Le MacBook Air M4 est là : une puce Apple M4 et quelques bonnes surprises

Ça y est, le MacBook Air M4 est officiel ! Avec sa puce M4 et des nouveautés sympas, il a tout pour plaire. D’ailleurs, Apple a même baissé son prix.

Le voilà enfin : après l’iPhone 16e, l’iPad Air et l’iPad 11, le nouveau Mac Studio, Apple vient de dévoiler le tout nouveau MacBook Air M4.

Ce n’est pas une révolution qui va tout chambouler, mais plutôt une mise à jour solide et bienvenue pour celles et ceux qui voulaient un MacBook Air.

Une puce M4 qui fait le job, et même plus

Commençons par le cœur de la bête : la puce M4. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal : elle a déjà fait ses preuves depuis un an sur d’autres appareils Apple comme l’iPad Pro, le Mac mini, le MacBook Pro et l’iMac. Ici, elle embarque 10 cœurs pour le processeur et 10 cœurs pour la partie graphique.

La puce M4 offre, selon Apple, des performances jusqu’à 2 fois supérieures à celles du modèle M1 et jusqu’à 23 fois plus rapides que les versions Intel haut de gamme. Apple précise aussi que l’autonomie de batterie atteint désormais 18 heures, « soit 6 heures de plus que les anciens modèles Intel« .

On retrouve également une nouvelle caméra frontale de 12 mégapixels, la caméra Center Stage, avec une « qualité vidéo améliorée », le suivi automatique du sujet et mode Desk View (affichage simultané de l’utilisateur et du bureau).

Et ce n’est pas tout. Le MacBook Air M4 arrive avec 16 Go de RAM en standard, ce qui était déjà le cas avec le MacBook Air M3. La nouveauté ? On peut désormais configurer jusqu’à 32 Go de RAM (et toujours 2 To de stockage).

Là où ce MacBook Air M4 sort du lot, c’est avec une petite nouveauté bien pratique : vous pouvez maintenant le connecter à deux écrans externes 6K en laissant le couvercle ouvert. Avant, c’était soit un écran, soit deux, mais en fermant l’ordi – pas hyper pratique si vous vouliez garder un œil sur l’écran intégré.

Depuis que Apple a lancé ses puces maison (Apple Silicon), les MacBook Air se rapprochent de plus en plus des MacBook Pro d’entrée de gamme en termes de puissance. La différence ? Le Air reste plus fin, plus léger, et il fait l’impasse sur certains trucs comme un ventilateur (il chauffe moins, donc pas besoin) ou une ribambelle de ports. Il n’aura donc jamais les performances du MacBook Pro, surtout sur des charges longues et lourdes. On garde l’essentiel, et ça suffit largement pour la plupart d’entre nous.

Toujours au choix : 13 ou 15 pouces

Comme d’habitude, Apple ne change pas une équipe qui gagne : le MacBook Air M4 est proposé en deux tailles, 13 pouces pour les nomades et 15 pouces pour ceux qui veulent un peu plus d’espace à l’écran.

Il y a aussi une nouvelle couleur bleu ciel. Par contre, pas de Wi-Fi 7, mais du Wi-Fi 6E (et donc la bande 6 GHz, ce qui est une bonne nouvelle).

Le nouveau MacBook Air avec puce M4 est moins cher que la précédente génération. Le modèle de base de 13 pouces, équipé d’un CPU 10 cœurs, d’un GPU 8 cœurs, de 16 Go de mémoire unifiée et d’un stockage SSD de 256 Go, est disponible à partir de 1 199 €.

Pour ceux recherchant plus de puissance ou de stockage, le modèle 13 pouces avec GPU 10 cœurs et 512 Go démarre à 1 499 €, tandis que le 15 pouces avec les mêmes spécifications atteint 1 699 €.

Cela signifie donc qu’il y a eu une baisse significative et bienvenue des prix. Le modèle de base 13 pouces passe de 1 299 € (M3, 8 cœurs CPU/GPU, 16 Go) à 1 199 € (M4, 10 cœurs CPU, 8 cœurs GPU, 16 Go), soit une réduction de 100 €, tandis que les versions avec 512 Go SSD voient leurs prix chuter de 1 529 € à 1 449 € (13 pouces, -80 €) et de 1 759 € à 1 699 € (15 pouces, -60 €), avec une mémoire unifiée portée à 24 Go pour ce dernier.

Pour finir, petit point sur la famille Apple : avec cette sortie, presque tous les appareils ont adopté la puce M4. Seul le Mac Pro traîne encore avec la génération M2. Mais soyons patients, leur tour viendra sûrement bientôt. En attendant, le MacBook Air M4 s’installe comme une option parfaite pour allier puissance, légèreté et un prix « accessible » pour Apple.