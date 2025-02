Oui, le nouvel iPhone 16e est déjà moins cher : quelles sont les meilleures offres de précommande ?

L’iPhone 16e est la grande nouveauté d’Apple pour ce début d’année 2025. Ce smartphone est le moins cher de la gamme, mais il n’est pas pour autant dénué d’intérêt. S’il vous intéresse, sachez que les précommandes sont en cours et que certains e-commerçants proposent déjà des mécanismes pour faire baisser le prix.

On savait qu’Apple nous préparait un iPhone abordable pour ce début d’année 2025. Et, si tout le monde s’attendait à un nouvel iPhone SE, la firme de Cupertino a créé la surprise avec son iPhone 16e, un smartphone plus abordable, mais gardant quelques-unes des plus importantes caractéristiques des modèles haut de gamme. Samsung le fait déjà avec sa gamme FE, par exemple.

Si l’on peut débattre sur le sens de la lettre « e » dans le nom de l’iPhone 16e, on peut surtout affirmer qu’il ne s’agit pas d’une simple version « Lite » des iPhone 16. En effet, ce nouvel entrant dans le catalogue de la Pomme a tout de même la particularité d’intégrer la nouvelle puce C1 pour la connectivité réseau en 4G et 5G, une première dans l’histoire d’Apple. Il n’y a donc pas que du recyclé dans ce téléphone, plaçant alors ce nouvel iPhone comme un pilier de la stratégie pour qu’Apple Intelligence soit accessible au plus grand nombre — son déploiement devrait d’ailleurs avoir lieu courant avril en France.

Où précommander l’iPhone 16e d’Apple ?

Dès aujourd’hui et jusqu’au 28 février prochain, l’iPhone 16e est en précommande à partir de 719 euros pour le modèle 128 Go. Comptez 849 euros pour 256 Go et jusqu’à 1 099 euros pour 512 Go. Deux coloris sont disponibles : noir et blanc.

Chez RED, on trouve par exemple le nouveau smartphone pas cher d’Apple à 619 euros au lieu de 719 euros, si vous prenez un forfait sans engagement de 100 Go avec.

Chez Fnac et Darty, l’iPhone 16e est affiché à 719 euros, mais chez les deux enseignes il y a un bonus reprise de 50 euros.

Quelles sont les différences avec l’iPhone 16 ?

Déjà, il y a le prix. L’iPhone 16 coûte 969 euros, c’est donc 250 euros de plus que cet iPhone 16e. Mais alors, qu’est-ce qu’ils ont enlevé à ce dernier pour autant baisser la facture ? Pas grand-chose à vrai dire, même si l’on peut déplorer l’absence du MagSafe ou encore cette encoche à l’ancienne et abandonné depuis l’iPhone 14, puisque le 14 Pro a introduit Dynamic Island.

On se réjouit tout de même d’un design résolument plus moderne que le dernier iPhone SE 5G sorti en 2022. Eh oui, fini les grosses bordures et bienvenue le bel écran bord à bord. D’ailleurs, la dalle de 6,1 pouces passe du LCD à de l’Oled, mais bloqué à 60 Hz, comme sur l’iPhone 16 classique.

iPhone 16e // Source : Apple

Il y a bien évidemment un port USB-C, même si le port Litghning est apparemment loin de tirer sa révérence, et on note même la présence du bouton Action, qui sera nécessaire pour Apple Intelligence. Le bouton Camera Control n’est, heureusement ou malheureusement (une question de point de vue…), pas de la partie.

En revanche, celle qui répond toujours présente, c’est la puce A18 d’Apple. Elle a d’ores et déjà démontré d’excellentes performances, pour le gaming en autre, mais surtout pour gérer l’IA en natif. Le SoC est cependant un peu différent de l’iPhone 16, puisque la partie GPU n’a que 4 cœurs au lieu de 5. Nul doute que la puissance de calculs sera tout de même au rendez-vous, même si des tests auront besoin d’être effectués pour vérifier cela.

Le plus gros retrait concerne la photo, puisque l’on se retrouve avec un seul capteur de 48 mégapixels. L’appareil photo proposera tout de même un zoom x2, mais pas d’ultra grand-angle. Niveau qualité, les algorithmes devraient évidemment faire le travail pour avoir, dans la plupart des cas, un beau cliché. Pour les selfies, ça sera forcément un bon en avant par rapport au dernier iPhone SE puisque l’encoche renferme tout ce qu’il faut pour utiliser Face ID, le déverrouillage par reconnaissance faciale d’Apple.

Côté autonomie, la marque à la Pomme nous informe simplement que son iPhone 16e peut tenir jusqu’à 26 heures en lecture vidéo, contre 27 heures pour l’iPhone 16 classique. On sait toutefois que la charge sans fil est limitée à 7,5 W, contre 25 W sur les autres.

iPhone 16e : les liens pour tout savoir

