On a enfin des informations concrètes sur la future Tesla « abordable » à 30 000 dollars

La Tesla Model Q pourrait bien être la future voiture électrique abordable de la firme d’Elon Musk. L’information commence à devenir assez fiable, grâce à un rapport de la Deutsche Bank.

Tesla est toujours au cœur de rumeurs, certainement parce que la communication du constructeur est très légère. La dernière rumeur concerne un nouveau modèle portant la lettre Q, mais faites bien attention à ce que vous lisez sur la toile.

S’il y a autant de rumeurs sur la marque Tesla, c’est parce que le constructeur n’annonce pas ses modèles à l’avance. La marque dévoile souvent, sans teaser anticipé, ses nouveaux modèles. Ce fut le cas pour la Model 3 Highland, et ce sera certainement le cas pour le Model Y Juniper.

Ce mode de communication, différent de celui des autres constructeurs automobiles, ouvre la porte à de nombreuses spéculations. La dernière en date : la rumeur d’une nouvelle Tesla Model Q prévue pour le premier trimestre 2025. Mais on vous explique pourquoi il ne faut pas trop y croire.

Des rumeurs seulement

Selon les sites Global China EV et GuruFocus, Tesla s’apprêterait à lancer un Model Q compact et abordable, proposé à moins de 30 000 euros sur le marché européen.

Global China EV évoque une réunion entre les investisseurs de la marque et la Deutsche Bank, à laquelle aurait participé Travis Axelrod, responsable des relations avec les investisseurs de Tesla.

Cela suffit à relancer les rumeurs autour du projet « Redwood », qui désignerait en interne une voiture électrique à petit budget mesurant 3,98 m et équipée d’une batterie de 53 ou 75 kWh.

Très bien, mais selon l’analyse de notre consœur de Numerama, les réunions avec les investisseurs ne vont jamais aussi loin dans les détails techniques. Obtenir autant d’informations de la part des investisseurs pourrait justifier des sanctions de la SEC, l’organisme de contrôle des marchés financiers.

Une réunion davantage sur la conduite autonome et les prochains modèles

Selon les mots de Becky Peterson, journaliste spécialisée dans Tesla pour le Wall Street Journal, publiés sur X, le sujet principal de la réunion avec la Deutsche Bank était la conduite autonome. Ce thème s’inscrit dans la continuité de l’événement We, Robot organisé par Tesla à la rentrée, annonçant le vaste projet de conduite autonome envisagé par Elon Musk, avec une échéance fixée à 2027.

I got a copy of the Deutsche Bank report.



Here's what it does say:



1. @travisraxelrod met with DB for its Autonomous Driving Day on December 5 in NYC.

2. DB describes "the new Tesla model" which it calls "Model Q".

Becky Peterson mentionne effectivement une Tesla Model Q à environ 30 000 dollars après déduction des aides gouvernementales (ou 37 499 dollars sans), dès le premier semestre 2025, mais sans fournir d’informations sur les batteries ou les dimensions. Si le rapport de la Deutsche Bank avait réellement contenu ce type de détails, on se doute bien que le Wall Street Journal aurait sauté sur l’occasion pour obtenir le scoop.

Et si c’était seulement une Tesla Model 3 plus abordable ?

Pour l’instant, aucune information concrète ne permet de véritablement croire au lancement d’une Tesla Model Q, compacte et abordable. D’autant plus que Tesla nous a habitués aux arlésiennes, ces voitures espérées mais qui tardent à arriver. Ce fut le cas avec le Cybertruck, très en retard et finalement annulé en Europe, et c’est toujours le cas avec la Tesla Roadster, qui promet des performances ahurissantes mais reste absente du marché.

Ces antécédents sont autant de raisons de prendre de grosses pincettes lorsque l’on parle d’un modèle compact et abordable chez Tesla, qu’il s’agisse de la Model 2 ou de la Model Q.

Lors de la conférence We, Robot de Tesla, tout laissait penser que la Model 2 était abandonnée au profit d’une voiture totalement autonome, sans commandes traditionnelles. Pourquoi alors la Model Q aurait-elle plus de chancesde voir le jour ?

La piste d’une version plus abordable de la Tesla Model 3 et du Model Y n’est pas non plus à écarter. Sawyer Merritt a rappelé sur Twitter que Tesla avait déclaré lors de la conférence sur les résultats du 3ᵉ trimestre : « Les plans pour de nouveaux véhicules, y compris des modèles plus abordables, restent sur la bonne voie pour un démarrage de la production au premier semestre 2025. Ces véhicules utiliseront des aspects de la plateforme de nouvelle génération ainsi que des aspects de nos plateformes actuelles et pourront être produits sur les mêmes lignes de fabrication que notre gamme de véhicules actuelle. »

On parle ici de voitures plus abordables, pas de voitures plus compactes. Et avec la contrainte de la ligne de production, tout porte à croire que les dimensions des prochains modèles abordables de Tesla seront proches de celles des Model 3 et Model Y, afin de faciliter le travail en usine.