne, il faut néanmoins que la barre puisse s’adapter aux particularités de la pièce, et, idéalement, s’auto-calibrer. C’est précisément ce que Sony a prévu pour la Theater Bar 9.

Une calibration convaincante

La calibration acoustique est un aspect important, sinon essentiel, pour le bon fonctionnement d’une barre de son. Il s’agit de permettre à l’enceinte de délivrer le meilleur d’elle-même en fonction des caractéristiques de la pièce. Les dimensions, les matériaux, le mobilier ont un impact très important sur le son lors de sa propagation. Certaines fréquences sont atténuées, d’autres amplifiées, certaines retardées, avec à la clé une signature sonore parfois très éloignée de celle obtenue par le fabricant au moment de développer sa barre de son en laboratoire.

Screenshot Screenshot Screenshot

Pour compenser l’influence de la pièce, la Sony Bravia Theatre Bar 9 émet une succession de sons dont elle mesure les déformations par la pièce, afin de créer un profil de correction numérique qui sera appliqué ensuite en amont de la diffusion. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une seconde salve de mesures est effectuée, cette fois au travers du microphone du smartphone, qu’il faut tenir devant soi au niveau du visage. Dans ce second temps, la barre analyse les retards de propagation acoustiques de la pièce, dont elle va se servir ensuite pour simuler le placement de certains sons au-dessus de l’auditeur et derrière lui. Bonne nouvelle, les résultats sont convaincants, sinon spectaculaires. Nous y reviendrons, mais la prise en charge du Dolby Atmos est très bonne et le son immersif à souhait.

Des enceintes sans fil optionnelles

Pour autant, utiliser des enceintes surround placées derrière soi augmente considérablement l’immersion sonore et, surtout, l’impact des sons qui circulent à l’arrière du point d’écoute. Aussi, Sony a prévu d’associer la Bravia Theatre Bar 9 avec les enceintes arrière sans fil SA-RS3S (490 euros) ou SA-RS5 (799 euros), ces dernières disposant de transducteurs orientés vers le haut. Pour renforcer les basses fréquences, les caissons de basses sans fil SA-SW3 (499 euros) et SA-SW5 (780 euros) sont également proposés, le second embarquant un ampli plus puissant et un transducteurs de 18 cm contre 16 cm sur le premier.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 L’immersion avant tout

Avec la gamme de barres de son Bravia, Sony a considérablement revu sa copie et les performances offertes sont clairement au-dessus des modèles HT-Axxx de ces dernières années. La résolution sonore est meilleure et, surtout, la spatialisation fait un spectaculaire bon en avant. Là où les anciennes barres de contentaient d’envoyer du son vers le plafond, la Sony Bravia Theatre Bar 9 combine ses transducteurs verticaux et horizontaux pour positionner plus précisément les sons au-dessus et sur les côtés du point d’écoute. Le sweet spot, cette zone d’écoute où le son se focalise le mieux, a été considérablement élargie. Quoiqu’on regarde, émission TV, film ou série, l’ambiance sonore est palpable et crédible. On est souvent interpelé par l’aération du message sonore.

Le bouton de mise sous tension de la Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Tristan Jacquel

Si le son le plus immersif est obtenu à partir des programmes en Dolby Atmos ou en DTS:X, le remixage vertical des contenus en Dolby Digital ou DTS classiques, voire en stéréo simple, est convaincant. Pour cela, il suffit d’activer l’option Champ sonore dans l’application ou bien de presser le bouton Sound Field de la télécommande. Tous les transducteurs sont alors utilisés, horizontaux comme verticaux. Même les vieux films en mono profitent d’un son plus ample et c’est bien agréable.

Sans surprise, c’est avec les contenus en Dolby Atmos que l’expérience immersive est la plus convaincante. Dans 1917 par exemple, lorsque les avions survolent les tranchées, Gravity quand les débris spatiaux passent au-dessus de la tête, Ready Player One notamment pendant la course inaugurale où King Kong passe au-dessus des voitures, Mad Max Fury Road au moment de la tempête de sable. Les sons ne se déplacent pas très précisément au-dessus de la tête, mais une bulle sonore s’y élève bel et bien.

Les courbes de réponse à volume modéré (bleue) et maximal (rose) de la Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Tristan Jacquel

La balance tonale de la Sony Bravia Theatre Bar 9 est plaisante à l’oreille et met l’accent sur les fréquences vocales (300-400 Hz) afin de mieux extraire les dialogues. Bien qu’un mode de renforcement des dialogues soit disponible, il est plutôt rare de devoir l’activer. Les fréquences médium et aiguës sont en léger retrait, ce qui donne une sensation d’équilibre, notamment lorsqu’on pousse franchement le volume.

Sur ce point, l’enceinte parvient à produire un volume sonore maximal de 90 dB environ à 1 mètre de distance. Cette intensité est très élevée et devrait plonger la plupart des salons jusqu’à 30 m2 dans un bain sonore bouillonnant et impressionnant. Pour de plus grandes pièces, voire pour jouer encore plus fort — en l’absence de voisinage — il faudra s’équiper des enceintes surround optionnelles.

Si la Sony Bravia Theatre Bar 9 brille par bien des aspects, elle ne convainc pas tout à fait, à cause d’une restitution trop timide des basses fréquences. Si notre courbe de mesure montre bien une bosse de volume dans le bas du spectre, elle se limite au haut grave (100 Hz). En dessous, c’est la dégringolade et le grave n’a quasiment aucune profondeur et tout ce qu’un film d’action compte de vrombissements, vibrations ou explosions est restitué sans guère de densité. Si vous aimez le grave qui emplit l’espace, souligne l’action et vous met sous pression physique, l’un des caissons optionnels sans fil est obligatoire. À l’évidence, Sony a développé la Bravia Theater Bar 9 pour fonctionner avec un caisson sans fil.

La Sony Bravia Theatre Bar 9 // Source : Tristan Jacquel

Quant au comportement dynamique, les écarts de volume sont convenablement marqués et la marge dynamique ne se tasse de façon évidente qu’à pleine puissance quasiment. L’amplification est donc de bonne qualité.

Musique : des performances en demi-teinte

Malgré de bonnes prestations acoustiques, la barre Sony Bravia Theatre Bar 9 est clairement optimisée pour le Home-Cinéma. Elle marque bien les forts écarts dynamiques, mais s’avère moins douée pour restituer les détails fins de la musique, soit les très petits écarts de volume. Le son est trop clinique et en l’absence de caisson de basses, on a toujours l’impression d’un manque dans le bas du spectre. On réservera donc cette barre à une écoute musicale d’ambiance.

La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 (HT-A9000) est proposée au prix de 1399 euros. Ce tarif est plus élevé que celui de sa concurrente directe, la Sonos ARC Ultra (999 euros), également brillante en terme de spatialisation, équipée d’un mini caisson de basses intégré et plus douée en musique. Avec le caisson de basses optionnel SA-SW3, la Bar 9 passe à 1800 euros et tient la corde avec la Sonos ARC Ultra accompagnée de son (excellent) caisson de basses sans fil (1700 euros environ). Se pose alors l’alternative de la barre de son Samsung HW-Q995D à 1499 euros, équipée d’un solide caisson de basses et d’enceintes surround Atmos sans fil.