Apple pourrait vous connecter au Wi-Fi de votre hôtel ou de l’aéroport plus facilement

Apple travaillerait sur une fonctionnalité particulièrement utile aux voyageurs. Centrée sur le Wi-Fi, elle permettrait de s’enregistrer plus vite et plus facilement aux portails captifs des hôtels ou des aéroports, par exemple.

Apple voudrait vous faciliter la connexion au Wi-Fi des aéroports, notamment // Source : David Schultz – Unpslash

Apple tiendra du 9 au 13 juin 2025 sa nouvelle conférence WWDC, dont les grandes lignes se précisent petit à petit au gré d’informations en fuite et d’autres rumeurs.

On apprend par exemple aujourd’hui de Bloomberg, qu’Apple profitera de ce rendez-vous annuel pour dévoiler une nouvelle fonction vouée au Wi-Fi. Plus spécifiquement, cette nouveauté devrait faciliter la connexion aux réseaux gratuits proposés dans certains lieux publics, dans les hôtels, ou encore les aéroports.

Un système de synchronisation pour accélérer la connexion via des ports captifs

« On m’a rapporté que l’entreprise travaille sur une fonctionnalité réclamée depuis longtemps, et qui constituerait un gain de temps : un système capable de synchroniser, entre l’iPhone, l’iPad et le Mac, les détails d’accès à des Wi-Fi captifs », explique Mark Gurman dans la dernière édition de sa dernière newsletter PowerOn.

Source : Dreamlike Street via Unsplash

Si le fonctionnement précis de cette nouveauté reste encore flou, cette dernière aiderait l’utilisateur à remplir plus vite les informations demandées pour l’accès aux réseaux Wi-Fi gratuits.

Ces portails captifs, et leurs formulaires fastidieux à compléter, vous demandent souvent vos coordonnées, et parfois d’autres informations, avant de vous laisser vous connecter. C’est donc cette étape qu’Apple voudrait simplifier, en synchronisant ces informations d’un appareil à l’autre.

« Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de saisir ces informations sur un seul appareil et de les synchroniser avec vos autres produits. Cela devrait rendre les choses un peu plus pratiques la prochaine fois que vous devrez accéder à un nouveau réseau Wi-Fi », commente le journaliste de Bloomberg.

Si elle est bien pensée et correctement intégrée à iOS / iPadOS / macOS, cette fonction pourrait effectivement faire gagner pas mal de temps aux utilisateurs… surtout à ceux qui voyagent le plus.