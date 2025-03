Apple dévoile ses nouveaux iPad Air M3 : quoi de neuf sous le capot ?

Apple remet le couvert avec des iPad plus puissants aujourd’hui. On vous dit tout sur ces mises à jour.

iPad Air M3 // Source : Apple

Comme on s’y attendait, Apple a levé le voile sur ses nouveaux iPad. Pas de grand suspense côté design, mais plutôt des petites surprises sous le capot des prochains iPad Air M3 et iPad 11. Si vous espériez une révolution esthétique, désolé de vous décevoir : on reste sur du classique. Par contre, côté puissance, ça risque de bouger un peu.

Nous avons dédié un article à l’iPad 11 (2025). Concentrons-nous sur l’iPad Air M3.

Une nouvelle puce pour l’iPad Air de 2025

Comme pressenti, l’iPad Air de 2025 se dote d’une nouvelle puce plus puissante, l’Apple M3 qui remplace l’Apple M2. Apple évoque ainsi une tablette conçue « pour Apple Intelligence ».

L’iPad Air avec puce M3 est près de 2x plus rapide que l’iPad Air avec puce M11 et jusqu’à 3,5x plus rapide que l’iPad Air avec puce A14 Bionic.

Plus spécifiquement pour l’IA, Apple promet que « les utilisateurs profiteront de capacités d’IA encore plus puissantes dans iPadOS. Par rapport à la puce M1, le Neural Engine de la puce M3 est jusqu’à 60 % plus rapide pour les tâches d’IA ».

Apple met en avant diverses fonctions d’Apple Intelligence : transformez un croquis en image, reformulez vos textes, retirez des personnes et objets de vos photos, créez des émojis originaux avec Genmoji, accédez à ChatGPT gratuitement et sans sortir de vos applications en cours d’utilisation, etc.

La retouche photo par IA sur l’iPad Air M3 // Source : Apple

11 ou 13 pouces, au choix

Pas de surprise non plus sur les diagonales : l’iPad Air M3 se décline en deux tailles : 11 pouces et 13 pouces. Les tablettes profitent d’un affichage IPS (Liquid Retina) et une résolution de 264 ppp sur les deux tailles. La définition varie ainsi de 2360 x 1640 pixels pour le modèle de 11 pouces à 2732 x 2048 pixels pour celui de 13 pouces.

L’Apple iPad Air M3 (2025) en 11 et 13 pouces. // Source : Apple (montage Frandroid)

Petit avantage au grand modèle en ce qui concerne la luminosité maximale qui promet un pic de 600 nits contre 500 nits pour son petit frère.

À l’arrière, on trouve une seule caméra de 12 Mpx (f/1,8) capable de filmer en 4K jusqu’à 60 fps. À l’avant, le capteur et toujours de 12 Mpx (f/2,0) et sait filmer en 1080 jusqu’à 60 fps.

Magic Keyboard

Autre amélioration notable : un clavier Magic Keyboard pensé spécialement pour ces iPad Air M3.

« Le trackpad intégré agrandi permet de réaliser des tâches détaillées avec plus de précision, et une nouvelle rangée de 14 touches de fonction offre un accès rapide aux commandes telles que la luminosité de l’écran et le volume », lit-on dans le communiqué d’Apple. Le Magic Keyboard s’attache via un système magnétique et adopte un design « suspendu ». Notez que le stylet Apple Pencil Pro est aussi compatible avec ces nouveaux iPad Air M3.

Voici les prix de base à retenir pour les iPad Air M3 qui seront disponibles le 12 mars 2025 :

à partir de 719 euros pour l’iPad Air M3 de 11 pouces dans sa version 128 Go en Wi-Fi ;

pour l’iPad Air M3 de 11 pouces dans sa version 128 Go en Wi-Fi ; à partir de 969 euros pour l’iPad Air M3 de 13 pouces dans sa version de 128 Go et Wi-Fi également.

Quatre coloris sont proposés : bleu, mauve, « lumière stellaire » et gris.

Que ce soit en 11 ou 13 pouces, vous aurez à chaque fois des déclinaisons de 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage. En outre, une version compatible 5G est aussi disponible à chaque fois.

Et le MacBook Air dans tout ça ?

Côté iPad Pro et iPad mini, rien à signaler pour l’instant. Le Pro attendra probablement la puce M5 (il est déjà équipé d’une puce M4), qui n’est pas encore dans les tuyaux, et le mini a eu droit à son lifting il y a juste quelques mois.

Et pendant qu’on parle d’Apple, impossible de zapper le MacBook Air. Les rumeurs disent qu’il va bientôt avoir droit à un refresh avec la puce M4. Certainement demain.