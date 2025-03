Test de l’iPad Air M3 (2025) : puissante mais incomplète, une tablette à double tranchant

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

L’iPad Air a toujours occupé une place intéressante dans la gamme Apple : plus capable que l’iPad d’entrée de gamme, mais moins élitiste (et moins cher) que l’iPad Pro. Avec la génération 2024, Apple avait déjà musclé son jeu en proposant deux tailles d’écran, une puce M2 puissante et la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro. Moins d’un an plus tard, voici déjà la relève : l’iPad Air M3. Une mise à jour rapide, qui peut surprendre, mais qui s’explique par la volonté d’Apple d’offrir encore plus de puissance brute, sans toucher au prix.

Alors, que faut-il penser de cette nouvelle version ? S’agit-il d’une simple amélioration technique ou d’une révolution qui change toute l’expérience ? Pour le savoir, nous avons pris le temps de tester l’iPad Air M3 11 pouces pendant plusieurs jours.

Apple iPad Air M3 11 (2025) Fiche technique

Modèle Apple iPad Air M3 11 (2025) Apple iPad Air M3 13 (2025) Dimensions 178,5 cm x 247,6 mm 214,9 cm x 280,6 mm Taille de l’écran 11 pouces 13 pouces Définition 2360 x 1640 pixels 2732 x 2048 pixels Densité de pixels 264 ppp 264 ppp Technologie de l’écran LCD LCD Modèle du processeur M3 M3 Mémoire vive (RAM) 8 Go 8 Go Mémoire interne 128, 256, 512, 1024 Go 128, 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) 12 Mp 12 Mp Appareil photo (frontal) 12 Mp 12 Mp Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 4K@60 IPS Wifi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 NFC Non Non Étanche Oui Non Poids 460 grammes 616 grammes Couleurs Or, Bleu, Gris, Mauve Or, Bleu, Gris, Mauve Fiche produit Fiche produit

Apple iPad Air M3 11 (2025) Design et ergonomie

Si vous avez déjà vu un iPad Air M1 ou M2, vous avez vu l’iPad Air M3. Apple n’a absolument pas touché au design extérieur, et ce n’est pas forcément une mauvaise chose.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Ce châssis en aluminium unibody aux bords plats reste un plaisir à manipuler, et j’ai été une fois de plus conquis par cette impression de solidité et de qualité qui s’en dégage quand on le tient entre les mains.

J’apprécie particulièrement la finition mate qui, dans mon usage quotidien, a remarquablement résisté aux traces de doigts. Côté couleurs, j’ai été séduit par ces teintes douces (Bleu, Mauve, Lumière Stellaire, Gris Sidéral) qui apportent une touche d’élégance discrète, bien différente des coloris plus éclatants que j’ai pu voir sur l’iPad standard.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Le modèle 11 pouces testé ici reste remarquablement portable (460 grammes). Il se glisse sans peine dans un sac et ne se fait pas sentir. Même le modèle 13 pouces, bien que plus lourd (617 grammes), reste nettement plus léger qu’un MacBook Air. Le terme « Air » semble désormais plus lié au positionnement tarifaire qu’à la finesse absolue, puisque l’iPad Pro M4 est encore plus fin et léger. Néanmoins, l’iPad Air M3 reste une tablette élégante.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

J’ai vraiment apprécié l’ergonomie des boutons sur cet iPad Air M3. Le bouton d’alimentation, qui intègre le capteur Touch ID, est placé exactement où je le souhaiterais – sur la tranche supérieure quand je l’utilise en mode paysage, ou à droite en mode portrait.

