Comparatif iPhone 16 vs iPhone 16e : le match des frères ennemis d’Apple

Avec l’arrivée de l’iPhone 16e, la gamme d’Apple prend un tournant intéressant. Fini le temps où le modèle « économique » était clairement en retrait. Justement, comparons le avec le 16.

Voilà l’iPhone 16e est annoncé. Vous hésitez entre les deux nouveaux iPhone ? Comparons-les. Après tout, le diable se cache dans les détails, n’est-ce pas ?

Pour aller plus loin

Apple annonce son nouvel iPhone 16e le moins cher : voici ses nouveautés et son prix en France

Design et écran : petites nuances, petites différences

La différence la plus visible ? L’encoche vs la Dynamic Island. Alors que l’iPhone 16e conserve l’encoche traditionnelle, le 16 arbore la Dynamic Island, cette interface flottante qui anime le haut de l’écran.

iPhone 16e iPhone 16

Les diagonales sont les mêmes (6,1″), avec la même définition de 2556 x 1179 pixels. On est sur du pixel perfect avec 461 ppp dans les deux cas, c’est ce qu’Apple nomme Retina (les pixels ne sont pas visibles à l’œil nu). Les deux écrans partagent la même résolution impressionnante et les technologies HDR, True Tone et large gamme de couleurs P3. Par contre, une seule taille de diagonale pour le 16e, alors que vous avez l’iPhone 16 Plus.

En comparant minutieusement les dimensions des iPhone 16 et 16E, on découvre des différences subtiles mais intéressantes.

L’iPhone 16E est légèrement plus compact, avec une hauteur de 146,7 mm contre 147,6 mm pour l’iPhone 16, soit presque un millimètre de différence. En largeur, l’écart est encore plus ténu : 71,5 mm pour le 16E contre 71,6 mm pour le 16, une différence quasi imperceptible à l’œil nu. L’épaisseur est strictement identique à 7,80 mm pour les deux modèles. Cela se joue surtout aux bordures de l’écran, plus fines sur le 16.

Côté poids, l’iPhone 16E se montre légèrement plus léger avec ses 167 grammes, contre 170 grammes pour l’iPhone 16.

Alors que l’iPhone 16 est disponible en cinq coloris (noir, blanc, rose, sarcelle et outremer), l’iPhone 16E se contente de deux finitions mates élégantes : noir et blanc.

Niveau puissance, c’est presque pareil

La première surprise vient de la puissance brute. Apple a équipé les deux modèles de la même puce A18, mais avec 4 cœurs GPU au lieu de 5.

Cette presque-parité en termes de performances constitue une première dans l’histoire des iPhone. Que vous choisissiez le 16 ou le 16e, vous bénéficierez de la même puissance de calcul, de la même fluidité dans les applications, et probablement de la même durée de support logiciel. Cette décision est aussi liée à Apple Intelligence, car cela nécessite une puissance de calcul interne.

Plus impressionnant encore, la puce du 16e intègre le tout nouveau modem Apple C1, une première pour la marque.

Et… exit le Wi-Fi 7. Entre le Wi-Fi 7 de l’iPhone 16 et le Wi-Fi 6 du 16e, pas de quoi s’arracher les cheveux. Par contre, cela pourrait être dommage de ne pas bénéficier de la bande 6 GHz… mais ça reste tout de même un détail sur un smartphone.

Le duel photo : David contre Goliath ?

L’iPhone 16e joue une carte intéressante avec son capteur unique Fusion de 48 MP en grand-angle. C’est costaud pour un modèle « entrée de gamme » !

À titre de comparaison, c’est la même définition que le capteur principal de l’iPhone 16. Et sans doute le même capteur. Mais attention, là où le 16e fait cavalier seul, l’iPhone 16 dispose d’une configuration plus polyvalente avec :

Un grand-angle de 48 MP

Un ultra grand-angle de 12 MP

La différence importante ? Ce n’est pas tant la définition que la versatilité. Avec l’iPhone 16, vous pouvez dézoomer. Le 16e, lui, mise tout sur un excellent capteur principal. Le zoom, qui permet de jouer avec les perspectives, est réservé au 16 Pro.

