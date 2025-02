Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G vs Nothing Phone (2a) Plus : deux excellents rapports qualité-prix, mais lequel choisir avec une promo ?

Envie d’un nouveau tĂ©lĂ©phone ? C’est autour des 400 euros que l’on trouve les meilleurs rapports qualitĂ©-prix. Et ça tombe bien, puisque le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G et le Nothing Phone (2a) Plus sont en promo, mais lequel des deux prendre ? Nous allons tenter d’y rĂ©pondre dans ce comparatif.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G vs Nothing Phone (2a) Plus // Source : Frandroid

Pour avoir un tĂ©lĂ©phone puissant et fiable, il n’est pas forcĂ©ment nĂ©cessaire de se tourner sur le haut de gamme. Entre 300 et 400 euros, on trouve de solides modèles, de plus en plus qualitatif, avec de vraies qualitĂ©s en photo et plus durables qu’auparavant. Une tranche de prix vraiment intĂ©ressante, et c’est justement oĂą se situent les Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G et Nothing Phone (2a) Plus.

Deux nouvelles références qui font déjà partie des meilleures références de cette tranche tarifaire. Ils ont tous les deux l’ambition d’être le champion du rapport qualité-prix, et ont d’ailleurs obtenu la note de 8/10 dans nos colonnes. Tous les deux en promotion, ils paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les deux smartphones en promotions

Le Nothing Phone (2a) Plus à 379,24 euros au lieu de 449 euros grâce à un coupon de 50 euros (pour les anciens clients, et 20 euros pour les nouveaux)

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Ă 383 euros au lieu de 473 euros

Un design élégant chez Xiaomi, et un design atypique du côté de Nothing

Xiaomi n’a pas nĂ©gligĂ© l’apparence du plus haut de gamme de sa sĂ©rie Redmi. La marque parvient Ă donner des faux airs de haut de gamme, notamment avec ses bords lĂ©gèrement incurvĂ©s. Xiaomi signe ici un smartphone très rĂ©ussi avec une qualitĂ© de fabrication excellente, un assemblage impeccable et une certification IP68. De son cĂ´tĂ©, Nothing continue de sĂ©duire avec son design atypique : les lignes et les effets de transparence font dĂ©jĂ leur petit effet, c’est vraiment la prĂ©sence du système Glyph qui fait la diffĂ©rence.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ă€ l’avant, le Phone (2a) Plus embarque une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une dĂ©finition de 2772 Ă— 1240 pixels et un taux de rafraĂ®chissement dynamique de 60 Hz Ă 120 Hz. Son Ă©cran est assez bien calibrĂ©, offrant une belle palette colorimĂ©trique et un rendu très satisfaisant. Sa luminositĂ© fait le travail, mĂŞme si elle sera un peu juste en plein soleil. Sur le Redmi Note 14 Pro+, on retrouve aussi une dalle AMOLED de 6,67 pouces, affichant une rĂ©solution de 2712 Ă— 1220 pixels, avec un taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz. Il n’est pas parfaitement calibrĂ©, mais il s’en sort bien en offrant une belle finesse d’affichage et une palette colorimĂ©trique au-dessus de la moyenne. La luminositĂ© est, par contre, un brin juste, mais suffisante.

De bons photophone pour le prix

Pour la partie photo, le Redmi Note 14 Pro+ 5G se compose d’un capteur principal de 200 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, et un objectif macro de 2 Mpx. Si la prĂ©sence de ce dernier est toujours aussi anecdotique, nous saluons les prestations du capteur grand-angle de 200 Mpx. On obtient des clichĂ©s de qualitĂ©, avec de beaux dĂ©tails et une colorimĂ©trie assez naturelle. Le zoom x2 et x4 est de bonne qualitĂ©, mais l’ultra grand-angle est en retrait, de jour comme de nuit. Quant au mode de nuit des clichĂ©s très lisibles et cohĂ©rents.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Phone (2a) Plus possède deux capteurs, un capteur principal de 50 Mpx et un ultra-grand-angle de 50 Mpx. On a un piqué très satisfaisant et une très bonne gestion des zones surexposées. Les contrastes sont bien dosés et la colorimétrie assez fidèle. L’ultra grand-angle fait son travail, bien que moins précis que le capteur principal. Néanmoins, cela reste satisfaisant au niveau de la colorimétrie et de la gestion des contrastes, ainsi que des zones lumineuses. Le mode nuit est très convaincant. Le capteur parvient à absorber pas mal de lumière, donnant des clichés assez détaillés. De nombreux concurrents offrent de meilleurs résultats, surtout de nuit. Cela reste très honnête, mais pas au niveau des meilleurs.

