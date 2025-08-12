« Je lui enlèverais 30 à 50 % de ses capacités » : Trump veut dégrader la meilleure carte de Nvidia pour la Chine

 
Pour autoriser Nvidia à commercer avec la Chine, Donald Trump souhaite imposer au constructeur la dégradation de la meilleure version de ses modèles.
Logo Nvidia

La guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde continue de faire rage. Récemment, on apprenait les conditions drastiques imposées à des constructeurs de semi-conducteurs comme AMD et Nvida pour sécuriser leurs activités en Chine, notamment l’obligation de redistribuer 15 % de leurs revenus générés par ce marché. Désormais, de nouveaux détails émergent sur les conditions d’exports qui pourraient encadrer certains modèles de Nvidia. Lors d’une conférence de presse, Trump a déclaré qu’il pourrait conclure un accord avec Nvidia si le constructeur était en mesure de dégrader son modèle le plus avancé : la gamme Blackwell.

Une expérience dégradée

Le président américain est clair. Si cette gamme de cartes centrées sur l’IA, que Trump considère comme « la plus récente et la plus performante au monde » doit être exportée, elle devra être amputée d’une partie de ses performances. « Autrement dit, je lui enlèverais 30 à 50 % de ses capacités », déclare Trump.

Une exportation maîtrisée

Pour Paul Triolo, associé et vice-président senior pour la Chine au sein du cabinet de conseil DGA-Albright Stonebridge Group, interrogé par CNBC, l’autorisation de cet export même dégradé n’est pas anodin. Il permettrait à Nvidia de « rendre la Chine accro à une technologie de qualité inférieure ou non à la pointe de la technologie ». Selon CNBC, Huang le PDG de Nvidia, aurait déclaré que sortir du marché chinois laisserait la place à des entreprises locales comme Huawei de s’imposer.

En mettant en place dans le pays une solution propriétaire, mais dégradée, Nvidia pourrait s’assurer de contrôler, en partie, le développement de l’IA en Chine.

Source : CNBC
Arthur Rafié