On a aussi le fameux Camera Control qui s’invite sur le 16. Pour rappel, situé sur la tranche droite du téléphone, il permet de prendre des photos en un clic, d’enregistrer des vidéos avec un appui long et de changer certains paramètres de prise de vue avec un simple tap. Pour passer d’une option à l’autre (choix de caméra, zoom progressif, exposition, profondeur de champ, styles et tons), il faut un double tap. En pratique, ce n’est pas la fonctionnalité qui doit vous convaincre d’acheter un 16.

L’écran, plus proches que jamais

L’écran représente un autre domaine où les différences s’estompent. Certes, l’iPhone 16 conserve l’avantage de la Dynamic Island, cette interface flottante qui offre des interactions avec les notifications et les applications en cours. Mais le 16e, avec son encoche traditionnelle, n’a pas à rougir : sa dalle Oled HDR de 6,1 pouces affiche la même définition impressionnante de 2556 x 1179 pixels que son grand frère.

La densité de pixels identique (461 ppi) garantit une netteté parfaite sur les deux appareils, et les technologies HDR, True Tone et la large gamme de couleurs P3 sont présentes dans les deux cas.

Recharge, une différence

Le 16e conserve la compatibilité avec le standard Qi, permettant une recharge sans fil jusqu’à 7,5 Watts, mais on notera l’absence de la technologie MagSafe qui constitue l’un des compromis les plus significatifs de cet appareil.

Cette limitation n’est pas anodine : là où l’iPhone 16 peut bénéficier d’une recharge sans fil MagSafe rapide jusqu’à 25 Watts et d’un écosystème d’accessoires magnétiques (portefeuilles, supports de voiture, batteries externes), le 16e devra se contenter d’une recharge plus lente et ne pourra pas profiter de cet univers d’accessoires magnétiques.

Au quotidien : les petites différences qui comptent (ou pas)

Face ID : présent sur les deux modèles (enfin !)

USB-C : même connectique moderne sur les deux appareils

5G : le 16e utilise le nouveau modem Apple C1, il faudra comparer les performances avec le modem Qualcomm qui équipe l’iPhone 16 (et 16 Pro)

Batterie : légèrement plus petite sur le 16e, mais Apple annonce qu’une heure de différence d’autonomie

Photo et vidéo : on perd l’ultra grand-angle, et donc on perd en polyvalence

Ergonomie : on perd le bouton Camera Control, mais ce n’est pas une grande perte

Recharge : on perd le MagSafe, pas de charge sans fil rapide et pas l’écosystème d’accessoires

La question du prix

Alors que l’iPhone 16 est disponible à 919 euros chez les grands revendeurs comme Amazon et Cdiscount, soit une baisse par rapport au prix de lancement conseillé de 969 euros, l’iPhone 16e se positionne stratégiquement à 719 euros.

iPhone 16E :

128 Go : 719 euros

256 Go : 849 euros

512 Go : 1 099 euros

iPhone 16 :

128 Go : 969 euros (919 euros chez Amazon/Cdiscount)

256 Go : 1 099 euros

512 Go : 1 349 euros

Sur le modèle de base en 128 Go, l’écart est de 250 euros en prix officiel (200 euros si on considère les prix promotionnels actuels). Cette différence est aussi marquée sur les versions 256 et 512 Go (250 euros).

Cette différence de prix se justifie principalement par l’absence de certaines fonctionnalités comme l’ultra grand-angle ou la Dynamic Island, plutôt que par des compromis sur les performances ou la qualité générale de l’appareil.

Il est également intéressant de noter l’évolution par rapport à l’ancien iPhone SE, qui était commercialisé à 489 euros. Apple a clairement repositionné son modèle « abordable » vers le haut, avec une augmentation de 230 euros. Cette hausse significative s’accompagne cependant d’améliorations importantes : puce A18, écran OLED, Face ID, appareil photo 48 MP, bouton Action, etc.

L’iPhone 16 se positonne bien en concurrence directe avec les smartphones Android de Samsung, Google et autres constructeurs chinois, comme Xiaomi et Honor.