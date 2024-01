Voici les trois constructeurs qui ont vendu le plus de voitures électriques dans le monde en 2023

Avec plus d'1,8 million de voitures électriques vendues, Tesla reste en tête sur l'année 2023. Mais ce n'est pas la même histoire sur les trois derniers mois, où le constructeur s'est officiellement laissé dépasser par son rival chinois, BYD.

Avec une part de marché tournant autour des 20 % en Europe et ayant désormais dépassé celle des diesel, la voiture électrique a le vent en poupe. Il faut dire que l’offre est de plus en plus vaste, portée également par les aides financières et autres avantages. Et ce même si ces derniers ont tendance à se faire de plus en plus rares.

BYD en tête

Les ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement) continuent donc de progresser, et ce partout dans le monde. Mais si tous les constructeurs s’y sont désormais mis, poussés notamment par les pouvoirs publics et notamment l’Union européenne, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Et pour cause, trois d’entre eux sortent particulièrement du lot et se distinguent par leurs chiffres très élevés. Le premier est évidemment Tesla, qui s’est illustré comme leader de l’électrique depuis plusieurs années.

Une position encore confirmée en 2023, puisque la firme a encore battu son propre record, avec plus d’1,8 million de voitures vendues dans le monde. Un succès notamment porté par la Model Y, qui est également devenue l’auto la plus immatriculée mondialement. Mais l’entreprise d’Elon Musk a toutefois perdu de sa superbe à la fin de l’année. Si elle a écoulé pas moins de 484 507 voitures sur le 4ème trimestre selon son communiqué, elle s’est en effet laissée doubler par son grand rival.

Il s’agit de BYD, qui est devenu le 1er constructeur de voitures électriques dans le monde en ce début d’année. Sur l’ensemble de 2023, ce dernier, dont nous avons pu tester la nouvelle Seal U a livré 1 574 822 autos. Un chiffre moins élevé que son concurrent américain, mais la firme a fortement accéléré au sur les trois derniers mois de l’année. Sur cette période, le géant chinois basé à Shenzhen a écoulé pas moins de 526 409 véhicules électriques.

Un résultat en progression constante, puisque les immatriculations de modèles 100 % électriques ont grimpé de 72,8 % en seulement un an comme l’indique le site Car News China. Cette motorisation a représente 52,3 % des ventes du constructeur chinois, qui devra également rivaliser avec Xiaomi, qui a récemment levé le voile sur sa nouvelle berline électrique SU7. Mais pas question pour BYD de se laisser marcher sur les pieds par ses rivaux de tous horizons.

Volkswagen à la traine

Car le constructeur en a encore sous la pédale, alors qu’il annonce le lancement de sa Seal U en Europe au cours du mois de février. Mais ce n’est pas tout, car il va également faire venir sa marque haut de gamme Denza sur le Vieux Continent, avec notamment son D9 que nous avions pu découvrir au salon de Munich. Par ailleurs, la firme pourrait également miser sur ses modèles hybrides rechargeables pour accroître sa part de marché chez nous, et ainsi passer peut-être définitivement devant Tesla.

BYD Tesla Volkswagen 1er trimestre 2023 264 647 422 875 141 000 2ème trimestre 2023 354 163 466 140 180 600 3ème trimestre 2023 431 603 435 059 209 900 4ème trimestre 2023 526 409 484 507 239 500 Cumul 2023 1 574 822 1 808 581 771 100

Mais quel est le constructeur qui se place sur la 3ème marche du podium en ce début d’année 2024 ? Et bien sans grande surprise, il s’agit encore une fois de Volkswagen. Mais la firme basée à Wolfsburg reste cependant très nettement en retrait, puisqu’elle a vendu seulement 771 100 voitures électriques l’an dernier. Un chiffre cependant en hausse de 34,7 % par rapport à 2023, où elle avait enregistré 572 500 immatriculations selon le communiqué tout juste publié.

Sur le 4ème trimestre, ce sont 239 500 unités qui ont été vendues, un chiffre notamment porté par les ID.4 et ID.5, ainsi que l’ID.3. On note également le succès de l’Audi Q4 e-tron tandis que le Skoda Enyaq reste un peu en retrait. La part des voitures électriques vendues l’an dernier par le groupe allemand atteint les 8,3 %, contre 6,9 % en 2022. Cependant, ce dernier doit toujours faire face à de grosses difficultés avec des ventes en dessous des attentes.

Un vaste plan a récemment été dévoilé afin de remettre la firme à flot, alors que la concurrence sera de plus en plus rude au cours des prochaines années. BYD annonce en effet une bataille encore plus intense sur les prix, mais il faudra également composer avec l’arrivée massive de constructeurs chinois bien déterminés à se faire une place chez nous.