Tesla Cybertruck : pourquoi les Américains semblent déjà tourner le dos au pick-up électrique

Lancé en 2023, le Tesla Cybertruck a connu un franc succès dans la foulée. Mais aujourd’hui, la situation est bien différente et la voiture électrique d’Elon Musk semble avoir du mal à suivre. Certains indices ne trompent pas…



Si Tesla reste le numéro 1 mondial de la voiture électrique, sa situation reste fragile. D’abord, parce qu’elle est talonnée par BYD, qui a battu un nouveau record de ventes en 2024. Et surtout, parce que la firme américaine a affiché pour la première fois des immatriculations en baisse sur l’ensemble de cette année.

Un Cybertruck en difficulté

Si les Model 3 et Model Y ont rencontré un franc succès, le reste de la gamme a connu des mois plus difficiles. Et c’est tout particulièrement le cas d’un véhicule en particulier. Il s’agit du Cybertruck, dont les premières livraisons ont démarré en 2023. Durant sa première année de commercialisation, le pick-up électrique a connu un franc succès, avec pas moins de 40 000 exemplaires vendus en 2024. Cependant, les choses pourraient avoir changé pour ce rival du Ford F-150 Lightning.

C’est ce qu’explique le site américain Business Insider, qui relate le témoignage de plusieurs ouvriers. Ces derniers confirment que Tesla a pris la décision de passer certains employés travaillant sur l’assemblage du pick-up sur celui du Model Y, quitte à baisser la production du Cybertruck. Un changement justifié par des « besoins commerciaux ».

Une nouvelle qui va à l’encontre de ce qu’avait annoncé Elon Musk un peu plus tôt. Ce dernier soulignait que la capacité de production de la Gigafactory d’Austin (Texas) serait de 250 000 Cybertruck assemblés par an, pouvant même être en mesure de passer à 500 000 chaque année. Mais encore faut-il que les clients soient au rendez-vous.

Or, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas, et de nombreux indices le prouvent.

Nous pourrions penser que ce déplacement de main d’œuvre soit lié avec le lancement de la Model Y restylée, mais d’autres éléments permettent de raisonnablement penser que les ventes du Cybertruck soient en baisse.

Tenter de relancer les ventes

À commencer par les nombreuses offres commerciales proposées par le constructeur sur ce véhicule. Sur son site, la marque propose de nombreux exemplaires en stock, et a mis en place des remises, allant jusqu’à 1 600 dollars pour des exemplaires neufs et 2 600 dollars pour les Cybertruck de démonstration, tandis que les mensualités des leasings ont été revus à la baisse.

Et ce n’est pas tout, car Tesla a aussi pris la décision d’offrir la recharge gratuite à vie dans le réseau de Superchargeurs pour tous les clients qui achètent un Cybertruck Foundation Series en stock.

Pour mémoire, il s’agit d’une série spéciale de lancement, affichant un prix supérieur de 20 000 dollars à la version classique. Autre élément, la firme américaine aurait débadgé certains exemplaires Foundation Series pour les vendre comme des versions standard, aux prix du marché, comme qu’explique le site américain Electrek.

Un moyen de dissimuler les ventes décevantes de cette version ? Rien n’est à exclure. Précisons que Tesla ne communique pas sur les chiffres de vente du Cybertruck, le pick-up étant regroupé avec les Tesla Model S, Model X et Semi dans les résultats trimestriels, rendant le suivi bien plus délicat.

Reste à savoir si l’ouverture des commandes des modèles plus abordables, sans compter sa récente éligibilité à l’aide fédérale de 7 500 dollars (avant sa probable suppression par l’imminente administration Trump), portera ses fruits.