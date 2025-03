Apple dévoile le M3 Ultra, sa nouvelle puce surpuissante pour le Mac

C’est en marge de l’annonce de son nouveau Mac Studio qu’Apple a levé le voile sur sa nouvelle puce M3 Ultra, un SoC (System-on-Chip) qui ne fait aucun compromis sur la puissance pour les professionnels les plus exigeants.

Apple

Entre un couple CPU / GPU à la puissance inégalée, des capacités IA de pointe et une mémoire unifiée toujours plus massive, le M3 Ultra est la puce la plus puissante d’Apple pour les Mac.

Pour aller plus loin

Apple annonce le nouveau Mac Studio avec M4 Max et M3 Ultra, « le Mac le plus puissant jamais créé »

Le M3 Ultra fait dans la démesure

C’est la valse des cœurs. Dans le M3 Ultra, le processeur peut être configuré jusqu’à 32 cœurs , tandis que le GPU peut atteindre un nombre record de 80 cœurs. C’est bien simple : c’est le double de ce que peut proposer le M4 Max à ce jour. La puce intègre bien sûr les innovations graphiques de la puce M3 classique, à savoir le support matériel du ray tracing, du mesh shading et du dynamic caching.

Le double de puissance annoncé par rapport au M2 Ultra concerne aussi le Neural Engine, qui peut lui être configuré en 32 cœurs avec une bande passante mémoire des plus de 800 Go/s. Au sein du Mac Studio, le M3 Ultra se dédie à faire tourner des modèles de langage en local sans sourciller.

Le M3 Ultra se destine avant tout aux professionnels de l’image et de l’IA. // Source : Apple

La mémoire unifiée peut atteindre les 512 Go, un record pour Apple, qui proposait jusqu’à maintenant un maximum de 192 Go sur son Mac Pro. Le but est ici de proposer aux professionnels un réservoir de mémoire encore jamais vu pour toutes les charges de travail, qu’il s’agisse de création 3D ou d’intelligence artificielle.

Le Media Engine d’Apple voit ses performances doublées pour le traitement et le rendu vidéo, avec la possibilité de visionner jusqu’à 22 flux 8K ProRes 422 si le cœur vous en dit.

Support du Thunderbolt 5

Sans surprise, la puce M3 Ultra est compatible avec compatible avec la norme Thunderbolt 5, qui double la bande passante du Thunderbolt 4 pour des vitesses de transfert ultra-rapides, jusqu’à 120 Go/s. Apple précise ici que chaque port Thunderbolt 5 possède son propre contrôleur pour offrir une bande passante dédiée à chaque port.

La connectique du Mac Studio profite du Thunderbolt 5 // Source : Apple

Enfin, ces ports permettent aussi de connecter plusieurs Mac Studio ensemble pour combiner la puissance du dernier ordinateur surpuissante d’Apple.

Dans le Mac Studio seulement ?

Si la puce M3 Ultra est présente dans le Mac Studio, elle devrait sans doute s’inviter dans un futur Mac Pro au courant de l’année.

Pour aller plus loin

Le MacBook Air M4 est là : une puce Apple M4 et quelques bonnes surprises