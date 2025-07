Ce vélo électrique en carbone a tout compris : il s’adapte à votre morphologie

Pouvant adapter son cadre à chaque cycliste, le vélo électrique carbone imprimé en 3D et léger Tzmann propose une offre unique sur le marché, sans compromis sur les performances.

Source : Tzmann

La recherche d’un vélo électrique parfaitement adapté à sa morphologie peut s’avérer une aventure. Et pourquoi adapter le vélo électrique à sa morphologie ? Si le réglage d’une potence ou de la selle peut modifier la position du corps, la géométrie d’un VAE est – généralement – fixe.

TZmann arrive avec une proposition : personnaliser le cadre à la morphologie du cycliste. Cette solution va à contre-courant de l’étude posturale – qui oriente sur la bonne taille ou géométrie d’un vélo de course – et débarque ici sur un vélo électrique moderne.

Un vélo électrique carbone qui colle au corps

TZmann est une entreprise allemande, ayant conçu un modèle fitness au cadre en carbone, aux pièces imprimées en 3D. Cette méthode permet de créer chaque cadre sur mesure, en jouant sur la géométrie : hauteur de tube de selle, longueur du cadre, hauteur de potence.

Source : Tzmann

Pas d’étude posturale auprès d’un revendeur agréé, le client doit prendre ses propres mesures, et les renseigner à la marque. Avec l’expertise du Dr Kim Tofaute, expert en ergonomie, elle indique jouer en fonction de la taille des jambes et des bras, en plus de la taille.

Pour le moment, la marque indique pouvoir créer des VAE pour des personnes jusqu’à 183 cm. En 2026, elle promet une seconde version pouvant concerner les cyclistes de grande taille.

Un vélo électrique léger

Outre la personnalisation, le TZmann adopte une assistance comprenant un moteur arrière de couple 50 Nm. Il associe une transmission monovitesse par courroie, ainsi qu’une batterie de capacité 540 Wh.

La batterie, avec poignée pour faciliter le transport, est en position originale diagonale. Sa base est au niveau du pédalier et à extraire via le tube supérieur ! Côté roues, le vélo électrique penche vers un modèle sportif aux pneus étroits, mais aux freins hydrauliques à disque Magura.

Source : Tzmann

Typé fitness, le TZmann limite son poids à 15 kg, en excluant les équipements comme les garde-boue, la béquille ou un porte-bagages.

Production limitée dès 2026

Le vélo électrique personnalisable Tzmann vise une production initiale de 333 exemplaires pour sa série de lancement “Founders Edition”. Chaque cadre y est marqué avec le nom du propriétaire “Made for xxx”.

La production en Allemagne démarrera au début de l’année 2026, pour des premières livraisons au printemps ou à l’été suivant. Toutefois, la personnalisation a un prix : 8 000 euros !