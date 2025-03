Voici pourquoi votre iPhone 16e est moins performant que l’iPhone 16

Vous pensiez avoir fait une affaire en achetant l’iPhone 16e ? Attention, la puce A18 qui l’équipe n’est pas exactement celle de l’iPhone 16 standard. Apple joue sur les mots, et nous allons vous expliquer pourquoi votre nouveau smartphone pourrait être moins performant que prévu.

Apple iPhone 16e // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’iPhone 16e, dernier-né de la gamme Apple, a fait sensation avec son prix attractif et ses performances dignes d’un fleuron. Mais derrière l’écran OLED plus grand et le design élégant se cache une petite surprise : la puce A18 qui l’équipe n’est pas tout à fait identique à celle de son grand frère, l’iPhone 16.

En effet, Apple a choisi de désactiver l’un des cœurs GPU de la puce A18 dans l’iPhone 16e, le laissant avec quatre cœurs graphiques au lieu de cinq. Une décision qui n’est pas sans conséquence sur les performances, notamment en matière de jeux et de tâches graphiques intensives.

Une différence de performances non négligeable

Cette amputation d’un cœur GPU se traduit par une baisse de performances d’environ 20 % dans les benchmarks, un écart qui se ressent également dans l’usage quotidien, en particulier lors de sessions de jeu prolongées. Mais ce n’est pas tout : le CPU semble également légèrement bridé, avec une baisse de 5 % des performances multicœurs, bien que les performances monocœur restent similaires. Cela pourrait aussi être dû à un système de refroidissement moins performant.

Il est important de noter que cette pratique n’est pas propre à Apple. Samsung et Google utilisent également des versions légèrement modifiées de leurs puces haut de gamme dans leurs modèles plus abordables. Cependant, la différence de performances est généralement moins marquée que celle observée entre l’iPhone 16e et l’iPhone 16.

Pourquoi Apple adopte-t-elle cette stratégie ? La réponse est simple : l’optimisation des coûts. La production de puces à gravure fine (3 nm pour l’A18) est un processus complexe et coûteux. En réutilisant les puces légèrement moins performantes dans des modèles plus abordables, Apple limite le gaspillage et optimise sa production.

Malgré cette différence de performances, l’iPhone 16e reste un excellent choix pour de nombreux utilisateurs. Il offre l’essentiel de l’expérience iPhone 16 à un prix plus accessible, tout en conservant des fonctionnalités avancées comme le traitement d’image, l’apprentissage automatique et la sécurité de pointe.