À l’usage, j’ai trouvé que Touch ID répondait avec une rapidité et une fiabilité impressionnantes. Un petit conseil que j’ai découvert avec l’expérience : n’hésitez pas à enregistrer les empreintes de vos deux mains, ça change vraiment la vie pour déverrouiller l’appareil quelle que soit la façon dont vous le tenez. Les boutons de volume, judicieusement positionnés juste à côté, tombent naturellement sous mes doigts sans que j’aie besoin de chercher.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Le port USB-C, capable de transferts jusqu’à 10 Gbit/s, est sur la tranche droite en paysage (ou en bas en portrait). Enfin, le connecteur magnétique pour l’Apple Pencil Pro (ou Pencil USB-C) est situé sous les boutons de volume.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Un changement notable apparu avec la génération M2 et conservé ici : la caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels est désormais positionnée sur la tranche la plus longue, pour une utilisation en mode paysage. C’est beaucoup plus logique pour les appels vidéo, surtout quand l’iPad est dans un étui clavier comme le Magic Keyboard. La fonction Cadre Centré (Center Stage), qui vous maintient au milieu de l’image même si vous bougez, fonctionne toujours aussi bien.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Si je devais pointer un seul élément qui m’a légèrement déçu dans ce design, ce seraient ces bordures autour de l’écran. Identiques à celles du modèle précédent, elles m’apparaissent un peu dépassées en 2025. Certes, elles ont leur utilité — j’apprécie de pouvoir tenir ma tablette fermement sans activer l’écran par inadvertance — mais quand je compare avec certains concurrents ou même avec l’iPad Pro, je ne peux m’empêcher de les trouver un peu trop généreuses. C’est un détail qui me saute aux yeux chaque fois que j’allume l’appareil, même si j’ai fini par m’y habituer avec le temps.

On note aussi la disparition de l’inscription « iPad Air » au dos, ne laissant que le logo Apple brillant et le capteur photo arrière. C’est un détail, mais ça participe à l’aspect général très sobre.

Apple iPad Air M3 11 (2025) Écran : pas d’Oled, ni de ProMotion… mais !

L’écran Liquid Retina de l’iPad Air M3 est, soyons clairs, excellent dans l’absolu. Que ce soit le modèle 11 pouces (2360 x 1640) ou 13 pouces (2732 x 2048), la dalle IPS LCD offre des couleurs vives et justes (grâce au support P3 et True Tone), de bons contrastes et une netteté impeccable (264 ppp).

Le texte est parfaitement lisible, les photos éclatantes et les vidéos très agréables à regarder.

Le revêtement antireflet est efficace, tout comme le traitement oléophobe qui limite l’apparition des traces de doigts.

La luminosité maximale (500 nits sur le 11″, 600 nits sur le 13″) est suffisante pour la plupart des situations, même en extérieur, sauf peut-être en plein soleil direct.

Cependant, deux absences ternissent le tableau, surtout à ce niveau de prix. Premièrement, l’absence de la technologie Oled ou même du Mini-LED. Réservées à l’iPad Pro, ces technologies offrent des noirs plus profonds, des contrastes infinis et une meilleure gestion de la consommation énergétique. Sur une tablette positionnée comme un outil créatif et de divertissement avancé, c’est dommage de ne pas y avoir droit, même si cela permet de contenir le prix.

Deuxièmement, et c’est sans doute le point le plus frustrant : l’écran est toujours limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pas de ProMotion ici, cette technologie adaptative qui permet à l’écran de monter jusqu’à 120 Hz pour une fluidité accrue lors du défilement, du dessin ou dans les jeux compatibles.

En 2025, alors que même des smartphones et tablettes bien moins chers proposent du 90 Hz ou 120 Hz, maintenir le 60 Hz sur un iPad « Air » M3 vendu à partir de 700 euros est difficilement compréhensible. La navigation est moins fluide, l’interaction avec le Pencil semble (très légèrement) moins immédiate. C’est clairement une segmentation marketing pour pousser vers le Pro, mais elle commence à faire grincer des dents.

Apple iPad Air M3 11 (2025) Performances

C’est LE gros changement de cette génération : l’intégration de la puce M3. Et quelle puce. Gravée en 3nm, elle apporte un gain de performance notable par rapport au M2, et surtout un gouffre par rapport au M1 ou aux puces A plus anciennes.

