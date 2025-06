Moins de 10 kg : ce vélo électrique Canyon se dote d’un moteur inédit et repousse les limites du poids

Canyon vient de présenter son nouveau vélo de route électrique Endurace:ONfly. La marque a centré son attention sur la légèreté vélo léger, la puissance et un cycle fluide à piloter.

Pour son nouveau Endurace:ONfly, la marque allemande Canyon est partie du constat que les vélos de route électriques avaient une évolution plus lente que les VTTAE. Certes, les vélos de route peuvent embarquer des moteurs puissants, mais c’est souvent au prix d’un poids élevé et d’une maniabilité dégradée. C’est pourquoi Canyon a voulu rendre le pilotage du Endurace:ONfly aussi naturelle que possible.

« Un vélo qui ressemble à un vélo de route haute performance normal »

Dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction, on peut lire que la marque a souhaité créer un vélo qui ressemble à un vélo de route haute performance « normal ». Et cela se remarque, ou plutôt ne se remarque pas visuellement. La batterie et le moteur sont en effet à peine visibles. Clairement, si je me fais doubler dans un col par un cycliste en Canyon Endurace:ONfly, j’aurais tendance à avoir un coup au moral, car je n’aurais pas vu qu’il s’agit d’un VAE.

Le moteur TQ HPR40 (40 Nm) – tout juste présenter lui aussi dans le cadre de l’Eurobike – peut développer jusqu’à 200 watts de puissance de pédalage et ne se remarque presque pas. Ce qui est dingue, c’est son poids : 1170 grammes.

Les versions équipées en Shimano Ultegra ou Dura-Ace disposent de la commande de gestion du moteur directement dans le cintre.

Le cadre en carbone n’est pas trop surdimensionné dans le tube oblique, celui qui accueille la batterie ; il s’agit d’une batterie TQ de 290 Wh. Canyon parle, en ajoutant le prolongateur d’autonomie de 160 Wh, de 100 km et 2 000 m de dénivelé pour l’autonomie. La géométrie est celle du Canyon Endurace, le vélo de route pensé pour aller vite et loin de Canyon.

Ce qui impressionne aussi : c’est le poids. 9,86 kg pour la version la plus haut de gamme, 12,04 kg pour la version la plus abordable.

Le cadre de la version haut de gamme utilise la technologie NeoBeam permettant de réduire l’épaisseur des tubes du cadre sans compromettre la résistance. Résultat : 300 grammes de moins sur la balance. Toutes les versions profitent en revanche d’un détecteur de mouvement antivol et d’un traceur GPS, visibles via l’application Canyon, mais aussi d’un phare avant LightSKIN U1 Ultra et des veilleuses arrière Canyon X Lupine SightStays très discrètes.

Quatre déclinaisons dont une sous les 10 kg

Il y a quatre déclinaisons du Canyon Endurace:ONfly pour des prix allant de 4 499 à 9 999 euros. Sept tailles sont disponibles, allant du 2XS au 2XL, ce qui laisse comprendre que ce modèle est unisexe. Voici la liste des équipements par version.

Endurace:ONfly CF 6

Cadre : R137 Endurace:ONfly

Moteur : TQ HPR40 (200 W, 40 Nm)

Batterie : TQ HPR 290 Wh

Freins : Shimano SM-RT64 180/180 mm

Roues : DT Swiss Endurance LN

Pneus : Schwalbe One 32 mm

Pédalier : Praxis AL

Transmission : Shimano 105

Développement : 50/34 – 11-36

Cockpit : Canyon CP0048 PACE Bar

Selle : Selle Italia Model X

Tige de selle : Canyon SP0057

Poids : 12,04 kg

Prix : 4 499 €

Endurace:ONfly CF 7

Cadre : R137 Endurace:ONfly

Moteur : TQ HPR40 (200 W, 40 Nm)

Batterie : TQ HPR 290 Wh

Freins : Shimano SM-RT70 180/180 mm

Roues : DT Swiss HE1800

Pneus : Schwalbe One 32 mm

Pédalier : Praxis AL

Transmission : Shimano Ultegra Di2

Développement : 50/34 – 11-36

Cockpit : Canyon CP0048 PACE Bar

Selle : Fizik Alliante R5

Tige de selle : Canyon S15 VCLS 2.0

Poids : 11,76 kg

Prix : 5 499 €

Endurace:ONfly CF 8

Cadre : R137 Endurace:ONfly

Moteur : TQ HPR40 (200 W, 40 Nm)

Batterie : TQ HPR 290 Wh

Freins : Shimano CL800 180/180 mm

Roues : DT Swiss HEC1400

Pneus : Schwalbe Pro One Evo 32 mm

Pédalier : Praxis CF

Transmission : Shimano Ultegra Di2

Développement : 50/34 – 11-34

Cockpit : Canyon CP0048 PACE Bar

Selle : Fizik Alliante R5

Tige de selle : Canyon S15 VCLS 2.0

Poids : 12.04 kg

Prix : 6 999 €

Endurace:ONfly SUB-10

Cadre : R149 Endurace:ONfly SUB-10

Moteur : TQ HPR40 (200 W, 40 Nm)

Batterie : TQ HPR 290 Wh

Freins : Shimano CL900 180/180 mm

Roues :DT Swiss ERC1100

Pneus : Schwalbe Pro One Evo 32 mm

Pédalier : Praxis CF

Transmission : Shimano Dura-Ace Di2

Développement : 50/34 – 11-34

Cockpit : Canyon CP0048 PACE Bar

Selle : Fizik Anatres 00

Tige de selle : Schmolke TLO

Poids : 9.86 kg

Prix : 9 999 €