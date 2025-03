Des coupures de son sur votre iPhone 16e ? Vous n’êtes pas seul, et voici pourquoi

L’iPhone 16e est là, mais son Bluetooth fait des caprices.

L’iPhone 16e est là, avec pas mal de promesses et des compromis : un modem 5G maison, un prix d’entrée à 719 euros, de bonnes performances… Mais voilà, à peine déballé, il a son sujet polémique.

Sur Reddit et les forums d’aide d’Apple, les utilisateurs se plaignent d’un souci qui gâche un peu la fête : le Bluetooth fait des siennes.

Le problème, c’est simple mais énervant : quand vous connectez des écouteurs ou une enceinte Bluetooth à votre iPhone 16e, le son se coupe par moments. Les témoignages disent que ça se produit même quand un seul appareil est connecté, donc cela peut arriver souvent.

Sur les réseaux, certains ont tenté l’échange : renvoyer leur iPhone 16e à Apple pour un échange. Résultat ? Le nouvel appareil a exactement le même défaut. D’autres ont appelé le service client, mais pour l’instant, pas de solution miracle en vue.

D’où vient le problème ?

Sur l’iPhone 16e, c’est une puce dédiée qui gère ça, pas le modem 5G maison, l’Apple C1. Donc, en théorie, le souci ne vient pas de cette nouveauté. Et bonne nouvelle : un utilisateur qui teste la version bêta d’iOS 18.4 (la prochaine mise à jour du système) dit que les coupures ont disparu. Si ça se confirme, ça veut dire que c’est juste un problème logiciel, pas un défaut dans le matériel.

Apple a déjà sorti iOS 18.3.2 récemment, mais visiblement, ça n’a rien réglé. Du coup, tous les yeux sont tournés vers iOS 18.4, qui serait là début avril.

Et si on essayait de réparer ça nous-mêmes ?

Pour ceux qui n’aiment pas attendre, il y a quelques astuces à tenter. D’abord, un classique : éteignez et rallumez le Bluetooth dans les réglages. Ça peut sembler bête, mais parfois, ça remet les choses en place.

Sinon, vous pouvez « oublier » l’appareil connecté (toujours dans les réglages Bluetooth) et le rejumeler, comme si c’était la première fois. Si ça ne marche pas, un redémarrage complet de l’iPhone peut faire des miracles. Et pour les plus courageux, une réinitialisation des paramètres réseau (attention, ça efface aussi vos mots de passe Wi-Fi) est une option radicale mais souvent efficace selon les témoignages.

