Nouvelle Tesla Model Y : voici à quoi ressemblerait son design et l’habitacle

Quelques jours après s’être laissée entrevoir sur la route, la Tesla Model Y restylée aurait désormais montré son poste de conduite sans aucun camouflage. L’occasion de découvrir un intérieur très proche de la Model 3, mais en prenant des pincettes tout de même.

Toujours numéro 1 mondial des ventes de voitures électriques devant BYD, Tesla ne chôme pas. Et ce alors que le constructeur subit une baisse des immatriculations en Europe depuis quelques mois.

Un intérieur déjà connu

La firme d’Elon Musk avait dévoilé l’an dernier au salon de Munich sa Model 3 restylée, que nous avions pu essayer un peu plus tard. Mais pas question pour l’entreprise, qui reste fortement chahutée par les marques chinoises de se reposer sur ses lauriers. La question de l’arrivée de la Model Y restylée est désormais sur toutes les lèvres, alors que le SUV reste l’auto électrique la plus vendue en Europe. Si Tesla avait laissé entendre que rien n’arriverait avant l’an prochain, rien n’est moins sûr…

Il y a quelques jours, un prototype ressemblant fortement à une Model Y restylée a été aperçu aux États-Unis par des utilisateurs de Reddit. Mais ce n’est pas tout, car désormais, on sait à quoi ressemblerait son poste de conduite. Comment ? Et bien grâce à des images publiées sur le site chinois ItHome. Ces dernières montrent en effet ce qui ressemble à l’intérieur d’une voiture de la marque, tandis que le pare-brise est recouvert d’un film plastique.

Ce qui laisse supposer qu’il s’agit bien d’un prototype, et que cette image n’est évidemment pas une photo officielle ayant été publiée par le constructeur. Mais intéressons-nous plus en détail à cet intérieur et à sa présentation. À vrai dire, il n’y a pas vraiment de grande surprise, puisque ce dernier est en fait strictement identique à celui de la Tesla Model 3 restylée. Ce qui n’a rien d’étonnant, puisque la berline et le SUV ont toujours été proches, ce dernier étant en fait simplement une version surélevée de la première.

Aussi, il est logique que les deux véhicules possèdent un intérieur similaire. Nous retrouvons ici un large écran tactile affichant très probablement une diagonale de 15,4 pouces, comme sur la berline électrique. Et comme pour cette dernière, celui-ci devrait une fois encore être dépourvu d’Apple CarPlay et d’Android Auto, comme c’est le cas depuis toujours. Steam ne fera pas non plus partie de la dotation, puisque ce service a été retiré par le constructeur au mois de mai dernier sur ses modèles haut de gamme.

Lancement en 2025 ?

Nous retrouvons cependant bel et bien l’éclairage d’ambiance inauguré sur la Model 3 facelift, et le SUV électrique devrait aussi bénéficier de l’écran à l’arrière ainsi que de toutes les nouveautés de la berline. Mais cela reste encore évidemment à confirmer tout de même. Cette photo est toutefois à prendre avec des pincettes, puisqu’aucune source officielle n’a confirmé l’authenticité de cette dernière. On ne sait donc pas avec précision s’il s’agit bien d’un prototype de la Model Y restylée sur ce visuel.

Cela reste très probable tout de même, à en croire l’image montrant le SUV électrique sur l’écran tactile. Cette dernière laisse entrevoir le design définitif de la voiture, qui arbore un faciès repris de la berline rivale de la Xiaomi SU7. La face avant se dote en effet de petits feux très fins, mais la silhouette demeure globalement inchangée. La Tesla Model Y devrait reprendre les différentes motorisations actuellement vendues.

Mais avec un travail sur l’aérodynamique et les pneumatiques, l’autonomie devrait être supérieure aux 600 km actuellement proposés sur la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion.