« Ça y est, le rachat de SFR est lancé », pourquoi nous ne devons pas confier notre sécurité aux GAFAM et vos papiers officiels dans votre mobile : mode d’emploi complet – L’actu tech de la semaine

Bouygues et Free à l’assaut : SFR bientôt démantelé, pourquoi migrer vers un gestionnaire de mots de passe indépendant maintenant et comment installer vos papiers et vos cartes d’identité sur votre smartphone c’est le récap.

Vers un retour à trois opérateurs : SFR cédé à la découpe

Patrick Drahi a officiellement lancé la cession de SFR, évaluée à environ 23 milliards d’euros. Plutôt que de céder l’opérateur en bloc, il est envisagé de le scinder pour que Bouygues Telecom et Free se partagent les actifs – réseau, boutiques, abonnés –, revenant de fait à un marché à trois opérateurs, ce qui pourrait peser sur la concurrence mobile.

Fin de la gestion des mots de passe sur Authenticator : bonne nouvelle ?

Microsoft a annoncé qu’à partir du 1er août 2025, son application Authenticator cessera de gérer les mots de passe. Ceux-ci seront uniquement accessibles depuis son navigateur Edge. Ce choix renforce l’idée que confier ses données sensibles à un écosystème fermé comporte un risque de dépendance ; des alternatives comme Bitwarden, 1Password ou Proton Pass sont recommandées.

Passez vos titres sur smartphone : CNI‑e, permis de conduire, carte Vitale, carte grise

Frandroid vous propose un guide étape par étape pour stocker vos documents officiels (CNI‑e, permis, Vitale, carte grise) sur smartphone. Nous détaillons l’usage de l’application France Identité (Android 11, iOS 16 et versions supérieures) pour importer la CNI‑e et le permis via NFC/QR, puis l’activation de la carte Vitale via l’application dédiée, tout en rappelant bien sûr qu’il est nécessaire de conserver les versions physiques car cette dématérialisation est encore loin d’être acceptée partout.