Appareil iPad Air M2 (2024) iPad Air M3 (2025) iPad Pro M4 (2024) Puce Apple M2 (8 cœurs) Apple M3 (8 cœurs) Apple M4 (10 cœurs) AnTuTu Total Score 1933302 2060515 ~2500000 AnTuTu CPU 268544 526122 ~650000 AnTuTu GPU 550273 769125 ~900000 AnTuTu MEM 126825 370175 ~450000 AnTuTu UX 141256 395093 ~500000 Geekbench 5 Single-Core ~2500 2327 3783 Geekbench 5 Multi-Core ~9700 10502 14913 Geekbench AI Single Precision ~3500 4138 ~5000 Geekbench AI Half Precision ~25000 30035 ~38000 Geekbench AI Quantized ~28000 33971 ~42000 3DMark Wild Life Extreme Score ~5700 6503 ~7800 3DMark Wild Life Extreme FPS ~34 ips 38,9 ips ~46 ips

Avec son CPU 8 cœurs (4 performances, 4 efficients), son GPU 9 ou 10 cœurs et son Neural Engine 16 cœurs, épaulés par 8 Go de RAM unifiée, l’iPad Air M3 est une véritable bête de course.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Au quotidien, tout est instantané. Lancement des apps, multitâche (même intensif avec Stage Manager), navigation web avec des dizaines d’onglets… rien ne semble pouvoir ralentir cet iPad. Les benchmarks confirment cette impression : sur Geekbench 6, on observe un gain d’environ 15-20 % en single-core et multi-core par rapport au M2. C’est moins spectaculaire que le saut M1 -> M2, mais ça rapproche l’Air des performances (hors GPU très haut de gamme) de l’iPad Pro M4, brouillant encore un peu plus les lignes entre les deux gammes.

Là où le M3 brille particulièrement, c’est dans les tâches exigeantes. Montage vidéo 4K dans Final Cut Pro ou LumaFusion ? Aucun problème, les exports sont rapides. Retouche photo complexe dans Photoshop ou Pixelmator ? Fluide et réactif. Création dans Procreate avec des dizaines de calques ? L’iPad ne bronche pas. Le M3 apporte aussi des capacités graphiques avancées, une première pour l’iPad Air :

Ray tracing accéléré matériellement : pour des effets de lumière (ombres, reflets) ultra-réalistes dans les jeux compatibles. Des titres comme Resident Evil Village ou Assassin’s Creed Mirage en profitent.

pour des effets de lumière (ombres, reflets) ultra-réalistes dans les jeux compatibles. Des titres comme Resident Evil Village ou Assassin’s Creed Mirage en profitent. Mesh shading : permet aux développeurs de créer des scènes 3D plus détaillées et complexes sans impacter les performances.

permet aux développeurs de créer des scènes 3D plus détaillées et complexes sans impacter les performances. Dynamic Caching : pptimise l’allocation de la mémoire GPU en temps réel, améliorant l’efficacité et les performances graphiques.

pptimise l’allocation de la mémoire GPU en temps réel, améliorant l’efficacité et les performances graphiques. Décodage AV1 matériel : pour un streaming vidéo plus efficace et de meilleure qualité sur les plateformes compatibles.

Concrètement, l’iPad Air M3 devient une plateforme de jeu très sérieuse, capable de faire tourner des titres AAA dans d’excellentes conditions. Même si, évidemment, iPadOS manque de jeux AAA…

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Il s’affirme aussi comme un outil puissant pour les créatifs qui n’ont pas forcément besoin (ou le budget) pour l’écran Oled / 120 Hz du Pro.

La puissance est telle qu’elle dépassera les besoins de la majorité des utilisateurs pour les années à venir.

