iPhone 17, iOS 19, Watch Ultra 3, MacBook Pro M5 : pourquoi l’automne 2025 va secouer Apple

Si vous pensiez qu’Apple allait se reposer sur ses lauriers après l’ iPhone 16e … L’automne 2025 s’annonce carrément explosif. Les rumeurs vont bon train : une gamme iPhone 17 qui ose l’innovation, un iOS 19 qui promet un lifting majeur, et une ribambelle d’accessoires pour compléter le tableau. On prend une grande inspiration, et on vous explique pourquoi cette saison risque de faire parler d’elle.

Cet automne 2025 s’annonce comme une période clé pour Apple, avec des lancements qui pourraient être des surprises.

Après deux semaines chargées en nouveautés comme le MacBook Air M4 ou l’iPhone 16e, la firme de Cupertino ne devrait pas s’arrêter là. Les rumeurs bruissent : la saison automnale pourrait être la plus ambitieuse depuis des années. Nouveaux iPhone, refonte logicielle majeure, accessoires innovants…

iOS 19 : un vent de fraîcheur sur l’iPhone

Commençons par le logiciel, car c’est souvent là que tout se joue pour les utilisateurs. L’an dernier, iOS 18 a apporté son lot de nouveautés, mais iOS 19 pourrait aller encore plus loin. Beaucoup plus loin.

D’après Mark Gurman, bien connu dans le monde d’Apple, cette mise à jour serait une refonte majeure, la plus importante depuis iOS 7 en 2013. Qu’est-ce que ça veut dire ? Une interface toute neuve, avec un look repensé pour rendre votre iPhone plus moderne et intuitif.

Pas de détails précis pour l’instant, mais imaginez des icônes redessinées, des menus simplifiés, peut-être même des animations plus fluides.

On peut supposer qu’ils vont se démener pour intégrer Apple Intelligence de manière beaucoup plus fluide, native et naturelle. Pour l’instant, ça donne un peu l’impression d’être ajouté à la va-vite, comme si on avait forcé la chose. D’ailleurs, vous pourrez goûter à Apple Intelligence dès début avril en France.

L’iPhone 17 : évidemment

Passons au matériel, avec la star de l’automne : l’iPhone 17. Si les dernières générations d’iPhone ont parfois été critiquées pour leur manque d’originalité (on change une caméra par-ci, un bouton par-là), cette fois, Apple semble décidé à secouer les choses.

Le grand nouveauté ? L’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin qui pourrait séduire ceux qui veulent un téléphone léger sans sacrifier la puissance. Attention, il aura ses limites – peut-être une batterie plus petite ou moins d’objectifs photo – mais son design risque de faire tourner les têtes.

Pour aller plus loin

Apple va tout changer avec les iPhone 17 Air et 17 Pro, et voici à quoi ils devraient ressembler

Pour les modèles Pro, on parle aussi d’une refonte. Exit la bosse carrée des appareils photo : Apple testerait une barre horizontale, façon Google Pixel, qui s’étendrait sur tout le dos.

Pourquoi ce choix ? Mystère pour l’instant, mais ça pourrait libérer de l’espace pour une batterie plus dense ou une recharge sans fil inversée. Certains murmurent même que le Pro Max pourrait devenir l’iPhone 17 Ultra.

Celui-là ? Ou celui-là ?

Mais pas seulement

Mais l’automne, ce n’est pas que l’iPhone. Apple a d’autres cartes dans sa manche. Les AirPods Pro 3 devraient arriver avec un son encore plus immersif et, qui sait, peut-être des capteurs santé (genre mesurer votre température via vos oreilles).

L’Apple Watch Ultra 3 et la Série 11 seraient aussi dans les tuyaux, avec des designs affinés et des puces plus rapides. Ajoutez à ça une Apple TV 4K boostée, un pourquoi pas un MacBook Pro M5, et même un HomePod mini 2 pour égayer votre salon.

Et ce n’est pas fini. Apple planche aussi sur un centre de commande pour la maison intelligente, une sorte d’iPad dédié à la domotique. Selon Mark Gurman, cet écran pourrait voir le jour dès 2025, mais peut-être pas avant l’été ou l’automne, car il dépend d’iOS 18.4 et iOS 19. Et malheureusement, le retard du nouveau Siri pourrait aussi signifier un retard des produits qui dépendent de cette technologie. Donc.. 2026 ? 2027 ?

Pour aller plus loin

« Crise chez Apple » : le retard du nouveau Siri pourrait coûter cher à la marque

À cela s’ajoute un Mac Pro remis au goût du jour prévu cet été avec la puce M3 Ultra (la plus rapide d’Apple à ce jour), et un AirTag 2 attendu mi-2025 avec une localisation plus précise grâce à une puce Ultra Wideband améliorée. D’ailleurs, le haut-parleur de cet AirTag serait plus dur à retirer, pour éviter les usages malveillants.

De toute façon, le prochain gros rendez-vous… c’est la WWDC. On aura beaucoup d’indices sur ce que nous pouvons attendre pour cet autonome.