Connu et reconnu pour ses excellents moteurs pour vélo électrique, Bosch lève le voile sur la 5e génération de sa motorisation phare, le Performance Line CX. Au menu du jour : un système d’interprétation complètement revu par les ingénieurs de la marque allemande, afin d’apporter toujours plus de maîtrise et de confort.

Source : Bosch

Dans l’univers du vélo électrique, Bosch est de ceux qui dictent le rythme et donnent le tempo. Ses moteurs, tous considérés comme haut de gamme – rares sont les VAE neufs à moins de 2000 euros équipés de systèmes Bosch – sont des références sur le marché, eu égard au comportement électrique très maîtrisé qui en émane.

Alors lorsque Bosch dégaine une nouvelle version de sa motorisation phare, forcément, cela fait du bruit. Voici donc la cinquième génération du Performance Line CX, le plus puissant système de sa gamme (aux côtés de la Race Limited Edition). Les rumeurs se faisaient déjà nombreuses, voilà que le groupe d’outre-Rhin a décidé de tuer le suspens.

Un système d’interprétation complètement revu

Au chapitre des chiffres, ce nouveau Performance Line CX n’évolue pas : puissance maximale de 600 W, niveau d’assistance jusqu’à 340 % et couple de 85 Nm. Mais alors, où Bosch a-t-il apporté des nouveautés concrètes ? Convié à un voyage de presse non loin de Colmar, Frandroid a pu échanger avec un cadre de la marque.

« Le système d’interprétation a été revu de zéro, pour avoir plus de maîtrise, plus de confort, plus de contrôle. L’idée est : comment arriver au mieux à dompter la bête », nous explique-t-on. Si cette amélioration n’est pas visible sur une fiche technique conventionnelle, elle revêt en réalité un important travail de l’ombre réalisé par les équipes de l’entreprise. Et c’est bien au niveau du ressenti que tout se joue ici.

Source : Bosch

Ce fameux système d’interprétation fonctionne de concert avec de multiples capteurs, qui mesurent plus de 1000 fois par seconde l’action de la pédale. Sont notamment présents un « capteur de cadence à haute résolution et un capteur doté d’une technique de mesure précise du couple », précise le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Et de poursuivre : « Des capteurs inertiels (IMU) mesurent également l’accélération et les taux de rotation en six dimensions et détectent les angles d’inclinaison et de pente, ainsi que les secousses ».

Réduction du bruit et du poids

Bosch a aussi travaillé sur la réduction du bruit en optimisant la transmission. « En descente, la transmission externe (chaîne, pignon, cassette) est découplée de la chaîne cinématique interne (roue libre, transmission, moteur). Cela a permis de diminuer encore les bruits mécaniques générés par des motorisations comparables en tout-terrain ».

Parce qu’il n’y a pas de petites économies, Bosch est parvenu à réduire le poids de son moteur de 100 grammes. La quatrième génération pointant actuellement à 2,9 kg, cette nouvelle version devrait logiquement atteindre les 2,8 kg. Le boîtier en magnésium reste de mise, accompagné d’un revêtement en poudre noire censé protégé le tout des projections de pierre, des dommages et de la formation de corrosion.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Autre petite nouveauté et pas des moindres : la fonction d’assistance à la marche adapte désormais la vitesse de poussée à la vitesse de marche. Plus question donc de devoir forcer le pas pour suivre votre vélo électrique alors que vous souhaitez l’accompagner d’un pas plus que décontracté.

Si Bosch est évidemment reconnu pour son expertise notamment dans le domaine du VTT électrique – ce nouveau Performance Line CX s’invitera dans bon nombre de VTTAE -, nombre de constructeurs de vélos urbains n’hésitent pas à adopter les dernières nouveautés Bosch.

Les VAE urbains devraient aussi l’épouser

Il ne serait donc pas étonnant de voir débarquer ce nouveau moteur chez des marques comme Riese & Muller par exemple, dont le catalogue compte déjà des vélos électriques urbains ultra performants et boostés par du Performance Line CX. C’est par exemple le cas du Charger4 GT Vario.

En clair : même si ce type de moteur est théoriquement conçu pour du VTT électrique, d’autres catégories de vélos plus grand public devraient l’épouser à terme, à des prix cependant onéreux.