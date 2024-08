Tesla Model 2 : pourquoi la voiture électrique abordable à 25 000 $ serait en fait une mini Model Y

La Tesla Model 2, la voiture électrique la plus abordable du constructeur américain arriverait en fin d’année 2025. Elle serait basée sur la Tesla Model Y. On vous explique pourquoi c’est une rumeur à prendre au sérieux.

Rendu 3D d’une Tesla Model 2, réalisé par IA

Le média chinois LatePost relaye une rumeur très intéressante à propos de la future Tesla Model 2. Pour rappel, il s’agit de la future voiture compacte et abordable de la firme d’Elon Musk, qui est censée coûter autour de 25 000 dollars.

Selon des informations qui circulent sur la chaîne d’approvisionnement chinoise, Tesla aurait prévu de démarrer la production de la Tesla Model 2 au cours du troisième trimestre 2025. Les livraisons en masse devraient quant à elle débuter dès le premier trimestre 2026. La voiture serait selon toute vraisemblance produite en Chine, à l’usine de Shanghai.

Une mini Tesla Model Y ?

Il s’agirait d’une voiture compacte bicorps, avec donc un coffre bien plus petit que sur les Tesla Model 3 et Tesla Model Y. Le plus étonnant, c’est que la rumeur du jour nous apprend que cette Tesla Model 2 serait basée techniquement sur la Model Y (le SUV) et non pas la Model 3 (la berline). Précisons que le média n’a pas employé le terme de Tesla Model 2, et qu’il y a de fortes chances que la voiture ne se nomme pas de cette manière.

La dernière fuite d’une Tesla Model Y

Si l’on reprend les dernières annonces d’Elon Musk, on comprend mieux pourquoi la future Tesla Model 2 serait basée sur la Model Y. On se souvient qu’en juillet, le milliardaire avait annoncé l’arrivée prochaine de plusieurs véhicules électriques plus abordables. Avant de préciser que « ces véhicules utiliseront des aspects de la plateforme de la prochaine génération ainsi que des aspects de nos plateformes actuelles et pourront être produits sur les mêmes lignes de fabrication que notre gamme actuelle de véhicules« .

Rappelons que la Tesla Model Y utilise la technique du Gigacasting, permettant de réduire fortement les coûts de production. Contrairement à la Tesla Model 3 et aux Model S et Model X. La Model Y est donc le choix de la raison pour concevoir la future Model 2.

Une autre explication peut aussi être trouvée du côté du format. Les SUV ont le vent en poupe partout dans le monde. Produire une voiture électrique abordable au format SUV pourrait donc avoir plus de sens d’un point de vue commercial pour Tesla.

Rendez-vous le 10 octobre prochain

Dans tous les cas, cette future Tesla Model 2 devrait être moins abordable que prévu. À la base, Elon Musk voulait révolutionner la méthode de production, et créer de nouvelles lignes. Mais le choix de la raison s’est imposé, et la Model 2 sera donc produite sur les mêmes lignes que les voitures actuelles du constructeur américain. Ce qui impose des ajustements moins révolutionnaires, et donc une baisse des coûts moins importante que prévue.

Nous devrions en savoir plus le 10 octobre prochain, date à laquelle la firme d’Elon Musk a prévu de lever le voile sur les prochains projets de voitures électriques. On s’attend à l’officialisation de la Tesla Model 2, mais aussi à celle de la Tesla Model Y restylée, connu sous le nom de code Juniper. Celle-ci pourrait arriver en début d’année 2025. Mais les premières fuites pourraient faire penser à une arrivée d’ici la fin de l’année 2024.