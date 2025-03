C’est confirmé, de nouveaux produits Apple arrivent « cette semaine » : MacBook Air M4 et iPad Air M3 en vue

C’est Tim Cook qui le dit : cette semaine, « il y a quelque chose dans l’air » du côté d’Apple. On s’attend aux annonces du MacBook Air M4 et de l’iPad Air M3.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Tim Cook, le patron d’Apple s’est fendu d’une publication sur X/Twitter pour faire comprendre très explicitement que de nouveaux appareils estampillés « Air » allaient être dévoilés ces prochains jours.

« Il y a quelque chose dans l’air »

En effet, il a posté une courte vidéo dans laquelle on peut lire « There’s something in the air ». En français, cela se traduit par : « Il y a quelque chose dans l’air ». Et Tim Cook d’accompagner cette vidéo d’un sobre commentaire : « Cette semaine ».

https://twitter.com/tim_cook/status/1896589954517701057

MacBook Air M4 et iPad Air M3 ?

Autrement dit, Apple va vraisemblablement présenter un nouveau MacBook Air et un nouvel iPad Air. Tout porte à croire qu’il s’agirait d’un MacBook Air M4 dont l’annonce est attendue depuis quelques temps et un iPad Air M3 qui a encore récemment fait parler de lui.

Malheureusement, pour le moment, ce sont les seules informations officielles que nous pouvons avoir. Apple n’indique aucune date et encore moins un horaire pour ses annonces.

Il est d’ailleurs fort probable que les MacBook Air M4 et iPad Air M3 ne soient pas annoncés le même jour.