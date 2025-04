iOS 19 : cette fuite prétend dévoiler tout du nouveau design revisité

Voici un aperçu supposé de la grosse refonte du design attendue sur iOS 19. Si la source est à prendre avec des pincettes, elle donne une idée de ce qu’Apple pourrait montrer à la WWDC 2025.

Aperçu supposé d’iOS 19 // Source : FPT

« Cette vidéo est la plus grosse fuite de l’histoire d’iOS ». Voilà à peu près comment on peut traduire le titre de la vidéo publiée par FrontPageTech (FPT) et son animateur controversé, Jon Prosser.

Le contenu disponible sur YouTube prétend en effet tout dévoiler du design d’iOS 19 attendu comme une mise à jour importante et en profondeur pour les iPhone d’Apple.

Toutefois, précisons d’emblée qu’il faut prendre ces visuels avec une grande prudence. Un précédent leak du même acabit dévoilé par Jon Prosser avait été réfuté par Mark Gurman, journaliste de Bloomberg extrêmement réputé pour son expertise sur Apple (même si lui non plus n’est pas à l’abri de certaines erreurs).

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dès le début de sa vidéo, Jon Prosser répond directement à Mark Gurman et prétend avoir eu accès à un nouvelle version d’iOS 19 censée être plus proche de la version officielle qui devrait se montrer à partir de la WWDC 2025.

iOS 19 tout en rondeur

Sans pouvoir prétendre avec certitude qu’il s’agit du vrai design, on peut saisir cette occasion pour avoir une idée de ce que concocte Apple sur iOS 19.

Aperçu supposé d’iOS 19 // Source : FPT Aperçu supposé d’iOS 19 // Source : FPT Aperçu supposé d’iOS 19 // Source : FPT

Si l’on en croit les visuels, iOS 19 miserait à fond sur un design en rondeurs. Cela se voit particulièrement sur les icônes d’applications beaucoup plus rondes et les jauges de luminosité et de volume dans le Centre de contrôle. C’est le cas aussi sur le petit menu de raccourcis qui apparait quand on reste appuyer sur une app. Le menu en question est d’ailleurs aussi beaucoup plus aéré.

L’application Appareil photo revisité

On retrouve cette même patte esthétique dans un aperçu de l’appareil photo où l’on voit de plus gros boutons pour déclencher la prise de vue ou alterner entre le selfie et les caméras arrière.

Aperçu supposé de l’appareil photo sur iOS 19 // Source : FPT

Les petites touches pour choisir le niveau de grossissement sont cerclées d’un petit trait blanc pour une meilleure mise en avant tandis que les différents modes de prises de vue n’apparaissent pas par défaut. Il faut cliquer sur une flèche blanche allant vers le haut pour les voir et sinon on peut simplement alterner entre photo et vidéo.

Toute la partie du haut est également simplifiée avec seulement trois icônes apparentes (flash, filtres et ce qui semble être un accès vers le mode portrait).

Quid des applications Apple ?

Sur les applications d’Apple (Apple Music, App Store, etc.), la barre TabView accessible en bas a été repensée pour un design en forme de pilule et des animations plus fluides.

Aperçu supposé de l’appareil photo sur iOS 19 // Source : FPT

Dans l’application Messages, la barre de recherche d’iOS 19 promet d’être plus accessible puisqu’on la voit en bas de l’écran sur les visuels de FPT.

Aperçu supposé de l’appareil photo sur iOS 19 // Source : FPT

Le reste des modifications esthétiques semblent surtout concerner de petits détails comme le fait que les icônes apparaissant sur l’écran verrouillé (comme la lampe torche) imitent un effet reflet selon les mouvements de l’iPhone.

Reste maintenant à savoir à quel point les informations de Jon Prosser sont fiables ou non. Le YouTubeur affirme pour sa part avoir pu mettre la main sur cette build d’iOS 19, mais il ne prétend pas qu’aucune modification ne sera faite d’ici l’annonce officielle par Apple.