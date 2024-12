L’arrivée de la nouvelle Tesla Model Y serait imminente et elle n’arriverait pas seule

Évoquée depuis plusieurs mois déjà, l’arrivée de la Tesla Model Y serait désormais imminente selon les informations relayée par un média chinois. La production démarrerait en effet dès le mois de janvier 2025 dans l’usine de Shanghai. Une version spéciale serait également destinée à la Chine.



En pleine course pour rester leader mondial des ventes de voitures électriques, Tesla ne chôme pas en ce moment. La firme américaine a notamment lancé une offre alléchante permettant aux clients américains de profiter de la recharge gratuite à vie sur la Model S. Et ce n’est pas tout.

Une arrivée très prochaine

Le constructeur, qui pourrait bénéficier d’une nouvelle mesure annoncée par Donald Trump serait actuellement en train de travailler très activement au lancement de sa prochaine Model Y restylée. Une nouvelle particulièrement attendue par ses fans, puisque cette dernière est déjà évoquée depuis un petit bout de temps déjà. L’été dernier, un prototype de celle qui se fait appeler Model Y Juniper a même été aperçu, encore très lourdement camouflé, lors de tests routiers aux États-Unis.

Depuis, silence radio. Mais il y a quelques jours, des rumeurs évoquaient un démarrage de la production dès le mois de janvier au sein de la Gigafactory de Shanghai, en Chine. Et voilà que cette information a été à nouveau évoquée par divers médias chinois, dont le site spécialisé CNEVPost. Ce dernier nous confirme que la chaîne de production de cette nouvelle mouture devrait bel et bien démarrer dès le mois prochain, en janvier 2025. Les livraisons se feraient dans la foulée.

Tesla Model Y // Source : Tesla

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Une autre version, 6 places, plus luxueuse, sera destinée au marché chinois et les livraisons devraient démarrer durant le quatrième trimestre 2025.

La Tesla Model Y restylée serait produite dans un premier temps à l’usine de Shanghai. Ce qui pose quelques soucis, puisque la voiture sera pénalisée par des droits de douane plus élevés en Europe.

De plus, elle n’aura pas le droit non plus au bonus écologique en France, alors que l’actuelle version peut en bénéficier puisqu’elle est assemblée sur le Vieux Continent, et plus précisément près de Berlin, en Allemagne. Mais il n’est évidemment pas exclu que la Juniper finisse aussi par être fabriquée chez nous après son lancement. Il y a de fortes chances que la version restylée soit d’abord produite en Chine avant d’être produite en Allemagne quelques semaines plus tard.

De nombreux petits changements

Mais à quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle Tesla Model Y restylée ? Et bien à vrai dire, le SUV ne devrait pas faire preuve de véritable folie avec cette nouvelle mouture. En effet, celui-ci devrait en fait profiter des améliorations qui avaient été apportées sur la Model 3, dont le facelift avait été officialisé l’an dernier. Concrètement, la « Juniper » devrait d’abord revoir son style extérieur, dans la même veine que la berline.

Cela passera notamment par de nouveaux feux ainsi qu’un bouclier avant redessiné pour plus de dynamisme. Les dimensions devraient quant à elles rester quasiment inchangées, alors que le SUV mesure actuellement 4,75 mètres de long. À bord, la présentation sera toujours aussi épurée, mais la Model Y devrait notamment bénéficier d’un volant légèrement retravaillé, tandis que le confort sera nettement amélioré. Comme sur la Model 3, il pourrait avoir le droit à un vitrage feuilleté de même qu’à une meilleure insonorisation grâce aux matériaux. De plus, les sièges chauffants et ventilés pourraient être livrés de série.

Côté performances, l’autonomie pourrait être améliorée grâce à de nouvelles jantes optimisant le Cx (coefficient de traînée). Pour mémoire, cette dernière est actuellement plafonnée à 600 kilomètres selon le cycle WLTP. En revanche, la puissance devrait rester strictement la même, tandis que la gamme ne devrait pas évoluer. Reste à savoir si le SUV se déclinera aussi en version sept places avec le restylage, comme c’est le cas sur l’actuelle génération que nous avions pu voir au Mondial de l’auto de Paris.

On attend également des nouvelles de l’hypothétique Tesla Model Q plus abordable qui pourrait être lancé au cours du premier trimestre 2025.