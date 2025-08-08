Le Tesla Cybertruck intéresse beaucoup l’armée américaine, qui prévoit d’en acheter quelques-uns. Cependant, la voiture électrique fétiche d’Elon Musk ne sera pas utilisée pour combattre, mais plutôt pour servir de cible lors des entraînements.

Tesla n’est pas vraiment en bonne posture en ce moment, bien au contraire. Baisse des ventes, polémiques, la firme américaine a du mal à sortir la tête de l’eau. Surtout qu’une étude a récemment prouvé que l’attitude d’Elon Musk aurait un réel impact sur le succès de cette dernière. En parallèle, ses voitures ont de plus en plus de mal à trouver preneurs.

Un rêve enfin exaucé ?

C’est tout particulièrement le cas d’un modèle, à savoir le Cybertruck. Si les clients étaient très nombreux à ses débuts, le pick-up électrique a désormais du plomb dans l’aile. Les immatriculations sont en chute libre et les clients n’en veulent plus. Pour mémoire, ce dernier avait été annoncé en 2019, mais ce n’est finalement qu’en juillet 2023 que sa production a démarré. Au total, seulement 40 000 exemplaires ont été écoulés aux États-Unis et au Canada depuis.

Un échec pour ce véhicule au style très futuriste, conçu pour résister aux chocs les plus violents grâce à sa carrosserie en acier. À tel point qu’Elon Musk avait admis avoir un rêve : que le pick-up soit utilisé par l’armée américaine. Le PDG affirme que le véhicule serait « prêt pour l’apocalypse » grâce à sa résistance très élevée. Voilà donc que la voiture aura le droit à son heure de gloire, alors que le patron l’avait même publiquement présenté à l’armée.

Le magnat de l’automobile avait également vanté son design et ses lignes anguleuses, inspirées des blindés. Et il semblerait que tout cela ait fini par faire mouche auprès de l’armée de l’air, comme le révèle le site The War Zone, après avoir épluché des documentations officielles. Car voilà que l’AFTC (Air Force Test Center) va finalement utiliser le pick-up électrique. L’unité prévoit ainsi d’en acheter deux, parmi les 33 véhicules dont elle va faire l’acquisition. Mais ces Cybertruck ne devraient jamais voir le moindre champ de bataille durant sa carrière.

Si le véhicule a été choisi par l’armée, c’est effectivement pour sa solidité. Mais pas comment nous pourrions le penser, et surtout pas comme Elon Musk l’aurait espéré. Car la voiture sera en fait utilisée comme cible lors des entraînements avec des missiles. Concrètement, le but du pick-up sera de se faire tirer dessus afin de simuler des cibles réalistes pour les militaires. Il subira des tests de munitions, parfois lourdes. Mais ce modèle n’a pas été choisi par hasard, au contraire.

Un véhicule parfaitement adapté

Une étude de marché avait été menée par l’armée de l’air afin de s’assurer que le Cybertruck adapté à son usage. Il s’était révélé que son « design agressif, anguleux et futuriste », associé à « son exosquelette en acier inoxydable non peint, le distingue de ses concurrents utilisant généralement des carrosseries en acier peint ou en aluminium ». De plus, les documents avaient aussi mis l’accent sur son architecture 48 volts, qui « offre une puissance et un rendement supérieurs ».

Le document précise enfin que « des recherches approfondies sur Internet et une prospection du secteur n’ont révélé aucun véhicule présentant des caractéristiques comparables à celles du Cybertruck ». L’armée de l’air avait aussi précisé que les voitures n’avaient pas besoin d’être en état de marche pour leur usage. Elles doivent seulement être d’apparence intacte. Mais si les militaires s’intéressent si fortement au véhicule, c’est surtout parce qu’il les inquiète tout particulièrement. En effet, et comme le révèle Numerama, plusieurs exemplaires ont été vus en Tchétchénie, équipés d’armes lourdes.

De plus, Tesla devrait bientôt en vendre en Arabie Saoudite, et le pick-up pourrait finir par arriver dans les mains de milices et groupes terroristes au fil des années. C’est donc notamment pour cela que l’armée américaine s’entraîne sur ces autos. Elle estime qu’il est « probable que le type de véhicules utilisés par l’ennemi passe aux Tesla Cybertruck, car il a été constaté qu’ils ne subissaient pas les dommages habituels attendus lors d’un impact majeur ».