Si vous venez d’un iPad Air M1 ou plus ancien, le bond en performance sera spectaculaire. Si vous avez un M2, la différence sera moins flagrante au quotidien, sauf pour les jeux ou tâches exploitant les nouvelles capacités GPU. Et encore…

Apple iPad Air M3 11 (2025) Logiciel

L’iPad Air M3 tourne sous iPadOS 18.4 (ou la version la plus récente au moment où vous lirez ceci), et j’ai été bluffé par la maturité et la polyvalence de cette expérience logicielle, sans parler de cet écosystème d’applications que je trouve personnellement inégalé.

J’utilise quotidiennement ces fonctionnalités qui m’ont vraiment conquis :

Multitâche – j’adore pouvoir diviser mon écran avec Split View pour consulter mes notes pendant que je navigue sur le web, ou faire glisser une app en Slide Over quand j’ai besoin d’un accès rapide à mes messages. Stage Manager a changé ma façon de travailler en me permettant de superposer et redimensionner mes fenêtres comme sur mon Mac. Je l’apprécie particulièrement sur le modèle 13 pouces ou branché à mon écran externe. Je dois avouer que j’ai encore quelques frustrations au quotidien, mais quelle évolution depuis les premières versions.

Intégration Écosystème Apple – la magie opère vraiment entre mes appareils ! Commencer un mail sur mon iPhone et le terminer instantanément sur mon iPad grâce à Handoff, partager des fichiers en deux secondes avec AirDrop, transformer mon iPad en second écran pour mon Mac avec Sidecar, ou naviguer entre mes appareils avec le même clavier via Universal Control… Tout fonctionne si naturellement que j’en oublie parfois la prouesse technique derrière.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

Accessoires – l’Apple Pencil Pro m’a littéralement transformé en artiste du dimanche ! Je l’utilise pour annoter des documents et prendre des notes. Les nouvelles fonctions tactiles me fascinent encore : je pince pour changer d’outil, je fais pivoter le stylet pour ajuster l’épaisseur du trait, et ce léger retour haptique me donne l’impression de dessiner sur du papier. Quant au nouveau Magic Keyboard, malgré son prix qui m’a fait hésiter (329 € quand même !), il a métamorphosé l’iPad en véritable ordinateur portable avec son clavier confortable et son trackpad plus généreux. La nouvelle rangée de touches de fonction était pour moi l’élément manquant depuis des années ! Seuls bémols : ce coloris blanc unique qui se salit facilement et le poids supplémentaire qui se fait sentir dans mon sac.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

La grande nouveauté logicielle est l’arrivée progressive (dès iPadOS 18.4) d’Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités d’IA générative d’Apple. L’iPad Air M3, grâce à sa puce M et son Neural Engine puissant, est parfaitement compatible.

iPad Air M3 // Source : Chloé pour Frandroid

À l’heure actuelle (en France début avril), les fonctionnalités incluent des outils d’écriture (reformulation, résumé, correction dans Mail, Notes, Pages), les notifications prioritaires et les résumés, la création d’images (Genmoji, Image Playground), la retouche photo (encore très limitée, avec l’outil Nettoyer) et Siri… à peine amélioré avec ChatGPT intégré.

Même si Apple Intelligence est encore en déploiement et que certaines fonctions arriveront plus tard, sa présence assure une certaine pérennité à l’iPad Air M3 face aux futures évolutions logicielles basées sur l’IA.

Cependant, iPadOS garde ses limitations pour certains usages très « ordinateur » : la gestion des fichiers reste moins souple que sur macOS/Windows, et certaines applications professionnelles manquent encore ou sont moins complètes.

D’ailleurs, est-ce que ça remplace un PC en 2025 ?

Malgré les avancées remarquables d’iPadOS, avec des innovations comme Stage Manager et une meilleure gestion des fichiers, je reste convaincu qu’il ne remplace pas encore totalement un ordinateur traditionnel, qu’il soit PC ou Mac.

Le multitâche a beau s’être amélioré, j’y retrouve rarement la fluidité et la liberté que m’offre un système d’exploitation de bureau classique. Quant à la gestion des fichiers, même si elle a fait un bond en avant, je me heurte encore à des limitations frustrantes : impossible d’accéder directement au système ou d’utiliser certains périphériques comme je le ferais sur mon ordinateur.

