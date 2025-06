On a essayé le nouveau moteur Bosch pour vélos électriques tout-chemin : un parfait compromis qui manquait à la gamme

Moteur situé à mi-chemin entre le puissant Bosch Performance Line CX pour VTTAE – voire certains urbains survitaminés – et le plus sage Performance Line, le moteur central Bosch Performance Line PX montre en pratique comment il cible avec finesse les vélos électriques tout-chemin. Nous l’avons pris en main, voici nos premières impressions.

Le vélo Haibike Aventr avec moteur Bosch PX. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’offre de moteurs pour vélos électriques Bosch est déjà conséquente, avec des références qui se succèdent et évoluent régulièrement. Cela n’empêche pas la firme allemande de vouloir répondre le plus finement possible à l’usage varié des cyclistes : c’est d’ailleurs le cas avec son nouveau Performance Line PX.

PX in the mix

À l’aube du salon Eurobike 2025, où aura lieu une kyrielle de présentations de nouveaux moteurs pour vélos électriques, Frandroid a pu prendre en main ce pour PX. Loin de la capitale financière allemande, c’est au milieu de collines et de forêts que nous avions rendez-vous avec Bosch qui présentent bien d’autres nouveautés : évolution du Cargo Line et du Performance Line SX ; nouvelles fonctions logicielles très pratiques ; ou encore nouvelle batterie.

Le moteur Bosch Performance Line PX est à peine différent visuellement.. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Évidemment, la star de l’évènement n’est autre que le Bosch Performance Line PX. Rappelons brièvement ses atouts. Né sur une nouvelle plateforme, il est situé à mi-chemin entre le Performance Line « tout court » et le Performance Line CX. Le premier vise les vélos électriques de ville, le second plutôt les VTTAE.

Mais il n’existait encore rien au milieu de ce duo, ce qui donnait des VTC voire quelques VAE urbains cossus et dotés d’un moteur CX surdimensionné. En toute logique, le Bosch PX cible ainsi ces VTC, les vélos électriques tout-chemin (ou trekking, c’est comme vous voulez). En clair :

Active Line : l’entrée de gamme Bosch pour vélos de ville ;

Performance Line : l’urbain haut de gamme ;

PX : le compromis puissance/autonomie pour tout-chemin ;

SX : le petit sportif nerveux pour gravel ;

CX : hautes performances pour VTTAE.

Un nouveau bloc qui n’en paraît pas un à première vue

Avec un couple de 90 Nm et une puissance de 700 W en pic, l’écart est léger entre ce PX et ses cousins. Mais l’objectif est plus large ; rien qu’en Allemagne, « 37 millions de personnes ont enfourché un vélo électrique pour leurs vacances ou une journée d’excursion », déclare Bosch, citant une enquête du club allemand cycliste ADFC. Surtout, lorsque l’on présente les moteurs à nu les uns à côté des autres, difficile pour l’œil non averti de remarquer les différences.

Le PX (haut) et le Performance Line (bas). // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le moteur Bosch Performance Line PX pèse 2,9 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Vue détaillée du Bosch Performance Line PX. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Parmi les petites différentes tout de même, citons un carter aluminium – en partie recyclé – en remplacement du magnésium, u un engrenage en moins pour le PX face au CX, un moteur plus puissant et volumineux face au performance Line, tout est dans le détail.

Il fallait aussi respecter les fabricants, avec un bloc aux mêmes points d’attache que les SX et CX. L’idée est de leur permettre de construire une gamme complète pour des cyclistes aux pratiques et aux budgets divers. Mais quid du ressenti au guidon ?

Au guidon d’un vélo électrique Bosch Performance Line PX

Nous avons pris en main un vélo électrique Haibike Adventr tout suspendu, équipé de ce Bosch Performance Line PX, dans les collines teutonnes. Avec de bons dénivelés, on sent tout de suite l’écart entre cette nouveauté et les précédents modèles. On connaît l’aspect très nerveux du CX, avec un effet coup de pied, même s’il s’est un peu assagi fin 2024, laissant le CX-R devenir le sportif de la gamme.

Pile au milieu en théorie, en ressenti le Bosch PX est plus proche d’un Performance Line que d’un CX. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le Bosch PX est ici plus doux à la pression de pédale, offrant une assistance plus proportionnel au couple humain, là où le CX s’emballe. On est plus proche du tempérament d’un Performance Line (avec lequel nous avons aussi roulé pour comparer), mais le PX atteint bien plus facilement les 25 km/h en grimpant les chemins rocailleux. Il est légèrement plus bruyant, mais pas davantage qu’un CX.

Un moteur Bosch personnalisable

Le tracé de quelques kilomètres ne nous a pas permis de découvrir tout son périmètre d’actions ni de le juger pleinement sur différents modes. Mais le ressenti est plus net que sur le papier : il semble bien être le moteur parfait qui manquait à Bosch pour les vélos trekking électriques. Chacun a ensuite sa préférence au guidon entre les modes proposés, que l’on peut paramétrer à l’envi dans l’application Flow.

On a pris le guidon de ce Haibike Adventr avec Bosch PX. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Depuis avril 2025, il est possible de choisir 4 modes parmi tous les modes de Bosch. Exemple : Turbo, Auto, Tour+ et Eco sur notre modèle d’essai. Ensuite, il est possible de changer la puissance, le couple, le comportement dynamique. Finalement, on s’approche encore plus d’un moteur Bosch à la carte pour son vélo électrique.

Il profite de toutes les innovations et de la connectivité Bosch

Comme les autres moteurs compatibles avec la connectivité Smart System, le Bosch Performance Line PX hérite des avancées de ces derniers mois. D’abord, il accepte la fonction eShift, gérant directement les transmissions sur l’écran de 5 fabricants : Shimano, TRP, 3×3, Enviolo et Rohloff. Mieux, il accueille les nouvelles références Shimano Deore, TRP E.A.S.I. 10/11 et Classified Cycling.

Une transmission par dérailleur auto Shimano, compatible Bosch. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’ABS combiné – c’est nouveau – à des freins Shimano. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’écran affiche les vitesses et le mode auto « A » // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nous avons d’ailleurs roulé sur le Haibike Adventr doté d’un dérailleur automatique Shimano 11 vitesses, dont les rapports sont visibles sur l’écran du Bosch PX. Ce dernier s’accorde également à un ABS, présent aussi sur notre vélo électrique de test avec des freins Shimano MT420.

Bref, le PX est certes moins performant que le CX, mais il devrait s’associer avec tout ce que le VAE offre de mieux en termes de freinage et de transmissions. Et bien entendu, l’environnement via l’application Flow est de la partie avec entre autres les statistiques, le verrouillage et la navigation. Et la version payante Flow+ ajoute des fonctions supplémentaires (alarme, navigation 3D, etc.).

Le Bosch PX, la puissance tout en efficience ?

La distance parcourue étant faible, nous ne pouvons juger de la consommation électrique et de l’autonomie du Bosch Performance Line PX. La marque nous indique chercher davantage l’efficience pour offrir des longues randonnées plutôt que de la puissance pure comme le ferait un CX.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour ce faire, là aussi pour créer un nouvel intermédiaire, la nouvelle batterie PowerTube 540 Wh se veut idéale. Pour les amateurs de longs relais, une seconde batterie externe “PowerMore” de 250 Wh permet d’atteindre 240 km d’autonomie (en mode éco, soit 120 km en mode maximal). Il faudra ainsi un vrai test en bonne et due forme, on espère dès cet été.

Toutes les annonces Bosch de l’Eurobike 2025

