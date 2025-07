La beta d’iOS 26 ajoute une fonctionnalité Wi-Fi intéressante

Repérée sur la beta développeur d’iOS et iPadOS 26, vos appareils pourront prochainement synchroniser les accès aux réseaux Wi-Fi publics.

Source : Apple

L’information a été communiquée par par Mark Gurman il y quelques mois. La synchronisation des clés d’accès aux Wi-Fi captifs arrivera sur iOS et iPadOS 26. Il s’agit des réseaux Wi-Fi de lieux publics qui demandent de passer par un portail web pour se connecter. Cette nouveauté n’avait pas fait l’objet d’une annonce lors de la WWDC25.

Accessible depuis la beta développeur

La connexion à un réseau Wi-Fi captif requiert de remplir un formulaire pour avoir une clé d’accès. Ce sont des réseaux Wi-Fi que l’on croise généralement dans un aéroport, un restaurant ou un hôtel.

Cette nouvelle fonctionnalité facilitera grandement la connexion simultanée de plusieurs appareils Apple à un même réseau. Vous pourrez par exemple récupérer la clé d’accès présente sur votre iPad, et la synchroniser à votre iPhone.

Synchronisation des réseaux Wi-Fi sur iOS 26 // Source : Max Weinbach

Cela offrira un gain de temps et une simplicité d’usage non négligeable. Actuellement sur les beta d’iOS et iPadOS 26, il n’est pas impossible qu’elle soit également portée sur MacOS 26 Tahoe prochainement.

iOS 26 est actuellement disponible en version beta pour les développeurs. La beta publique quant à elle sera publié dans le cours du mois de juillet, pour une mise en service de la version finale probablement en septembre, avec la commercialisation des iPhone 17.