L’App Store propose certes une bibliothèque impressionnante d’applications, mais j’ai souvent cherché en vain les équivalents complets de mes logiciels professionnels préférés. Les outils de CAO, de montage vidéo professionnel ou de développement que j’utilise quotidiennement sur mon Mac existent parfois sur iPad, mais dans des versions tellement simplifiées qu’elles ne répondent pas à mes besoins réels.

Ce qui me frustre particulièrement, c’est l’impossibilité d’installer des logiciels en dehors de l’écosystème Apple. En tant qu’utilisateur averti, cette restriction me bride considérablement quand je cherche à personnaliser mon expérience ou à utiliser des outils spécialisés absents de l’App Store.

En fin de compte, même si j’adore mon iPad pour certaines tâches et que je constate son évolution constante, iPadOS reste pour moi un excellent système mobile qui n’a pas encore la polyvalence d’un véritable ordinateur.

Mon conseil, tiré de mon expérience personnelle : avant de remplacer votre ordinateur par un iPad, prenez le temps de vérifier que toutes vos applications indispensables sont non seulement disponibles, mais aussi complètes dans leurs fonctionnalités. J’ai appris cette leçon à mes dépens…

Apple iPad Air M3 11 (2025) Autonomie : une certaine endurance

L’autonomie a toujours été pour moi l’un des atouts de l’iPad, et cette nouvelle génération ne fait pas exception. Apple annonce environ 10 heures d’utilisation en navigation web ou visionnage de vidéos, et je dois dire que ces chiffres correspondent assez bien à mon expérience quotidienne. C’est cette autonomie qui me permet d’emporter ma tablette partout sans l’angoisse de la batterie vide. Surtout quand la tablette est en veille, la batterie ne bouge quasi-pas — je peux le laisser de côté pendant quelques jours et le retrouver presque au même niveau de batterie.

Je suis constamment impressionné par l’efficacité énergétique des puces Apple Silicon. Même lorsque je pousse l’appareil dans ses retranchements avec des applications exigeantes, la batterie tient remarquablement bien le coup. Apple a trouvé la formule magique. C’est sûr.

Bien sûr, j’ai constaté que l’autonomie fluctue considérablement selon mes usages. Montage vidéo, jeux 3D gourmands, luminosité à fond pour travailler en extérieur ou la 5G plutôt que le Wi-Fi… évidemment, tout ça aura un impact plus important. À l’inverse, lors de mes séances de lecture ou de simple navigation web, on peut dépasser les 10 heures promises.

Apple iPad Air M3 11 (2025) Connectiques, caméra et audio

En matière de connectivité sans fil, l’iPad est bien équipé. Tous les modèles intègrent le Wi-Fi (Wi-Fi 6E, et donc la bande des 6 GHz) et le Bluetooth 5.3 évidemment. En option, les modèles « Wi-Fi + Cellular » pour l’accès à la 4G et 5G. On pourrait s’attendre à mieux en Wi-Fi, on a déjà obtenu plus de 3000 Mbps avec des smartphones Android en Wi-Fi 7, pour comparaison.

Sur le plan audio, l’iPad Air propose une expérience très satisfaisante pour un appareil mobile. On a des haut-parleurs stéréo avec une bonne clarté et un volume respectables pour sa taille, contre quatre haut-parleurs pour l’iPad Pro.

Les microphones intégrés sont efficaces, Apple fait du bon travail d’annulation de bruit. Cependant, je suis encore déçu par la qualité des vidéos et photos avec la caméra avant.

Apple iPad Air M3 11 (2025) Prix et disponibilité

L’iPad Air débute à 719 euros en version 11 pouces avec 128 Go de stockage. La version 13 pouces monte à 969 euros, toujours en 128 Go. Je vous conseille de lire notre guide d’achat iPad, vraiment un des plus complets du web.

