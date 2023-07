VanMoof : c’est officiel, la marque de vélos électriques est en faillite

Le tribunal d’Amsterdam a annoncé la banqueroute du célèbre fabricant néerlandais VanMoof de vélos électriques connectées, 14 ans après sa création.

La fin de VanMoof est actée ce 18 juillet avec la faillite, après des années de survie. Fondée en 2009, l’entreprise de Ties et Taco Carlier avait pour but de moderniser le vélo, d’abord avec un style le plus épuré possible via son cadre si reconnaissable. Puis, VanMoof a pris le virage de l’électrique avec l’Electrified en 2014, lui a donné un Boost avec le S, et un petit frère X2 lors de la deuxième génération. Ce sont ces S2 et X2 qui ont signé l’arrivée officielle en France, en 2018. Puis les S3 et X3 ont conforté la réputation de la marque, levant près de 200 millions d’euros. Mais ce fut aussi les premiers déboires.

La gloire électrique puis les déboires

Car c’est en 2020 que les difficultés ont débuté, avec une perte financière et des clients de plus en plus mécontents. En cause : des pièces spécifiques à ces vélos électriques, quand les autres fabricants font appel à des éléments standardisés. VanMoof a souffert d’une fiabilité aléatoire et peinait à s’approvisionner en pièces détachées.

« Des fois, c’est la batterie, parfois c’est le moteur, ou la connectivité » nous raconte un client de la marque, « mais au moins, le SAV est réactif ». Un suivi pas forcément du goût de tous, déjà à l’achat avec des retards de livraison, alors que les réparations sont parfois longues ou non efficaces.

Après des pertes annuelles allant jusqu’à 78 millions d’euros en 2022, VanMoof était au bord du gouffre, malgré une hausse du prix de ses vélos électriques. Janvier 2023 sonnait le début de la fin, avec un sauvetage financier auprès d’investisseurs. Mais la somme nécessaire n’aurait jamais été trouvée. Malmenée en coulisses, la marque affichait pourtant un dynamisme auprès des clients et de la presse, lançant ses nouveaux S4 et X4 en mai dernier.

Or le 29 juin, VanMoof a suspendu la vente de ses vélos électriques. Un souci technique, expliquait le site officiel, avant d’avouer être en difficulté auprès d’investisseurs demandant leur dû. Le 12 juillet, la société demandait un report de paiement auprès du tribunal d’Amsterdam, et fermait sa vingtaine de boutiques-ateliers dans le monde. Ce 18 juillet, le tribunal a acté la faillite de VanMoof, entrant sous régime d’administrateurs nommés, décidant de la suite : une revente ou une liquidation totale.

Quid des clients VanMoof ?

Pour les clients ayant commandé leur vélo, que se passe-t-il ? Jusqu’à 3 498 euros pour un Vanmoof S5, nous espérons que l’annulation et remboursement est systématique pour eux. Quant à ceux ayant déjà un vélo, le fonctionnement via l’application officielle est compromis sans gestion ni mise à jour. La firme néerlandaise aurait vendu 190 000 modèles depuis ses débuts, sans précision de ceux électriques ou connectés.

Nous suivons aussi ceux ou celles ayant leur vélos dans l’atelier parisien. Nous avons discuté avec un client dont le vélo fut déposé la veille de la fermeture, nous affirmant n’ayant reçu aucune communication depuis le 12 juillet.

De nombreux clients ont aussi posté des annonces de revente aux Pays-Bas dès la semaine dernière, ayant peur de ne plus pouvoir utiliser leur vélo. Au moins, le rival Cowboy a bien joué le coup, dégainant une application “Bikey” permettant de faire rouler les vélos Vanmoof. Malin ! D’autres surfent déjà sur la chute en offrant des remises aux clients ayant subi l’annulation de leur commande, comme Möbius.

Dans tous les cas, les nouveaux Vanmoof X4 et S4 n’auront pas fait long feu, et le speedbike Vanmoof V promis pour fin 2023 ne verra jamais le jour.

Voici un email interne du cofondateur Taco Carlier, publié par The Verge, et envoyé aux salariés :

Au cours des dernières semaines, Ties et moi avons essayé de trouver un avenir pour VanMoof. Nous sommes extrêmement désolés de devoir annoncer que malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi et nous avons dû déposer le bilan. Les administrateurs, qui sont maintenant les fiduciaires, expliqueront ci-dessous ce que cela signifie pour vous, mais nous voulons prendre un très bref instant pour vous remercier tous du fond du cœur. Nous avons lancé VanMoof il y a 14 ans avec une idée folle pour changer le monde. La seule raison pour laquelle nous avons pu percer est grâce à vous : les centaines de personnes dévouées et fidèles qui nous ont aidés dans notre mission de changer les villes pour le mieux. Nous sommes reconnaissants à chacun d’entre vous et sommes désolés de ne pouvoir mener à bien cette mission ensemble. Nous ressentons de la tristesse, mais surtout nous ressentons un immense sentiment de fierté pour ce que nous avons accompli ensemble. Pour nous, cela a été l’honneur d’une vie et même si l’itération actuelle de VanMoof se termine aujourd’hui et que nous ne savons pas encore ce que l’avenir nous réserve, je suis convaincu que les anciens de VanMoof continueront d’être une force pour le bien. Avec mes meilleures salutations, Taco et Ties Carlier

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.