Nvidia : la demande pour la puce Blackwell est « démente » selon son PDG Jensen Huang

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a affirmé que la demande pour la puce Blackwell, axée sur l’IA, est démentielle. L’industrie semble être à l’aube d’une nouvelle étape d’innovation majeure dans le secteur.

Jensen Huang avec une GeForce RTX 3070

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a donné de nouvelles informations sur la gamme Blackwell centrée sur l’IA. Selon le chef d’entreprise, la demande sur cette dernière est « folle », et marquerait le début d’une nouvelle ère technologique.

Une nouvelle architecture centrée sur l’IA

Avec un nouveau système de gravure, la gamme Blackwell se fait attendre. Dans une interview donnée à CNBC, Huang déclarait que « tout le monde veut en avoir le plus et tout le monde veut être le premier ». En effet, on apprenait plus tôt dans l’année qu’avec cette technologie, l’IA pourrait être capable de concurrencer l’esprit humain.

Il est peu surprenant alors que des entreprises comme OpenAI, Microsoft ou encore Meta souhaitent se positionner pour acquérir ces cartes dont le prix devrait se situer entre 30 000 et 40 000 dollars l’unité.

« À une époque où la technologie évolue si rapidement, cela nous donne l’occasion de tripler nos efforts, de vraiment stimuler le cycle d’innovation afin d’augmenter nos capacités, d’augmenter notre rendement, de réduire nos coûts et notre consommation d’énergie », a déclaré Huang à CNBC.

Avec une demande toujours plus forte et une priorité claire donnée à l’industrie, les prix de ces composants ne risquent pas de baisser de sitôt pour les consommateurs.