Puissants et fluides au quotidien

Les deux smartphones ont rĂ©coltĂ© la note de 8/10 dans la catĂ©gorie performance lors de nos tests. L’un s’est tournĂ© vers Qualcomm, et l’autre utilise une puce de chez MediaTek. Il s’agit du Phone (2a) de Nothing, qui avec son processeur Dimensity 7350 Pro 5G, est encore plus fluide et vĂ©loce que son prĂ©dĂ©cesseur. Ce gain se vĂ©rifie Ă©galement dans les jeux vidĂ©o. Sur Fortnite, en mode Ă©pique, nous parvenons Ă maintenir entre 25 et 30 fps. Le Redmi Note 14 Pro+ 5G lui est animĂ© par le Snapdragon 7s Gen 3. RĂ©sulat, il propose des performances solides. L’interface est rĂ©active et mĂŞme les applications les plus gourmandes sont Ă l’aise. En ce qui concerne le gaming, nous avons ici un smartphone qui s’en sort très bien sans non plus ĂŞtre une machine de guerre.

Si Android 14 est bien prĂ©sent sur les deux appareils, on retrouve Nothing OS chez l’un, et HyperOS chez l’autre. Sur cette dernière, l’interface est fluide et ergonomique au quotidien, avec un tas de personnalisations, mais bien polluĂ©e par des bloatwares, qu’il faudra prendre le temps de dĂ©sinstaller. La prĂ©sence de l’IA est discrète, et la politique de mise Ă jour est honnĂŞte : quatre ans pour le système et six ans pour la sĂ©curitĂ©. Avec Nothing OS, on a une interface vraiment plaisante Ă utiliser, avec une large panoplie de widgets, et surtout le système Glyph. Quant Ă la longĂ©vitĂ© logicielle, il propose trois annĂ©es de mises Ă jour majeures et quatre ans de patchs de sĂ©curitĂ©.

Des marathoniens, mais une charge rapide plus généreuse chez Xiaomi

L’autonomie est un point crucial Ă prendre en compte. Comme toujours, Xiaomi ajoute sur son appareil une grosse batterie : le Redmi Note 14 Pro+ 5G possède un accumulateur qui s’élève Ă 5 100 mAh. Vous vous sentirez rassurĂ©s, mĂŞme les plus actifs pourront compter sur une journĂ©e de travail honorable et, si vous ĂŞtes plus raisonnable, jusqu’au lendemain. Il brille surtout pour sa charge rapide qui monte jusqu’Ă 120 W. En partant de zĂ©ro, nous rĂ©cupĂ©rons 56 % en 10 minutes et 100 % en moins de 30 minutes.

Pour ce qui est Phone (2a) Plus, il peut compter sur une batterie de 5 000 mAh. Avec notre protocole de test personnalisĂ© ViSer, il a pu rĂ©sister pendant près de 12 heures et 32 minutes. C’est 3 heures de moins par rapport au Phone 2a. L’autonomie de la version Plus n’est pas mauvaise autant. D’ailleurs, il rĂ©cupère rapidement de l’énergie grâce Ă son chargeur de 50 W. C’est moins que son rival, mais ça reste utile en cas de panne sèche.

Nothing ou Xiaomi, lequel vous convient le mieux ?

Le choix cornélien : lequel mérite le plus votre argent ? Chacun propose une expérience réussie, et avec tous les deux la note de 8/10, ce sont des appareils très recommandables, mais des différences sont à prendre en compte.

Le Nothing Phone (2a) Plus est une version amĂ©liorĂ©e du modèle classique. C’est un smartphone vĂ©loce, polyvalent et surtout dotĂ© d’un charme fou. Ă€ commencer par son design, mais aussi par son interface, Nothing OS, et Ă©galement par le système Glyph. Avec sa nouvelle puce, le tĂ©lĂ©phone Ă 10 % de performances en plus le (2a). La photographie est de bon niveau, mais pas au niveau des meilleurs du marchĂ©. Quant Ă l’autonomie, elle est un peu en deçà …

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G se défend aussi bien. Il représente le haut du panier de la série Redmi.  Il offre des prestations équilibrées, se rapproche de certains modèles haut de gamme en termes de finition et de performances. On a produit bien maîtrisé, avec un joli design, et de bonnes performances en jeu. Il prend un sérieux avantage au niveau de la charge qui est de 120 W.

