Ces géants de la tech pourraient augmenter le prix de leurs produits

TSMC, première usine mondiale dans la fabrication de puces, risquent de faire face à une pénurie face à la demande grandissante dans le secteur de l'IA. En conséquences, les prix des produits des géants Apple, Qualcomm, NVIDIA et AMD pourraient augmenter.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) s’est imposé au fil des années comme l’usine mondiale répondant aux besoins en semi-conducteurs de l’industrie. C’est dans ces usines que l’on fabrique, par exemple, les puces commercialisées par Apple. Le secteur de l’intelligence artificielle étant en pleine expansion et demandeur de puces à haute capacité comme celles produites par TSMC, la chaîne de fabrication pourrait se retrouver en déroute.

Des constructeurs privilégiés

Présenté en 2022, le stock des puces 3 nm de TSMC s’était vu pris d’assaut par Apple afin d’équiper leurs derniers appareils. Après une période d’exclusivité, le constructeur taïwanais a pu ouvrir sa production à de nouveaux clients tels que Nvidia, Qualcomm ou encore AMD. La finesse de ces puces leur permet d’avoir de meilleures performances et se retrouvent donc sur des appareils tels que les smartphones ou encore les superordinateurs.

On apprend, à travers le Taiwan Economic Daily, que cet approvisionnement en puce 3 nm de chez TSMC est aujourd’hui réservé aux quatre géants de la technologie : Apple, Qualcomm, NVIDIA et AMD. Ceci leur permet d’honorer leurs commandes jusqu’en 2026. Après avoir triplé leur capacité de production de 3 nm l’année dernière, TSMC se retrouve face à une demande toujours plus accrue. Ces nouvelles puces étant actuellement largement demandées et utilisées dans le domaine de l’intelligence artificielle tout comme dans l’industrie smartphone ou leur utilisation se généralise.

Une augmentation des prix à prévoir

TSMC ne semble pas vouloir jouer le jeu de la pénurie. Le constructeur taïwanais misant davantage sur une augmentation de prix liée à l’amélioration de ses produits. Il a d’ores et déjà déplacé certaines lignes de productions de leurs puces en 5 nm vers du 3 nm afin d’augmenter sa production mensuelle pour améliorer la situation. Toutefois, pour faire face à cette dépendance et le manque à venir, ce sont les constructeurs en bout de chaîne qui pourraient faire le choix d’augmenter le prix de leurs produits. Cependant, il est encore trop tôt pour prendre la mesure de cette augmentation.