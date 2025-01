Le prix du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a bien baissé depuis la sortie des Redmi Note 14, la preuve pendant ces soldes

Xiaomi a tout récemment dévoilé sa nouvelle gamme Redmi Note 14, mais la précédente série du fabricant mérite encore qu’on s’y attarde. Par exemple, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est toujours aussi intéressant, notamment grâce à ses performances et à sa bonne autonomie, et pendant cette fin de soldes, on peut le trouver à 229,99 euros au lieu de 399 euros chez Rakuten.

Xiaomi n’a pas chômé au début de l’année, et ce ne sont pas moins de cinq nouveaux smartphones que la marque chinoise a lancés, réunis dans la gamme Redmi Note 14. Elle a notamment dévoilé un Redmi Note 14 Pro 5G très équilibré, avec pas mal de caractéristiques premium. Mais pendant ces soldes d’hiver, c’est plutôt son prédécesseur, le Redmi Note 13 Pro 5G, qui attire davantage notre attention : non seulement pour sa bonne fiche technique, mais aussi pour son prix, qui a bien baissé depuis la sortie des Redmi Note 14.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Une belle dalle Amoled de 6,67 pouces

Des performances au rendez-vous

Une autonomie généreuse

Lancé à 399 euros, puis réduit à 239,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 229,99 euros chez Rakuten, grâce au code promo SERPENT10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone léger et résistant

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est un smartphone plutôt élégant avec ses coins arrondis, ses tranches plates et son dos au fini glossy (qui prend toutefois les traces de doigts…). Il a également l’avantage d’être particulièrement léger (187 g) et fin (8 mm d’épaisseur), malgré une grosse batterie intégrée. Ce Redmi Note 13 Pro se révèle aussi résistant, avec son verre Corning Gorilla Glass Victus et sa certification IP54 ; il est donc résistant aux projections d’eau et à la poussière. Côté prise en main, le Redmi Note 13 Pro 5G offre une excellente préhension grâce aux tranches très prononcées.

Sur sa face avant, on trouve une dalle Amoled de 6,67 pouces, proposant une belle définition 1,5K (2 712 x 1 220 pixels) et même un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. La luminosité maximale s’élève quant à elle à 1 800 cd/m², ce qui est convenable. Côté couleurs, l’écran couvre 95 % du spectre DCI-P3, et on peut aussi compter sur une compatibilité avec la norme Dolby Vision. Niveau logiciel, HyperOS 2 est enfin de la partie, une mise à jour qui se démarque notamment par ses fonctionnalités centrées sur l’IA, ses performances boostées et ses animations bien plus fluides.

Des excellentes performances pour ce prix

Dans les entrailles du Redmi Note 13 Pro 5G, on trouve un Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm, dédié aux smartphones milieu de gamme. Il est ici épaulé par 8 Go de RAM. À l’usage, ce smartphone se montre fluide en toutes circonstances, et aucun ralentissement n’a été repéré lors de notre test. Sur Fortnite, on peut même jouer jusqu’à 60 FPS en qualité graphique épique, mais attention, certains ralentissements dans les zones les plus denses peuvent subvenir. Côté photo, le Redmi Note 13 Pro embarque quatre capteurs : un principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx, et un capteur selfie de 16 Mpx à l’avant. Le capteur principal est très bon et offre des couleurs toujours justes, mais l’ultra grand-angle est un poil décevant en raison d’une mauvaise gestion de la plage dynamique.

Enfin, côté autonomie, le Redmi Note 13 Pro 5G renferme une batterie de 5 100 mAh, grâce à laquelle on peut tenir environ une journée et demie avec un usage mixte. Ce qui est vraiment appréciable, c’est qu’il ne perd que très peu de batterie lorsqu’il est en veille. Pour la recharge, en partant de 1 % de batterie, il nous a fallu 45 minutes seulement pour atteindre les 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.