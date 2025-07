On a essayé le VanMoof S6, un vélo électrique prometteur qui tient ses nouvelles promesses

Évolution du S5, le nouveau vélo électrique VanMoof S6 appporte des améliorations sensibles autant en matière d’agrément de conduite que de la fiabilité. Nous avons pu l’essayer à l’Eurobike 2025, voici nos premiers retours.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Passée non loin de la disparition après sa mise en faillite en juillet 2023, VanMoof revient progressivement dans le game du vélo électrique. Suite à la relance du VanMoof S5 avec des améliorations, le vrai travail de la nouvelle équipe est de repartir sur des bases plus solides, avec un VAE plus fiable et séduisant : ainsi est né le VanMoof S6.

Un vélo électrique encore plus abouti

« Le VanMoof S6 est le fruit de 2 ans de développement », nous déclare le PDG Eliott Wertheimer, qui tient à marquer la première présence de la marque néerlandaise à l’Eurobike (Allemagne). Bien que très proche en apparence, le VanMoof S6 change au niveau de l’assemblage du cadre, avec des soudures polies et une peinture a été revue, pour une meilleure finition globale.

Le VanMoof S6 soigne son allure. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Outre les matériaux ou les procédés, la firme batave a dû rebâtir un tissu de partenaires et de fournisseurs. Original mais un peu agressif, l’univers sonore change pour des notes plus douces et progressives en fonction de la vitesse, tandis que la luminosité des anneaux au guidon est plus importante. On apprécie aussi le nouveau support smartphone vélo, bien plus pratique que les SP Connect ou Quad Lock, et aussi simple que le Fidlock Vacuum.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Si les premières livraisons du Vanmoof S6 commencent dans quelques semaines, le co-PDG rassure quant à la progression du développement. Le vélo électrique est actuellement en pré-série, et nous avons pu prendre en main un exemplaire.

L’agrément, c’est dans la boîte

Cet essai est l’occasion d’éprouver la nouvelle boîte automatique, nommée e-shifter chez VanMoof. Plus douce, avec des à-coups moindres, la transmission semble plus réussie que celle du S5. Le réglage des passages de vitesses n’est pas encore prévu dans l’application, mais il sera possible dès la sortie auprès du revendeur.

Le moteur avant persiste chez VanMoof. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

En comparant avec le test du prédécesseur, l’agrément de conduite est supérieur, bien que le moteur soit identique. « Nous avons conservé ce moteur avant, qui peut paraître dépassé aujourd’hui, mais nous le trouvons très réactif, au firmament du développement qui a débuté voilà 11 ans », explique le co-PDG.

Avec un couple important de 68 Nm et toujours doté d’un bouton Boost, le vélo est très vigoureux, avec toutefois un poil de patinage avec le niveau d’assistance le plus élevé. « Cela devrait encore évoluer d’ici le lancement, on optimise encore les réglages », confie Eliott Wertheimer.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Autre évolution : la tige de selle suspendue ajoute un peu de confort, mais on attend un vrai test en terre parisienne pour observer la différence avec le S5.

Un essai complet sera aussi nécessaire pour vérifier l’autonomie de la batterie et tester les autres modifications, à l’image du Kick Lock revu ou de l’univers connecté.

Le VanMoof S6 au prix du S5

Le VanMoof S6 est ainsi une belle évolution du S5, avec de meilleures finitions, un agrément plus agréable au guidon, et aux nombreux composants remaniés. Cela a un coût, et la marque conserve un tarif identique de 3 298 euros avec une garantie de 3 ans, tout en baissant le précédent modèle à 2 998 euros.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Rappel : le S6 existe en version S6 Open dont les roues sont de taille 24 pouces (ex-A5), et trois coloris sont au choix. Le directeur confirme les informations du site officiel, le VanMoof S6 entamera ses livraisons à partir du mois d’août.

Concernant les futurs projets, comme le speedbike VanMoof V ou la trottinette électrique ex-Lavoie, il faudra encore un peu de patience pour découvrir leurs versions finales.