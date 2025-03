Oui, le récent Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est déjà 160 € moins cher

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro fait partie des récents smartphones lancés par la marque cette année. Et il faut dire que cette version cumule les atouts, à commencer par son prix encore plus contenu que d’habitude : 241,29 euros au lieu de 401,99 euros.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Au sein de la gamme Redmi Note 14 dévoilée récemment par Xiaomi, on trouve notamment des versions Pro, comme le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, un modèle milieu de gamme qui se démarque nettement par sa fiche technique équilibrée avec même des caractéristiques premium, le tout en conservant un tarif très attractif. Aujourd’hui, son prix est d’ailleurs beaucoup moins élevé que d’habitude grâce à cette offre AliExpress.

Ce qu’offre le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Une dalle Amoled 1,5K + 120 Hz

Six ans de mises à jour d’Android et de sécurité

Un capteur principal de 200 Mpx

Au lieu de 401,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 241,29 euros sur AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone résistant, un écran qui en jette

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G se différencie des Redmi Note 14 et Note 14 5G tout d’abord par son design : au lieu de tranches plates, la marque a opté ici pour un écran et un dos incurvé, ainsi que des bords biseautés, pour faciliter la prise en main. Confortable, mais aussi résistant, ce Redmi Note 14 Pro 5G est par ailleurs certifié IP68 et a été testé pour résister à une immersion de 30 minutes sous l’eau à 1,5 m de profondeur.

Ajoutons à cela un Corning Gorilla Glass Victus 2 qui va venir protéger l’écran des rayures ; écran qui peut aussi résister aux doigts mouillés, et ça, c’est vraiment un bon point. Restons sur cet écran : on a ici droit à une belle dalle Amoled 1,5K (2 712 x 1 220 pixels) de 6,67 pouces, qui propose une compatibilité avec le Dolby Vision pour un maximum de détails dans l’image. Le taux de rafraîchissement s’élève quant à lui à 120 Hz ; soit l’assurance d’une fluidité exemplaire au quotidien.

Un modèle doué en photo

Côté logiciel, c’est HyperOS, basé sur Android, qui est évidemment en place. Comme les autres versions Pro de la gamme, le Redmi Note 14 Pro bénéficie d’une période de maintenance logicielle allongée avec 6 ans de mises à jour d’Android et de sécurité. Plutôt rassurant, donc. Qui dit Android, dit aussi intégration de Gemini et d’une fonction très utile au quotidien, à savoir le fameux « Circle to Search » de Google. Côté performances, le smartphone est propulsé par une puce MediaTek Dimensity 7300-Ultra.

Pour ce qui est de ses performances en photo, le Redmi Note 14 Pro 5G est doté d’une configuration polyvalente, avec un capteur principal de 200 Mpx qui promet un excellent niveau de détails, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Xiaomi a saupoudré le tout d’une dose d’intelligence artificielle pour optimiser le rendu des photos. On peut par exemple s’aider de cette IA pour effacer des éléments indésirables dans une photo ou pour les embellir, tout simplement. L’appareil peut même capturer des photos HDR et offrir des clichés qui ne sont pas surexposés. Enfin, côté autonomie, le Redmi Note 14 Pro 5G renferme une batterie de 5 110 mAh, compatible avec une charge rapide de 45 W.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2025 ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.