BYD a cartonné sur la voiture électrique en 2024, et est à deux doigts de dépasser Tesla

Avec 1 764 992 voitures électriques vendues dans le monde en 2024, BYD a fait largement mieux qu’en 2023. Porté par son marché intérieur, le constructeur chinois n’est désormais qu’à quelques milliers d’exemplaires de dépasser Tesla.

BYD Seal U

On le sait, les constructeurs automobiles venus de Chine sont très nombreux à vouloir se faire une place sur le marché européen. C’est le cas de MG, qui a réussi son pari avec sa MG4 notamment, mais pas seulement. On pense aussi à BYD, qui est arrivé chez nous à l’été 2023 à l’occasion du salon de Munich, même si ses débuts sont encore timides.

Un nouveau record

La firme basée à Shenzhen cartonne cependant dans le monde entier, et notamment en Chine, au point d’avoir même brièvement dépassé Tesla sur le marché mondial de la voiture électrique fin 2023. Depuis, le constructeur américain a repris sa première place, mais il ne doit absolument pas se reposer sur ses acquis, bien au contraire. Car s’il reste pour le moment le leader sur ce segment, BYD est sur ses talons, comme en témoignent ses résultats annuels, qui viennent tout juste d’être publiés. Ces derniers ont été relayés par le site spécialisé CNEVPost, et ils sont très impressionnants.

En effet, la marque chinoise a battu son propre record, en vendant 4 272 145 voitures dans le monde en 2024, toutes motorisations confondues. À noter que cette dernière a cessé de produire des autos thermiques depuis avril 2022, pour se concentrer uniquement sur l’hybride rechargeable et l’électrique, regroupés en Chine sous l’appellation NEV (New Energy Vehicles). Notons tout de même une prédominance écrasante du marché intérieur dans ces résultats, puisque seulement 417 204 de ces ventes (soit 9,77 %) ont été réalisées en dehors de la Chine.

Sur le seul mois de décembre 2024, pas moins de 514 809 BYD ont été vendues dans le monde, dont 57 154 hors de Chine.

BYD Sea Lion 07

Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont les voitures électriques. Et là encore, BYD n’a absolument pas à rougir, bien au contraire. Celui qui est déjà numéro 1 en Chine en a vendu 595 413 unités au 4ᵉ trimestre 2024. Ce qui correspond à une augmentation de 13,11 % par rapport à la même période l’an dernier, et à une hausse de 34,28 % en comparaison avec le 3ᵉ trimestre 2024. Entre juillet et septembre dernier, il s’est en effet écoulé 443 426 voitures électriques.

Depuis le début de l’année, BYD n’a cessé de monter en puissance sur ce segment, puisqu’au 1er trimestre, « seulement » 300 114 autos zéro-émission (à l’échappement) ont été écoulées – la faute, notamment, au Nouvel An chinois. Ce qui était tout de même déjà largement supérieur au numéro 3 de la voiture électrique, Volkswagen. Ce dernier n’a pas encore annoncé ses chiffres pour le 4ᵉ trimestre, mais il n’avait vendu que 189 400 exemplaires entre juillet et septembre.

Au coude à coude

Au total, BYD a immatriculé 1 764 992 voitures 100 % électriques à travers le monde sur l’ensemble de l’année passée. Un chiffre record, qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 1,6 million écoulés en 2023. Les ventes de véhicules électriques correspondent à 41,5 % des résultats totaux de BYD en 2024.

En Europe, elle commercialise déjà une large gamme, qui vient d’être étoffée avec la nouvelle Sealion 7 dévoilée lors du dernier Mondial de Paris. Elle sera bientôt accompagnée par l’Atto 2, un petit SUV. Et nul doute que l’offensive est encore loin d’être terminée, puisque le constructeur emploie plus d’un million de salariés et dépose en moyenne 32 brevets par jour. Et cela afin de développer des technologies de pointe que nous avions pu découvrir.

BYD Yuan UP / Atto 2 // Crédit : BYD

Désormais, BYD va devoir tout faire pour dépasser Tesla et continuer à s’imposer en Europe, et notamment en France. Car pour le moment, les marques nationales dominent encore le marché, même si c’est la Model Y qui est restée leader des ventes chez nous sur l’ensemble de l’année passée. Et cela pourrait continuer avec le lancement imminent de la version restylée, qui pourrait aider la firme d’Elon Musk à conserver sa place sur la plus haute marche du podium mondial.

Ventes mondiales des leaders de la voiture électrique en 2024

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2024 300 114 369 783 136 400 2ème trimestre 2024 426 039 422 405 180 800 3ème trimestre 2024 443 426 462 890 189 400 4ème trimestre 2024 595 413 495 570 Cumul 2024 1 764 992 1 789,226 506 600