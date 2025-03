MacBook Air M4 : Apple surprend avec une nouvelle baisse de prix, voici l’historique depuis 2018

Le MacBook Air n’a jamais été aussi abordable. Apple vient d’annoncer une baisse de prix pour son nouveau modèle M4, mais est-ce vraiment une surprise ? Voici l’évolution des tarifs depuis 2018.

Voilà, les rumeurs visaient justes, et Tim Cook avait annoncé la couleur, Apple a dévoilé son tout nouveau MacBook Air avec la puce M4, et là, surprise, les prix sont plus bas que ceux du modèle précédent, le M3.

Prenons le modèle de base, le MacBook Air 13 pouces avec 256 Go de stockage. Avant, avec la puce M3, il coûtait 1 299 €. Aujourd’hui, avec le M4, il passe à 1 199 €. 100 € de moins.

Et ce n’est pas tout : la puce M4 embarque 10 cœurs pour le processeur (CPU) contre 8 pour le M3, donc plus de puissance pour moins cher. Pareil pour le modèle 13 pouces avec 512 Go : on passe de 1 529 € à 1 449 €, soit 80 € d’économie. Le 15 pouces avec 512 Go chute de 1 759 € à 1 699 €, une baisse de 60 € avec, cerise sur le gâteau, 24 Go de mémoire au lieu de 16 Go sur la version de base M3. Bref, les chiffres parlent d’eux-mêmes : il y a bien une baisse.

Quelles étaient les prix des précédentes versions ?

Commençons avec le MacBook Air M1, sorti en novembre 2020. À son lancement, le prix de base en France était de 1 129 € pour la version 13 pouces avec 256 Go de stockage, 8 Go de RAM et une puce M1 (7 cœurs GPU). C’était une petite révolution, car ce modèle remplaçait le MacBook Air Intel de 2018-2019, qui démarrait à 1 349 € (avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD).

Puis arrive le MacBook Air M2 en juillet 2022. Là, les choses changent. Le prix de base passe à 1 499 € pour le modèle 13 pouces (256 Go, 8 Go de RAM, GPU 8 cœurs). Par rapport au M1 à 1 129 €, ça fait une hausse de 370 € ! Mais il y a un twist : Apple a gardé le M1 au catalogue, et son prix a été ajusté à 1 199 € (soit une petite augmentation de 70 € par rapport à son lancement). Donc, pour le M2, on observe une montée significative du tarif d’entrée, justifiée par un nouveau design, un écran plus grand (13,6 pouces) et des améliorations comme la webcam 1080p ou le chargeur MagSafe.

Modèle Date de sortie Prix de base (256 Go, 13 pouces) Évolution par rapport au précédent Spécifications principales MacBook Air Intel 2018-2019 1 349 € – Intel Core i5, 8 Go RAM, 128 Go SSD MacBook Air M1 novembre 2020 1 129 € -220 € (baisse) M1 (7 cœurs GPU), 8 Go RAM, 256 Go SSD MacBook Air M2 juillet 2022 1 499 € +370 € (hausse) M2 (8 cœurs GPU), 8 Go RAM, 256 Go SSD MacBook Air M3 mars 2024 1 299 € -200 € (baisse) M3 (10 cœurs GPU), 8 puis 16 Go RAM, 256 Go SSD MacBook Air M4 mars 2025 1 199 € -100 € (baisse) M4 (8 cœurs GPU), 16 Go RAM, 256 Go SSD

Ensuite, le MacBook Air M3 débarque en mars 2024. Le prix de base est fixé à 1 299 € pour le 13 pouces (256 Go, 8 Go de RAM – puis 16 Go ensuite, GPU 10 cœurs). Comparé au M2 à 1 499 €, c’est une baisse de 200 €, ce qui avait été assez surprenant.