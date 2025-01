La nouvelle Tesla Model Y restylée roule déjà en Europe

Attendue sous peu, la nouvelle Tesla Model Y restylée a récemment été aperçue sur les routes d’Europe. La voiture électrique américaine devrait démarrer sa production dès ce mois de janvier en Chine, mais sa date d’arrivée chez nous n’a pas été annoncée.

Rendu 3D d’une Tesla Model Y restylée

Tesla est bien décidé à rester le leader mondial de la voiture électrique, même s’il est désormais talonné par BYD, qui pourrait bien prendre sa place. La firme américaine n’a évidemment pas dit son dernier mot, alors que l’une de ses autos continue de cartonner, notamment en France.

Déjà en Europe !

Il s’agit de la Model Y, qui est restée la voiture électrique la plus vendue chez nous sur l’ensemble de l’année passée, et qui a terminé 2024 en tête des immatriculations avec un très bon moins de décembre. De plus, le constructeur basé au Texas avait affiché d’excellents résultats pour le 3ème trimestre. Bref, tout semble aller pour le mieux pour la firme d’Elon Musk. Et cette dernière ne compte évidemment pas se reposer sur ses lauriers, bien au contraire.

Crédit : Autocar

C’est ainsi qu’après avoir dévoilé une version sept places de son SUV star lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, la marque s’apprêterait enfin à présenter le restylage, très attendu. Cela fait en effet déjà un bon moment que l’on en entend parler, mais il serait désormais sur le point d’être officiellement révélé. En juillet dernier, un prototype lourdement camouflé avait été aperçu en Californie. Et voilà désormais que celui-ci a été vu en Europe par les photographes-espions du site britannique Autocar.

Crédit : Autocar

Ce dernier ne précise pas dans quel pays la voiture circulait, mais ce genre de test routier est généralement réalisé en Espagne ou en Allemagne. Quoi qu’il en soit, la voiture porte encore un camouflage très important, qui ne permet pas encore de distinguer ses lignes définitives. Le média anglais précise cependant que le dessin des optiques avant a été retravaillé, rappelant notamment ceux de la Polestar 4. Si rien n’a encore été confirmé, nous devrions retrouver une face avant proche de la Model 3 restylée dévoilée en 2023.

À l’arrière aussi, la Model Y aura évidemment le droit à quelques évolutions, notamment au niveau de la signature lumineuse. Mais là encore, il faudra faire preuve d’un peu de patience. Une chose est sûre, le traitement qui avait été apporté à la berline avait contribué à réduire considérablement le Cx (coefficient de traînée), qui est passé de 0,23 à 0,219. Nul doute que le SUV devrait avoir le droit à une réduction similaire, alors que son Cx est actuellement de 0,23 également.

Une autonomie en hausse

Et cette amélioration de l’aérodynamisme devrait profiter directement à l’autonomie, actuellement affichée à 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Le tout sans que la batterie ne soit retravaillée, tandis que la puissance de la voiture resterait également inchangée. Même chose pour les dimensions, puisque la Model Y devrait toujours mesurer peu ou prou 4,75 mètres de long. Pour le moment, le poste de conduite n’a pas été montré, mais il devrait avoir le droit à des évolutions similaires à la Model 3.

Cela devrait passer par une meilleure insonorisation, des sièges chauffants et ventilés ou encore une console centrale redessinée. Le SUV pourrait aussi avoir le droit à un petit écran à l’arrière, comme la berline. Concernant la recharge, la puissance devrait rester plafonnée à 250 kW pour le moment, ce qui reste correct, même si certains rivaux chinois font désormais beaucoup mieux. Reste désormais à savoir quand cette Tesla Model Y restylée arrivera une bonne fois pour toutes, dans sa forme définitive.

Crédit : Autocar

Cela devrait bientôt être le cas, puisque la chaîne de production au sein de l’usine de Shanghai va démarrer au cours de ce mois de janvier. Les premières livraisons se feraient quant à elles dans la foulée, et nul doute que l’Europe sera aussi bientôt servie. La Chine aura quant à elle le droit à une version plus haut de gamme prévue pour la fin de cette année.

Il reste maintenant à savoir quand est-ce que l’usine allemande de Berlin va démarrer la production de cette nouvelle Model Y.