Ce VTT électrique Canyon est le SUV des vélos : parfait pour aller au travail mais aussi sortir des sentiers battus

On aimerait tous avoir un vélo confortable pour aller travailler en semaine et performant lorsqu’il s’agit de quitter le bitume le week-end. C’est d’ailleurs cette polyvalence qui séduit tant les amateurs de SUV. Canyon vient justement de dévoiler le SUV de sa gamme : le GRAND CANYON:ON.

Canyon GRAND CANYON:ON // Source : Canyon

Un couteau suisse : voilà une comparaison qui sied parfaitement au nouveau Canyon GRAND CANYON:ON. Ce VTT électrique est conçu aussi bien pour vous accompagner au travail que pour vous offrir une échappée en sous-bois le week-end.

Le SUV de la gamme Canyon

La comparaison avec un SUV dans l’univers de l’automobile n’est pas tirée par les cheveux : le Canyon GRAND CANYON:ON se veut aussi bien capable de vous emmener au travail que de vous faire traverser les montagnes le week-end. C’était d’ailleurs la philosophie initiale des SUV comme le Porsche Cayenne, le Volkswagen Touareg, le Land Rover Range Rover, le Toyota 4Runner et bien d’autres.

Pour atteindre cet objectif, le Canyon GRAND CANYON:ON repose sur un cadre semi-rigide en aluminium, associé à une fourche suspendue offrant un débattement de 120 mm. On remarque également une tige de selle télescopique sur les versions haut de gamme, simplifiant le pilotage en descente, ainsi que des pneus tout-terrain de 2,6 pouces de large.

Canyon GRAND CANYON:ON // Source : Canyon

En tant que vélo à la fois utilitaire et de loisir, il peut embarquer deux bidons et un prolongateur d’autonomie simultanément. Il conserve aussi la possibilité de tracter une remorque et d’accueillir un ordinateur de bord.

Canyon GRAND CANYON:ON // Source : Canyon

La géométrie du cadre a été pensée pour centrer le poids au milieu du vélo et ainsi faciliter le pilotage. Côté masse, le vélo affiche moins de 25 kg, même avec la grande batterie Bosch. Merci au cadre en aluminium, disponible en tailles S, M et L, et protégé des projections de pierres grâce à des renforts spécifiques.

Moteur, batterie et ABS Bosch

Le Canyon GRAND CANYON:ON est équipé du moteur Bosch Performance Line CX de cinquième génération, délivrant jusqu’à 600 W et 85 Nm de couple. La batterie peut offrir une capacité allant jusqu’à 1 050 Wh. Sans précision de la part de Canyon, on peut supposer qu’il s’agit de la grande batterie Bosch de 800 Wh, complétée par un prolongateur d’autonomie de 250 Wh. Avec une telle configuration, le vélo pourrait atteindre jusqu’à 150 km d’autonomie en usage tout-chemin, sans trop se restreindre sur les modes d’assistance.

Canyon GRAND CANYON:ON // Source : Canyon

Quatre modes d’assistance sont prédéfinis, mais l’application Bike Flow de Bosch permet de personnaliser les réglages selon vos préférences.

Pour garantir sécurité et facilité de pilotage, la roue avant est équipée du freinage ABS de Bosch.

Les différentes versions :

Canyon Grand Canyon:ON 9

Batterie : BOSCH PowerTube 750 Wh

Moteur : BOSCH Performance Line CX 600 W

Fourche : FOX AWL 120 mm

Transmission : SHIMANO Deore XT 12 vitesses

Freins : 4 pistons MAGURA CTE ABS (203 mm)

Poids : 24,2 kg

Prix : 3 099 euros

Canyon GRAND CANYON:ON 9 // Source : Canyon

Canyon Grand Canyon : ON 8

Batterie : BOSCH PowerTube 800 Wh ou 600 Wh

Moteur : BOSCH Performance Line CX 600 W

Fourche : FOX AWL 120 mm

Transmission : SHIMANO Deore 12 vitesses

Freins : MAGURA MT trente, 4/2 pistons (203 mm)

Poids : 24,4 kg avec batterie de 800 Wh ou 23,6 kg avec batterie de 600 Wh

Prix : 3 499 euros

Canyon GRAND CANYON:ON 8 // Source : Canyon

Canyon Grand Canyon : ON AL 7

Batterie : BOSCH PowerTube 800 Wh ou 600 Wh

Moteur : BOSCH Performance Line CX 600 W

Fourche : SR Suntour XCM 34 COIL 120 mm

Transmission; SHIMANO Deore 12 vitesses

Freins : SHIMANO MT200 à 2 pistons (180 mm)

Poids : 25,3 kg avec batterie de 800 Wh ou 24,5 kg avec batterie de 600 Wh

Prix 2 799 euros

Canyon GRAND CANYON:ON // Source : Canyon