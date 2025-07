Le Nothing Phone (2a) Plus et son interface Glyph avec plus de 40 % de remise, c’est seulement aujourd’hui

Le Nothing Phone (2a) Plus est une version plus musclée du Phone (2a) classique, plus intéressant actuellement sur Cdiscount puisqu’il passe de 449,90 euros à 262,90 euros.

Pour se démarquer de la concurrence, la marque Nothing mise sur un design unique et surtout sa fameuse interface Glyph et son système de LED à l’arrière du smartphone. Une trouvaille bien pensée qui donne à ce smartphone une identité propre. Si vous aimez la nouveauté et l’innovation, que vous êtes curieux et bien sûr que vous cherchez un nouveau smartphone, vous pouvez profiter de la réduction de plus de 40 %.

Les avantages du Nothing Phone (2a) Plus

Le gain de puissance par rapport au 2a

L’interface Glyph personnalisable toujours aussi efficace

Son design original le démarque de la concurrence

Lors de sa sortie, le Nothing Phone (2a) Plus était vendu 449,90 euros. Son prix a naturellement baissé avec le temps, mais rarement au point d’atteindre les 262,90 euros proposés par Cdiscount avec le code promo 15DES129.

L’interface Glyph des Nothing Phone est toujours là

Avec le Nothing Phone (2a) Plus, la marque propose un smartphone toujours aussi intéressant, avec son design si particulier. Il fait 161,7 x 76,3 x 8,5 mm pour 190 g seulement avec, au dos, une plaque de verre transparente laissant apparaître les deux capteurs photo et surtout les trois bandes blanches LED pour profiter du fameux système Glyph. Si vous ne connaissez pas ça, il s’agit d’une interface personnalisable où les LED s’allument en fonction des notifications reçues.

Comme ça, même si votre Nothing Phone (2a) Plus est posé à l’envers sur une table, vous pouvez savoir quand vous recevez des notifications. Et en fonction de comment s’allument les LED, vous savez quel type de notification vous venez de recevoir. Pas besoin de consulter l’écran AMOLED de 6,7 pouces, très agréable avec sa fréquence de rafraîchissement dynamique entre 60 Hz et 120 Hz.

Plus de puissance mais avec une contrepartie

L’un des arguments du Nothing Phone (2a) Plus face au Nothing Phone (2a) simple, c’est son gain de puissance. On passe d’un Dimensity 7200 Pro à un Dimensity 7350 Pro 5G, ici avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Un vrai gain qui fait plaisir, surtout si vous jouez pas mal sur mobile. Par contre, ce boost de puissance se fait au détriment de l’autonomie du smartphone. Si le modèle (2a) avait un très bon score sur ce point, le (2a) Plus perd 3 h selon notre protocole de test.

Vous pouvez compter sur lui pour une grosse journée, ce qui le met dans la moyenne du genre. Ça reste correct, mais ce n’est pas transcendant. Enfin, pour les photos, vous avez deux capteurs de 50 Mpx à l’arrière et un similaire pour les selfies, à l’avant. De quoi faire de belles photos et vidéos au global, sauf la nuit, où la concurrence propose de meilleurs résultats.

Si vous souhaitez plus d’informations avant de vous décider pour le Nothing Phone (2a) Plus, vous pouvez retrouver son test complet et détaillé sur Frandroid.

